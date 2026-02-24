xs
พ่อ “ดาเนียลา-KATSEYE” โดนถล่ม อวยลูกสาวฉ่ำ เปรียบเทียบ “ลิซ่า” จนถูกมองเข้าข่ายเหยียดเชื้อชาติ

“ลิซ่า BLACKPINK” กับ “ดาเนียลา” สมาชิกวง KATSEYE ซึ่งถูกนำมาเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ หลังมีการขุดคอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบจากพ่อของดาเนียลา
กระแสวิจารณ์เดือด หลังพ่อของดาเนียลาถูกแฉคำพูดเชิงเหยียดเชื้อชาติและโพสต์ไม่เหมาะสมบนโซเชียล ท่ามกลางช่วงพักงานไม่มีกำหนดของ “มานอน” สมาชิกวง KATSEYE แฟน ๆ เรียกร้องความรับผิดชอบ พร้อมจับตาท่าทีของศิลปินสาวต่อวิกฤตที่สั่นคลอนภาพลักษณ์วง

หลังต้นสังกัดประกาศว่า “มานอน แบนเนอร์แมน” สมาชิกวง KATSEYE จะพักงานอย่างไม่มีกำหนดเพื่อโฟกัสเรื่องสุขภาพ แฟน ๆ ต่างส่งกำลังใจและยืนยันว่าจะรอการกลับมา

ขณะเดียวกันดราม่ากลับปะทุขึ้น เมื่อ “ดาเนียลา อาวานซินี” อีกหนึ่งสมาชิก ถูกโยงเข้าประเด็นร้อนจากพฤติกรรมของ “ราฟาเอล อาวานซินี” ผู้เป็นพ่อ

เรื่องเริ่มจากคอมเมนต์ใต้โพสต์ของราฟาเอล เมื่อแฟนรายหนึ่งกล่าวหาว่าดาเนียลากำลัง “เลียนแบบ” มานอน และไม่มีทางเป็นไอคอนเทียบเท่ามานอนหรือ “ลิซ่า” ได้ ทำให้ราฟาเอลตอบโต้ว่า ดาเนียลาไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร พร้อมย้ำว่าวงไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยมานอนเพียงคนเดียว และสมาชิกที่เหลือจะยังไปต่อได้

อย่างไรก็ตาม ความไม่พอใจของแฟน ๆ ปะทุขึ้นหนัก เมื่อมีการขุดคอมเมนต์เก่าที่ราฟาเอลเคยเขียนใต้โพสต์โพลเปรียบเทียบนักเต้นระหว่างดาเนียลากับลิซ่า โดยมีข้อความเชิงเหยียดเชื้อชาติว่า ดาเนียลาฝึกมาดีกว่า และความเป็น “ลาตินา” ทำให้ได้เปรียบเหนือแดนเซอร์เอเชีย คำพูดดังกล่าวสร้างความโกรธเคืองอย่างมากในหมู่แฟนเคป๊อป

ท่ามกลางกระแสตีกลับ ราฟาเอลยังตอบคอมเมนต์อีกครั้ง โดยอ้างว่าได้พูดคุยกับลูกสาวก่อนแสดงความคิดเห็น พร้อมบอกเป็นนัยว่าดาเนียลารับรู้เรื่องทั้งหมดแล้ว

ขณะเดียวกัน แฟน ๆ ยังขุดพบโพสต์เก่าในโซเชียลมีเดียของเขาที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสม เช่น สตอรี่ที่เขียนแคปชันให้ดาเนียลากับเพื่อนร่วมวงในลักษณะชวนจูบ รวมถึงการแชร์วิดีโอที่มีข้อความเชิงส่อทางเพศเกี่ยวกับลูกสาว ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ

ดราม่าดังกล่าวยิ่งทำให้แฟนคลับกังวลต่ออนาคตของวง KATSEYE โดยเฉพาะในช่วงที่มานอนกำลังพักงาน ขณะที่แฟนจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบต่อคำพูดที่ถูกมองว่าเหยียดเชื้อชาติและไม่เหมาะสม พร้อมส่งกำลังใจให้มานอนอย่างต่อเนื่อง และจับตาว่าดาเนียลาจะออกมาแสดงจุดยืนต่อประเด็นนี้หรือไม่

เจ้าตัวย้ำได้พูดคุยกับลูกสาวก่อนแสดงความคิดเห็น หลังถูกตำหนิว่าคำพูดทำให้ดาเนียลา ดราม่าหนัก

แฟนคลับขุดโพสต์และสตอรี่เก่าที่มีข้อความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับลูกสาว จุดกระแสวิจารณ์รุนแรงในโซเชียล


