"ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์" ขึ้นดอยเอาเคล็ด ไลฟ์ขายบนที่สูงให้ยอดพุ่งกระฉููด

จัดเต็มซ้อนมอเตอร์ไซด์ไปโปรโมทการไลฟ์ขายของตามหมู่บ้าน ด้วยตัวเองเพื่อให้ชาวบ้านบนดอย รู้ว่าจะมีการไลฟ์สดขายของเกิดขึ้นที่นี่ ทำเอาชาวบ้านและแฟนคลับเอ็นดูหนักมาก สำหรับคู่รักสายเปย์ “ไฮโซน้ำหวาน พัสวี” และสามี “นาวิน ต้าร์” ที่ล่าสุดขอพักความหรูหราในเมืองหลวง ควงแขนกันไปเช็คอินภาคเหนือ แบกอุปกรณ์ไลฟ์สดและสินค้าขึ้นดอยช้างและดอยแม่สลอง จ.เชียงราย ปักหลักยาวๆ 1 สัปดาห์เต็ม เพื่อปฏิบัติภารกิจ ไลฟ์สดบนที่สูงเป็นการเอาเคล็ดกระตุ้นยอดขาย เพื่อให้ยอดขายพุ่งทะยานไปแตะขอบฟ้า งานนี้ทั้งคู่แบกทั้งอุปกรณ์และสินค้าขึ้นไปตั้งจุดไลฟ์กันแบบจริงจัง ท้าลมหนาวบนยอดดอย
ไฮโซน้ำหวาน มาในลุคสาวจีน ส่วนนาวิน ต้าร์ รับหน้าที่เอนเตอร์เทนเนอร์ตัวยง โชว์ลูกคอสายเหนือ ร้องเพลงสไตล์พื้นเมืองคลอไปกับการขายของ สร้างบรรยากาศสนุกสนานจนยอดคนดูพุ่งกระฉูด ยอดขายทะลุเป้า
ถึงแม้จะตั้งใจมาทำมาหากิน แต่แฟนๆ หลายคนก็อดแซวไม่ได้ว่าครอบครัวนี้ “ไลฟ์ขายของเอาสังคม” เพราะดูจากความทุ่มเทในการเดินทางและค่าพร็อพแล้ว ยอดขายอาจจะเป็นเรื่องรอง รวมถึงราคาสินค้าราคาเอื้อมถึง โดยทั้งคู่ก็ไม่ได้แคร์หากจะขาดทุน ขอแค่ได้ส่งต่อความสุขและทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ให้แฟนคลับได้เห็นก็พอแล้ว