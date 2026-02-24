จับตา “แจ็ค แฟนฉัน - ใบหม่อน” อันฟอลโลว์ไอจี ไม่มีรูปคู่ 2 เดือน ฝ่ายหญิงโพสต์ความรักเริ่มจากตัวเรา!

กระตุกต่อมเผือกอีกแล้ว สำหรับคู่สามีภรรยา “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ กับนางเอกคนสวย “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี” โดยวาเลนไทน์ที่ผ่านมา คู่นี้เงียบกริบ ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ อีกทั้งเมื่อมองย้อนกลับไป ปีใหม่ก็ไม่มีโมเมนต์ร่วมกัน มองย้อนไปไกลๆ พบว่าไม่มีภาพคู่กันร่วม 2 เดือน รูปคู่ล่าสุดคือรูปเดือนธันวาคม ปี 2025
งานนี้ทำต่อมเอ๊ะทำงานอีกรอบ หลังจากที่พบว่าอยู่ดีๆ ทั้งคู่อันฟอลโลว์ไอจีกันไปแล้ว ต่างคนต่างโพสต์รูปใช้เวลาอยู่กับลูกโดยไร้เงาอีกฝ่าย รวมทั้งแท็กอินสตาแกรมของลูกเท่านั้นอีกด้วย
ขณะที่ติ๊กต๊อกใบหม่อน มีโพสต์หนึ่งที่ทำแฟนๆ เข้าไปเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก โดยเป็นโพสต์เจ้าตัวอุ้มลูก พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ความสุขความอบอุ่นความรักเริ่มต้นจากตัวเราเสมอ ไม่ต้องรอใครมาทำให้หรือมอบให้”
ส่วนเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์หรือไม่ ต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงเอง