ดรามา “สอดอ สไตล์” ลาม “ชิน ชินวุฒิ” ซัดปากดี! มึงเป็นใครด้อยค่าคนอื่น สอดอสวนเดือด ล่าสุดเหนื่อย โพสต์ขอโทษดีเจ

ดรามา “สอดอ สไตล์” ลาม “ชิน ชินวุฒิ” ซัดปากดี มึงเป็นใครด้อยค่าคนอื่น สอดอโต้กลับเดือด ก่อนเคลียร์กันเข้าใจ ล่าสุดสอดอโพสต์ขอโทษดีเจ (ก่อนก็ได้) ลั่นเหนื่อยมากแล้ว
บานปลายเลยทีเดียว สำหรับกรณี ที่ “เส้นด้าย พิมพ์ลดา แววไธสง” หรือ “สอดอ สไตล์” ยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์เรื่องการเป็นดีเจภายในเวลาไม่ถึง 10 ชม. พร้อมอวยตัวเอง มีหลายรายนำโพสต์เจ้าตัวไปแขวนกลายเป็นดรามาร้อนแรง ทัวร์ลงหนัก แต่สอดอก็สู้ยิบตาทุกเมนต์ ทุกโพสต์
ล่าสุดดรามาสอดอ ก็ลามมาถึง “ชิน ชินวุฒิ อินทรคูสิน” นักร้องชื่อดัง ที่อัดคลิปฟาดสอดอ เพราะทนไม่ไหว ที่สอดอด้อยค่าคนอื่น ซัดแรง มึงเป็นใครวะ
“อยากด่า ด่ากู กูรับเอง จริงๆ ตอนแรกจะไม่พูดอะไรแล้ว แต่ไม่ไหวแล้ว คือเราตัวเองเข้ามาในวงการดีเจไม่ได้นานมาก เราเริ่มดีเจเพราะอยากลองฝึก บอกตรงๆ ผมเป็นคนเรียนค่อนข้างเร็วเหมือนกัน เรียนแป๊บเดียวก็ดีเจได้ แต่ไม่ได้เก่งนะ เริ่มดีเจได้และขายงาน เริ่มมีงานดีเจตั้งแต่เดือนนึงที่ฝึก
แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆ เลยนะ คือปากดีมากเลย เออ โอเค เรียนแป๊บเดียวมีงาน เก่งมาก ดีใจด้วย แต่ไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้ มันไม่ได้เข้าข่ายคิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะ แต่มันคือการด้อยค่าคนอื่น ที่มาบอกว่า เออ กูเรียนแป๊บเดียว กูได้ขึ้นงานเฟสฯ แล้ว กลับไปพิจารณาตัวเองดิ ทำไมอยู่ได้แค่นี้ ไม่ได้เล่นงานเฟสฯ มึงเป็นใครวะ มีสิทธิ์อะไรไปว่าคนอื่นแบบนี้วะ ตอนแรกไม่ได้ติดเลยนะ เรื่องเรียนแป๊บเดียว เล่นได้ คนจ้างงาน ดีใจด้วย ดีมากเลย แต่พอแม่x มาด่าคนอื่นนี่ดิ มึงเป็นใครวะ
เพื่อนๆ พี่ๆ ที่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงแบบเรา ไม่ได้มีกระบอกเสียงแบบเรา ไม่ได้มีตัวตนในโซเชียลที่มีคนฟอลโลว์เป็นล้านๆ เขาต้องทำวิธีอื่นเว้ย เขาต้องสู้วิธีอื่น บางคนเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัว ตัวเอง และต้องฝึกเพื่อที่จะเก่ง อย่างน้อยฉันได้กินข้าวอีกมื้อ ได้ผ่อนบ้านอีกสักเดือน ได้เลี้ยวหมาเลี้ยวแมว บางคนต้องส่งครอบครัว มาเอาสล็อตอาชีพเขาแล้วก็เรื่องนึง แต่ไปด่าเขาอีกก็อีกเรื่องนึงนะ ตอนแรกไม่อยากทำแล้ว แต่ดูคลิปไลฟ์กูไม่ไหวแล้ว ด่ามาได้นะ ไม่ติด ด่ามาเลย เอาเลย มาเลย ไม่ติด เพราะผมฝึก ผมตั้งใจ ผมเรียนรู้ ผมพัฒนา และผมไม่เคยด้อยค่า และไม่เคยด่า จริงๆ แม่xในหัวนี่กูคำพูดเยอะมาก กูรับเอง มา อยากด่า ด่ากู กูรับเอง”
ด้าน สอดอ ฟาดกลับทันที แมนเปล่า ไม่ต่างจากผู้ชายหน้า...ลากไปตบทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิด
“คือได้เห็นคลิปคนนึงเป็นดารา นักร้อง และนักแสดง เราเคยชอบด้วย สมัยยุคโน้น เขาออกมาพูดว่า ปากดีจังวะ มึงเป็นใครวะ เดี๋ยวเล่าให้ฟัง เส้นด้าย สอดอสไตล์ เป็นครีเอเตอร์มา 10 กว่าปีทำธุรกิจโน่นนี่นั่นมากมาย ค้าขาย ขายของ อสังหาฯ ดีลพาร์ตเนอร์ ทำอีเวนต์ต่างๆ ทีนี้เราทำคลิปที่เราซ้อม มีเวลาเรียน 2 วัน ระยะเวลา 8 ชม. เราก็ดีใจว่าเพลงที่เราทำมามันเพราะ มิกซ์ที่เราทำมามันดี เราเชื่อมเพลงเป็น ในจุดที่เราพอใจ เราโพสต์ลงแค่ภูมิใจตัวเอง และอวยตัวเองว่าเราเก่ง เรามีเวลาน้อย เรามีเวลาจำกัด เราทำได้ในจุดที่เราพอใจ แต่กลายเป็นดรามาคนว่าเราเฟียส เราเฟียสอะไร ว่าเรามั่นใจตัวเองเกินไป กูไม่มีสิทธิ์ดีใจเหรอ แล้วก็หาว่ากูด้อยค่าอาชีพดีเจ กูยังไม่ได้ด้อยเลย ถ้ากูด้อย กูจ้างครูไปเรียนทำไม ไปงานวันเกิดกูทำท่าสแครซๆ กดๆ เต้นๆ อย่างนี้คือกูดูถูก แต่นี่กูจ้างครูมาเรียนตั้งหลายหมื่น
แล้วมีบรรดาดีเจตัวพ่อตัวแม่เอากูไปแขวน เอากูไปด่า ให้คนมาว่ากูกระจายจังหวะที่กูนอน กูตื่นมาปุ๊บ กูเห็นคนด่ากูเต็มเลย ทั้งที่กูทำอะไรผิด หลังจากนั้นกูโกรธมาก กูแค้นมาก กูด่ากราดหมดเลย ใครด่ากู กูไล่ด่าหมดเลย กูโกรธ แล้วที่บอกว่าเรียน 2 วันรับงานได้เลย คุณมีงานเปล่า พี่ หนูกำลังปั่นเพราะหนูโกรธ มันดูถูกหนูมาก หนูเลยดูถูกมันกลับ มันเหยียดหยามหนูมา หนูเลยเหยียดมันกลับ มันปาขี้มา หนูก็ปาขี้กลับ ไม่ได้ไปปากดีกับใครมั่วซั่ว ไม่ได้ไปด่าใครมั่วซั่ว ไม่ได้ไปดูถูกอาชีพใครมั่วซั่ว เพราะหนูรู้ว่าหนูเป็นใคร ถ้าพี่ไม่ได้เสพตั้งแต่ต้นเรื่อง ดูบริบทตั้งแต่ต้นเหตุ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น พี่จะโมโหหนูมันถูกต้องหรือเปล่า มันแมนเปล่า พี่ก็ไม่ต่างจากบรรดาผู้ชายหน้า.. ลากหนูไปตบทั้งที่หนูยังไม่ทันทำอะไรผิด ก็แค่หมั่นไส้ มันใช่เหรอ พี่เสพสื่อสั้นๆ แล้วตัดสิน”
ต่อมา ชิน ชินวุฒิ ได้ชี้แจงผ่านไลฟ์ ย้ำอยู่ในวงการมา 24 ปี ไม่เคยคิดหาแสง แต่ที่ออกมา เพราะไม่อยากให้ประเด็นเลยเถิด ยืนยันไม่มีการขอโทษเด็ดขาดกับคำพูดทีว่า คุณเป็นใครไปด้อยค่าเขา แต่สิ่งที่ยอมรับผิดและขอโทษ คือเรื่องการใช้คำพูดที่อาจจะแรงเกินไป หรือบริบทที่พูดออกไปแล้วทำให้คนเข้าใจผิด ยันประโยคเดือดที่พูดไป ไม่ได้เจาะจงใช้ด่าสอดอฝ่ายเดียว แต่หมายถึงกลุ่มคน หรือดีเจที่เข้าไปรุมด่า และตั้งใจด้อยค่าสอดอก่อนด้วย การเอาเขาไปแขวนก็ไม่ได้ทำให้เองดูดีกว่าเขา แถมทำให้อาชีพดูไม่ดี ยันไม่มีใครควรด้อยค่าใคร พร้อมทิ้งท้ายไม่คิดว่าเรื่องราวจะใหญ่โต ถ้าสอดอสามารถให้อภัยคนที่เข้ามาด่าได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
ซึ่งสอดอได้โพสต์ต่อว่า “หนูเห็นที่พี่นักร้องขอโทษแล้ว หนูก็ขอโทษพี่เขาด้วยนะคะ ที่ทำอะไรให้ไม่พอใจ หรือเข้าใจผิด วงการเดียวกันก็ไม่รู้จะเจอกันงานไหน หรือได้ร่วมงานกันเมื่อไหร่ ยังไงก็ขอโทษกันแมนๆ ดีเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ”
ขณที่ชินก็ได้โพสต์ว่า “จบแล้วนะครับทุกคน ขอโทษกันแล้ว แยกย้ายนอนครับ”
ล่าสุดสอดอได้โพสต์ยาวๆ อีกครั้ง ลั่นหากพี่ๆ ดีเจไม่ขอโทษไม่เป็นไร รอบนี้ตนขอโทษเอง เพราะเหนื่อยแล้ว
“#สำหรับประเด็นกล่าวหาว่าด้ายลบโพสต์แก้ไขแคปชั่น
บอกแล้วการหนีปัญหาไม่ใช่นิสัยด้าย
ด้ายเป็นคนกล้าทำ กล้ารับ กล้าชน
ด้ายอยู่กับดราม่ามานานพอสมควร ด้ายรู้ว่าการลบโพสต์หนีปัญหาไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ด้ายจึงไม่เคยทำ แต่ไหนแต่ไร
ถ้าด้ายผิด ด้ายยินดีพร้อมขอโทษอย่างจริงใจ
(ด้ายว่าด้ายแมนกว่า ผู้ชายบางคนอีกนะ)
และด้ายยังยืนยันและมั่นใจว่าด้ายไม่เคยมีความคิดไปลดทอน
ด้อยค่าใครก่อน ด้ายอยู่ในมุมของด้าย พื้นที่ของด้ายเสมอมา
สำหรับเรื่องนี้ด้ายคิดว่า คนที่หาเรื่องด้าย ‘เข้าใจและตีความผิด’ ทีนี้พอดรามามีความเห็นต่าง แทนที่จะกล้าขอโทษด้ายอย่างแมนๆ แต่กลับ ‘แถ’ หาเรื่องด้ายไปเรื่อย จะให้ด้ายผิดให้ได้เลย มันแฟร์จริงๆใช่ไหม???
ก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆ ตาโตๆ ผมยาวหนา ผิวขาวไม่ผอกผิว
🍼โนมเกือบใหญ่แต่กำลังพอดีมือ 35 ถ้าจะเป็นเมนก็ 36 เอว 23 สะโพก 35 หนัก 49-50 เอวเอสกำลัง X คนนึง แค่อยากทำอะไรที่ชอบ ความฝัน แค่นั้นเองทำไมต้องโดนอะไรขนาดนี้ 😞
#แค่กล้าที่จะขอโทษจะเป็นอะไร แค่ยอมรับว่าพวกพี่ #ตีความผิดแล้วเอาด้ายไปแขวน แค่นั้นมันไม่เห็นน่าเขินเลย โตๆ กันแล้ว เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย พี่ขอโทษด้ายมา ด้ายขอโทษคืนอย่างจริงใจที่ด้ายพูดอะไรที่ไม่เข้าหูพวกพี่ ทำให้พี่หงุดหงิดหมั่นไส้ มันก็แค่นั่นเอง…..
****ไม่เป็นไร…. ด้ายขอโทษพวกพี่ก่อนเอง ****
#ด้ายขอโทษนะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ที่เป็นคนกวนส้นตีx เปรี้ยวตีน ปากดี ไม่น่ารัก มั่นใจเกินไป ที่ทำให้พวกพี่ไม่พอใจ ด้ายขอโทษจริงๆ ด้ายไม่อยากมีปัญหากับใครเลย และด้ายไม่อยากจะอาละวาดเลย ด้ายก็ไม่ชอบร่างที่ต้องวีนสู้คนของด้ายนักหรอก #แต่ด้ายก็ต้องปกป้องตัวเองเช่นกัน ด้ายอยากเป็นผู้หญิงน่ารักๆ อ่อนหวาน ขี้อ้อน ที่ด้ายได้พัฒนาตัวเองมา ที่มีโลกโซเชียลเอาไว้เล่นเพื่อเป็นความสุขของด้ายและเพื่อนๆ รวมไปถึงแฟนคลับที่รักด้ายแค่นั้น ตอนนี้ชีวิตดีดีขึ้นมาก มีความสุขมาก ไม่อยากจะ toxic แล้ว ด้ายเหนื่อยมากแล้ว ขอให้ด้ายได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ควรจะเป็นและไม่เดือดร้อนใครต่อไปนะคะ
ขอบคุณค่ะ 🙏🏻🙂💜 #สอดอstyle”