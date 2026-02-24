โรลโมเดลผีไทย! “อิงฟ้า” เซ็กซี่จัดเต็มใน “ราคี” รู้แฟนคลับห่วงเปลืองตัว แต่มองเป็นศิลปะ เก็บเป็นพอร์ตหุ่นไว้ดู ครั้งหนึ่งในชีวิต

“อิงฟ้า” ยอมรับ “ราคี” เซ็กซี่ที่สุดตั้งแต่เล่นมา รู้แฟนคลับห่วงเปลืองตัว แต่เซฟตี้อย่างดี ยันทุกฉากผ่านการพูดคุยและสอดคล้องกับบท มองเป็นศิลปะไม่ใช่โป๊เปลือย เหมือนเป็นพอร์ตหุ่นเก็บไว้ดู ครั้งหนึ่งในชีวิต รับประกันความครบรส ทั้งหลอน ทั้งดรามา และคอมเมดี้ หวังปลุกกระแสหนังไทยอีกครั้ง
พร้อมให้แฟนๆ ได้มาพิสูจน์ความหลอนกันเรียบร้อยแล้ว สำหรับภาพยนตร์เรื่อง “ราคี” หลังก่อนหน้านี้ถ่ายทำกันไปแบบยังไม่มีชื่อเรื่องด้วยซ้ำ เหตุเพราะมีประเด็นขัดแย้งเรื่องลิขสิทธิ์ ล่าสุดได้เจอเหล่านักแสดงนำ อย่าง อิงฟ้า วราหะ, อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ และ ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ ในงานกาล่าพรีเมียร์ของภาพยนตร์ ทุกคนก็ได้เปิดใจถึงหนังเรื่องนี้ให้ฟัง พร้อมชี้แจงเรื่องความเซ็กซี่ของสาวอิงฟ้า และฉาก 18+ สุดร้อนแรง ที่หลายคนแอบเป็นห่วง ว่ามันต้องจัดเต็มเปลืองตัวขนาดนี้เลยเหรอ
อาโป : “มีชื่อหนังแล้ว”
เจษ : “ก็รู้สึกว่าเหมาะกับเรื่องเนาะ”
อาโป : “ใช่ คือเรื่องมันเซ็กซี่ ไม่ว่าตัวละครไหนมันเซ็กซี่หมดเลย อยากให้ทุกคนได้ดู เพราะเราไม่รู้เลยว่าจริงๆ แล้วมันจะหักไปมุมไหนในเรื่องนี้”
อิงฟ้า : “ก็เซ็กซี่ค่ะ แต่ว่ามันเป็นเซ็กซี่แบบมีเสน่ห์ค่ะ น่าค้นหา ก็ที่สุดค่ะ ตั้งแต่แสดงมา แต่ว่าเราก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมาก คือก่อนที่จะมาเล่นเรื่องนี้ เราก็เป็น FC ของแต่ละท่านอยู่แล้วด้วย แล้วทีมงานทุกคนก็ทำงานกันมืออาชีพมากๆ ก็เลยไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะ แล้วก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ถ่าย แล้วก็ได้เก็บรูปร่างหน้าตาของเราในวัยนี้ไว้ดู ครั้งหนึ่งก็โอเคค่ะ ถือว่าเป็นพอร์ตหุ่นของเรา (หัวเราะ)”
อาโป : “แต่ว่าเจ๋งนะ ที่แฟนทั่วโลกเขาเปิดใจ อันนี้มันเป็นบทบาทใหม่ๆ ของพวกเราทุกคนเลย เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เชื่อว่าจะปลุกกระแสหนังไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะมันมีทั้งจริงจัง น่ากลัว และสนุก ตลก กวนตีxอีก”
ฟรีน : “ในเรื่องหนูไม่ได้แซบเลยค่ะ ไม่ได้แซบกับพี่ๆ เลย เป็นต้มจืดน้ำใสค่ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใส ล้อเล่น”
เจษ : “จริงๆ เรื่องนี้ก็มีหลายๆ อย่างที่มันเลยขีดจำกัดที่เราเคยทำไปอยู่ครับ หมายถึงว่าในด้านการแสดงนะครับ เราก็ต้องทำบ้านเยอะอยู่ แล้วก็ใช้พลังเยอะกว่าเรื่องอื่นๆ การแสดงอารมณ์ บางอารมณ์มันก็พีกแบบพีกสุดๆ ไปเลย แบบเราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนที่ไหน ผมก็ต้องนอนให้พอครับ เหมือนเรียกพลังในการมากอง ใช้พลังมากกว่ากองอื่นๆ นิดหนึ่ง กองเราด้วยความที่ทุกคนคิวยากด้วย เราก็เลยถ่ายกันแน่นมาก อัดอาทิตย์หนึ่ง 7 วันก็ 7 วันเลย ถ่ายทุกวัน เราก็เลยเหมือนต้องเตรียมพลังมาให้พร้อมเลยในทุกๆ วัน”
อาโป : “เรื่องนี้โปว่ามันยากตรงที่ไม่ได้พูด เพราะว่าเขาจะแบบขรึมๆ ไง แต่ว่าจริงๆ เขาพอผ่านประสบการณ์มาแล้วเขาพยายามปิดตัวเอง มันเลยกลายเป็นความอึดอัด แล้วพอเจอตัวละครทุกคน มันทำให้เขาค่อยๆ เปิดออกมา แต่เปิดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันต้องตามไปดูไง เพราะในเรื่องนี้สนุกมาก เพราะทุกคนแบบรับส่งกันดีเยี่ยมเลย”
ทุ่มเต็มที่กับบทเลิฟซีน
อาโป : “ทุ่ม แต่เขามีเซสชั่นจริงจังนะ เขาต้องเรียก โป-อิงฟ้า แล้วก็ผู้กำกับไป 2 คนมาคุยกัน ว่าวันนี้ มาลี มายัง ปราณ มายัง เราจะถ่ายทอดซีนนี้ไปนะ ว่าตัวละครเขารู้สึกไง เพื่อที่จะให้หนังมันแบบบอกว่าหนังไทยมันมีความเซ็กซี่ยังไง”
อิงฟ้า : “หนูว่าเราไม่ได้เห็นอย่างงี้มานานแล้ว โดยเฉพาะหนังผีของคนไทย ช่วงนี้หนังผีมาเยอะแล้วแหละ แต่ว่าความเป็นมาลีหรือว่าตัวละครแต่ละตัว มันจะมีความต่างที่ทำให้รู้สึกว่า เราอยากให้คนออกจากโรงไปแล้วยังสามารถพูดถึง แล้วก็เม้าธ์หรือว่าเทรนด์กันต่อได้ว่าแบบเฮ้ย ฉันว่าละ หรือนั่นนี่โน่นนี่นั่น เหมือนตอนที่เราปล่อยเทรลเลอร์ไป ก็ได้รับตอบรับที่ดี แล้วก็คาดหวังว่าคนที่ได้มาดูฉบับเต็มกลับไปวันนี้เนี่ย ก็จะได้รับทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คือหนังเรื่องนี้มันจะพาทุกคนแน่นอนว่าสุดโต่ง ดรามาก็อยากชวนทุกคนมาร้องไห้ด้วยกัน หรือว่าขำก็อยากชวนทุกคนแบบคอมเมดี้มาขำด้วยกัน หรือว่าฉากที่มันมีความเซ็กซี่หรืออะไรก็ตาม มันก็คือศิลปะที่คนไทยเรียกได้ว่าทำถึงแล้วกัน ก็อยากให้มาดู”
โซเชียลว้าวมาก ไม่เคยเห็นอิงฟ้าเซ็กซี่ขนาดนี้
อาโป : “เขารู้สึกเป็นปลื้ม เพราะเขาไม่เคยเห็นผีที่สวยและเซ็กซี่ขนาดนี้มาก่อน ถ้าอยากรู้ว่ามีที่ไหนต้องดูใน ราคี เป็นโรลโมเดลใหม่ของผี ใครจะไปดูดน้ำแดงขนาดนั้น”
อิงฟ้า : “มันก็แน่นอนว่ามันก็มีสองมุมนะคะ กับคนไทยมันก็จะมีแบบเฮ้ย โป๊ไปหรือเปล่า มันอาจจะโน่นนั่นนี่หรือเปล่า แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มาด้วยความเต็มใจของเรา อย่างที่บอกว่าเราวัย 31 แล้ว อีกอย่างเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นการโป๊เปลือย มันก็คือศิลปะอย่างหนึ่ง แล้วการเล่นเลิฟซีนหรืออะไรต่างๆ มันไม่ได้เล่นง่าย ยากพอๆ กับการเล่นเป็นผีด้วยซ้ำ ที่จะเล่นให้คนเชื่อแล้วก็รู้สึกอินไปกับเรา แล้วภาพมันสวยงาม แล้วมันก็สวยงามตรงที่ เราได้เล่นกับพี่โปด้วย แล้วเราก็มืออาชีพกันทั้งคู่ รวมถึงซัปพอร์ตเซฟตี้ก็ดีด้วย”
รู้แฟนๆ เป็นห่วงทำไมต้องเปลืองตัวขนาดนี้ ตอนแรกก็กังวล แต่มีการคุยกันก่อนเล่นทุกฉาก
อิงฟ้า : “ก็มี จะเป็นความหม่ามี๊ออนไลน์ เขาก็จะเป็นห่วงเราว่าแบบมันเซ็กซี่ไปไหม แต่ว่าคือถ้าความเป็มอิงฟ้า ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบสรีระ เราเป็นคนชอบความเซ็กซี่แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ตอนแรกมีกังวลค่ะ ไม่เคยเล่นเนาะ แต่ว่าพอได้มาคุยกันอย่างที่พี่โปบอก ก็คือมันต้องมีการคุยกันก่อน แล้วก็ฉากไหนที่เราสามารถแบบว่าสแตนด์อินได้ ก็ช่วยเสริมๆ กันเพื่อความมั่นใจให้กับเรา แล้วก็พี่ปอนด์ (กฤษดา วิทยาขจรเดช) ก็จะมีการส่งมาให้ดูก่อนค่ะ ว่าโอเคไหมน้อง เราก็จะมีการคุยกันตลอด อย่างที่บอกว่าช่วยตัดต่อ คือหนูก็จะมีบอกว่าไอ้ตรงนี้ตัดออกนิดหนึ่งได้ไหม”