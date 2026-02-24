“ปอนด์ กฤษดา” ยันฉากเรต 18+ “ราคี” สมเหตุสมผล น้อมรับคำวิจารณ์ ขออย่าตัดสินก่อนดู

“ปอนด์ กฤษดา” น้อมรับคำวิจารณ์ “ราคี” มั่นใจฉากติดเรตสมเหตุสมผล ให้นักแสดงมีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนตัด รับเกือบท้อกับการทำหนัง แต่เป็นนักสู้ ฝากให้กำลังใจคนทำงาน ถ้าสนุกให้บอกต่อ ถ้าไม่ชอบก็พร้อมปรับปรุง ด้าน “พิง ลำพระเพลิง” เปิดใจวันแรกกับวันนี้เหมือนหนังคนละม้วน รู้สึกตัวเองโชคดี เป็นเครดิตต่อเนื่องไปทำเรื่องอื่นต่อได้
แม้ก่อนหน้านี้จะมีประเด็นความขัดแย้งกับ “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค” จนกลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการภาพยนตร์ไทย แต่ล่าสุดวันที่ 23 ก.พ. ภาพยนตร์เรื่อง “ราคี” ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้ฤกษ์ฉายเรียบร้อยแล้ว โดยงานนี้ผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับ อย่าง “ปอนด์ กฤษดา วิทยาขจรเดช” หรือ ปอนด์ BeOnCloud และ “พิง ลำพระเพลิง” ได้เปิดใจถึงความสำเร็จในครั้งนี้กับสื่อมวลชน หลังมาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ของภาพยนตร์ พร้อมเผยถึงฉากเซ็กซี่ 18+ สุดร้อนแรง ที่ทำเอาถูกพูดถึงอย่างหนักตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างหนัง
พิง : “ภาพในวันแรกกับวันนี้ โอ้โห หนังคนละม้วนเลย มันเหมือน AI พัฒนาไปเร็วมาก คือแค่จากผมมาเสนอ 3-4 เดือนเนี่ย พี่ปอนด์ปรับบทเปลี่ยนบทจนหนังมันใหญ่โตขึ้น จนสามารถดึงดารานักแสดงที่เขาสนใจในบทขนาดนี้มาเล่นได้ครับ ผมรู้สึกผมโชคดีจังเลยที่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับโปรเจกต์ใหญ่ๆ แบบนี้ ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ย มันจะเป็นเครดิตต่อเนื่องไปให้ผมทำหนังเรื่องต่อๆ ไปได้ อย่างน้อยถ้าผมยังคงมีอาชีพผู้กำกับเหลืออยู่อีกสัก 10 ปีเนาะ”
แจงเรื่องฉากเซ็กซี่ นักแสดงมีส่วนร่วมในการตัดต่อทุกซีน
ปอนด์ : “ผมว่าเดี๋ยวไปดูกัน จริงๆ เรื่องความเซ็กซี่มันมีให้ดูกันทั่วโลก แต่อย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของนักแสดงกับการเต็มที่ของเขามันเป็นเรื่องสำคัญ แล้วคือเรื่องนี้ทุกซีนเนี่ย เราถ่ายและก็ให้เขาดูด้วยตอนตัด แล้วก็ตัดไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เห็นเนี่ย นักแสดงมีส่วนร่วมทั้งหมดครับ”
มั่นใจฉากเรตมีเหตุและผลพอกับเนื้อเรื่อง
ปอนด์ : “ดูได้เลยครับ ผมว่าจริงๆ เรื่องเพศสัมพันธ์มันเป็นเรื่องไม่ได้ไกลตัว ถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ย เราอยู่ในประเทศที่เราพูดเรื่องนี้ไม่ได้ แต่เด็กๆ เขาพยายามจะเรียนรู้เรื่องนี้จากที่อื่น เราให้เขาเข้าใจเลยดีกว่า ว่ามันเป็นเรื่องปกติ แต่คุณจะจัดการมันยังไงล่ะ มันคืออารมณ์เนาะ มันคือความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น ผมว่าสิ่งนี้เราควรนำเสนอได้ ถ้ามันไม่ได้ทำมาเพื่อความอนาจาร และมันมีเหตุมีผลและเนื้อเรื่องมันงดงาม อยากให้ลองดูก่อนดีกว่าแล้ว เราค่อยมาตัดสินกันครับ”
คุยกับนักแสดงตั้งแต่แรก ว่าจะมีฉากแบบนี้
ปอนด์ : “คุยตลอดตั้งแต่แรกเลยครับ ก็อย่างที่บอกว่าระหว่างถ่ายเอย แล้วก็โชคดีที่เทกเดียวผ่าน มันทำให้ไม่มีใครเหนื่อยเลย กลายเป็นว่าพอเราได้ฟุตเทจที่ดีเนี่ย ตอนตัดต่อผมตัดไปกับเขา ผมเป็นคนตัดต่อเองทั้งหมดทุกซีน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คุยกับเขา ส่งให้ดูกัน โอเคหรือยัง ทุกคนก็แฮปปี้”
เป็นภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในเรต 18+
ปอนด์ : “มีครับมี เขาบอกว่า 18+ ครับ”
พิง : “แต่ 18+ สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ เพียงแค่บอกไว้เฉยๆ ว่ามัน 18+ นะ ถึงคุณยังไม่ 20 คุณก็ดูได้ แต่ก็ต้องมีวิจารณญาณ”
ยันหนังได้ฉายตามปกติ ถึงแม้ดรามาบางอย่างจะยังมีอยู่
ปอนด์ : “ผมอยากให้ทุกคน ทั้งสื่อมวลชนและผู้ชมภาพยนตร์ไทย เป็นผู้มาดูดีกว่า แล้วลองตัดสินด้วยตัวเอง ว่าความตั้งใจของคนทำ ความตั้งใจของผม ผู้กำกับ นักแสดง เราทำอะไรเพื่อใคร เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครติดอะไรอยากให้ดูก่อน วันนี้มันมีพยานเยอะอยู่แล้ว มีคนมาตั้ง 2-3 พันคนครับ ผมว่าดูเลย แล้วเราจะเห็นไปด้วยกัน ถ้าให้ผมขอบคุณใคร ผมขอบคุณผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์ทุกคน ที่ทำให้ผมในฐานะผู้เสพได้เห็น ได้จำความรู้สึกตอนที่ยุครุ่งเรืองของหนัง ผมแค่อยากทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วผมเคารพทุกคนเสมอ ผมว่าอันนี้ทุกคนน่าจะเป็นพยานได้ แม้กระทั่งตัวคนที่สงสัยเองก็ตามครับ”
ไร้ความกังวล รู้ความตั้งใจของตัวเองดี
ปอนด์ : “ผมรู้ว่าความตั้งใจ คนเราจะพูดวิธีไหนก็ได้ครับ เราจะใช้ข้อกฎหมายบางจังหวะในการจัดการเรื่องบางเรื่องก็ได้ แต่ความจริงต่างหาก ผมว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือความจริงใจ ผมมีความจริงใจเต็มร้อย และผมทุ่มเทกับเรื่องนี้แบบสุดหัวใจแล้ว แล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าผมพร้อม ผมอยากให้ทุกคนได้ดู ผมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องผลงานของทุกคน ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง ให้ทุกคนได้ดู อยากให้คนไทยได้ดูหนังสนุกๆ อยากให้เราไม่ต้องมาเหนื่อยกัน มานั่งตอบคำถามดรามากัน
วันนี้มันเป็นยุคที่ต้องจับมือกันแล้วเนาะ เพราะว่าวงการบันเทิงมันก็ยากอยู่แล้ว โดยเฉพาะวงการภาพยนตร์ทั้งโลกมันยากอยู่แล้ว ถ้าวันนี้เรายังจะแบบ อุ้ย ทำไม โน่น นี่ นั่น สุดท้ายต้องหาว่าปลายทางที่พูดคุยกันอยู่ เป็นเรื่องความถูกต้องจริงหรือไม่ หรือเรื่องผลประโยชน์ ถ้าเรื่องผลประโยชน์ เราคุยกันในเหตุสมเหตุสมผลได้ เราไม่ใช่ไม่เคยไม่คุยกัน เราเคยคุยกัน”
เตรียมใจตั้งรับกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ปอนด์ : “ผมเป็นคนชอบให้คนได้วิจารณ์ ผมรู้สึกว่ามันมีพื้นที่สิ่งเหล่านี้อยู่ ถ้าเราตั้งใจทำ สุดท้ายมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทำมันจะถูกใจคนเสมอ เราควรจะฟัง อย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจัด Pre-screening ตอนที่ยังไม่เสร็จ เพื่อให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้วิจารณ์ เพื่อที่ผมเอามาปรับ แล้วผมก็ถ่ายเพิ่ม แล้วก็ฟังอีกรอบหนึ่ง คือผมรู้สึกว่าเสียงวิจารณ์มันไม่ใช่เสียงที่หวังไม่ดี ถ้าคนที่หวังไม่ดีกับเรา เราจะสัมผัสได้ แต่คนที่เขาคอมเมนต์ด้วยความชอบของเขา ด้วยประสบการณ์ของเขา ถ้าเราไม่เทก เราจะเป็นคนหูดับ อีโก้ แล้วก็หลงว่าตัวเองเก่ง ผมไม่อยากเป็น เพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ ผ่านขั้นตอนมาเยอะมาก เลยใช้เวลา”
พิง : “อุ้ย มันเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลย มันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบใหม่เอี่ยมมากเลย มันเหมือนยุคของ Hi5 กับ TikTok เลย มันเอามาเทียบกันไม่ได้จริงๆ นะครับ ผมเคยภูมิใจกับงานผมเองมากนะ แบบว่าเฮ้ย งานฉันมันเป็น พิง ลำพระเพลิง ว่ะ แต่พอได้มาถูกเคลือบใหม่ ได้มาถูกรังสรรค์ใหม่ ผมรู้สึกว่าผมมาเรียนรู้โดยที่ได้ค่าเรียนรู้ด้วย เขาจ่ายเงินด้วยนะ ดีจัง”
ปอนด์ : “ผมมีคำหนึ่งที่พูดกับพี่พิงตั้งแต่วันแรกที่คุยกัน จริงๆ ผมก็ไม่อยากให้พี่เขาน้อยใจในตอนที่ผมไปเปลี่ยนบททั้งหมด เพราะผมรู้สึกว่าพี่เป็นคนมีความสามารถ วันที่ผมเคยดูผลงานพี่ ผมเชื่อว่าพี่มีความสามารถ แต่วันนี้เวลามันเปลี่ยน โลกมันเปลี่ยน ถ้าพี่พิงไปกับเราแบบนี้ได้ พี่พิงเข้าใจ พี่พิงจะจุดไฟตัวเอง อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นยุคของ TikTok วันนี้เป็นยุคที่ทุกคนเขาสัมผัสอะไรไวมากขึ้น เพราะงั้นนะ ผมอยากให้พี่พิงได้อยู่ตรงนี้ ผมก็เลยสู้ไป
ระหว่างทางแน่นอน พี่เขามีน้อยใจอยู่แล้ว เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำมามันใช่ที่สุด แต่ ณ วันนี้อย่างที่บอก ผมทำแบบฟังทุกคน ผมใช้ทีมเขียนบทเยอะมาก เพราะผมรู้สึกว่าบทไทย พื้นฐานคือบทต้องสำคัญก่อน แต่วันเนี้ยผมทำมาถึงจุดนี้ ผมว่าพี่พิงก็เห็น ระหว่างทางทุกครั้งที่ไปห้องตัด พี่พิงเดินมาจับมือผมแบบขอบคุณทุกครั้ง ผมเลยอยากให้ทุกคนเชื่อเถอะ ว่าความจริงใจเป็นเรื่องสำคัญ สุดท้ายภาพยนตร์ที่จะได้ดูกันเนี่ย จะเป็นตัวบ่งบอกทั้งหมด”
ยินดีถูกจับผิด เข้าใจต้องมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ปอนด์ : “ผมยินดีให้จับผิดได้ เพราะผมรู้สึกว่าผมตั้งใจดี เพราะฉะนั้นนะ จับผิดหรือพูดกันได้ มันก็จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผมยินดีครับ แต่อันนี้อาจจะสนุกนะ เปิดพื้นที่ให้มันมีคอนเทนต์หรือภาพยนตร์ที่มีคนมาถกเถียงกัน”
เวอร์ชั่นที่คนไทยได้ดู กับเวอร์ชั่นที่จะไปต่างประเทศ เหมือนกันทุกอย่าง
ปอนด์ : “เหมือนกันครับ เหมือนกัน”
ฝากทุกคนให้กำลังใจทีมงาน คนทำหนังทั้งรายได้น้อยและเหนื่อยมาก ถ้าสนุกให้บอกต่อ ถ้าไม่ชอบก็แนะนำได้
ปอนด์ : “อยากให้ทุกคนให้กำลังใจ ไม่ใช่แค่ผมแล้วกันครับ คือทีมงานทุกคน ในกองเราใช้คนเยอะมากนะครับ แล้วทุกคนก็เริ่มรู้สึกเริ่มฝ่อๆ กับความหวังของภาพยนตร์ที่มันเริ่มไปยากขึ้นเรื่อยๆ มันทำให้คนที่ทำงานสายนี้ นอกจากจะได้รายได้น้อยแล้วมันก็เหนื่อยด้วย แต่วันนี้ในภาวะทั้งหมดเลย เรื่องนี้ตั้งใจให้สนุกกัน ไปดูเถอะ สนุกแน่นอน ไม่ว่าจะมุมไหน มันต้องมีมุมสนุกให้คุณแหละ แล้วถ้าสนุกก็บอกต่อ หรือถ้าไม่ชอบ แนะนำได้ รอบหน้าผมจะได้ปรับครับ”
ยอมรับเกือบจะท้อกับการทำหนัง แต่เรามันเป็นนักสู้
ปอนด์ : “เคยเกือบจะท้อคราวที่แล้วครับ แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่า ผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ ผมก็เป็นนักสู้ครับ ก็พร้อมอยู่”