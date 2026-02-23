“เวย์ ไทยเทเนียม” รอดคุก! “ทนายสายหยุด” เผย “นานา-เวย์” เริ่มทยอยคืนเงินเจ้าหนี้แล้ว ส่วนผู้เสียหาย 11 คน รอให้ฟ้องมาก่อน

“เวย์ ไทยเทเนียม” รอดคุก ยื่น 1 ล้านบาทประกันตัว“ทนายสายหยุด” เผย“นานา-เวย์” เริ่มทยอยคืนเงินเจ้าหนี้แล้ว ฝากถึง“เดย์ ไทยเทเนียม” มีคนจะซื้อหุ้นร้านตัดผมต่อแล้ว ส่วนผู้เสียหายทั้ง 11 คน รอให้ฟ้องมาก่อน ไม่เกี่ยวให้ตัวเลขนิ่งๆ ถึงจะเริ่มคืนเงิน
หลังจากที่วันนี้ (23 ก.พ.69) ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจได้นำตัว “นานา ไรบีนา อินทชัย” และ “เวย์ ปริญญา อินทชัย” หรือ “เวย์ไทยเทเนียม” มายื่นฟ้องต่อศาลอาญาในคดีฉ้อโกงประชาชน และปลอมเอกสาร
ศาลมีคำสั่นอนุญาตให้ประกันตัวเวย์ด้วยหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 1 ล้านบาท หลังลุ้นระทึกผลหลายชั่วโมง ส่วนนานาได้รับการประกันตัวไปแล้วตั้งแต่ชั้นฝากขัง โดยครั้งนั้นนานาได้ยื่นประกันตัว 1 ล้าน จึงไม่ต้องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้ ซึ่งภายหลังได้ประกันตัว เวย์และ นานาไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด มีเพียงทนายสายหยุดที่ออกมาเปิดใจว่า รู้สึกดีใจที่ลูกความได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
“ก็คดีเดิมเขาโดนแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดกับนานา วันนี้อัยการยื่นฟ้องเวย์เป็นจำเลยที่ 4 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยหลักทรัพย์ 1 ล้านบาท เป็นการใช้เงินในส่วนของญาติ เชื่อว่าไม่หลบหนี ถ้าจะเดินทางออกนอกประเทศก็ให้มายื่นขออนุญาตต่อศาลเป็นครั้งคราวไป
นานาไม่จำเป็นต้องประกันตัวเพราะเขามีประกันติดตัวเขาอยู่แล้ว วันนี้ประกันเวย์คนเดียว เพราะเวย์เข้ามอบตัว ไม่ได้มีประกัน เวย์เลยต้องมายื่นประกัน (ศาลให้ประกันตัวได้เวย์เขาสบายใจขึ้น?) ผมไม่มีโทรจิตไปหาเขา เดินลงมาหาสื่อก่อนเลย ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง ในส่วนของผมในฐานะทนายความก็ดีใจธรรมดาที่ลูกความได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ผมเชื่อว่าเขาไม่หนีอยู่แล้ว ยังไงก็ต่อสู้คดีไป อันไหนเป็นหนี้ผมก็จะยืนยันว่าให้ใช้ไป
แต่วันนี้ก็มีเจ้าหนี้บางรายส่งเสมียนทนายความมายื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว บางคนก็บอกอยากจะเจรจาเพื่อชำระเงินคืน แต่มาคัดค้านให้เขาอยู่ในเรือนจำ เขาก็ไม่มีปัญญาไปทำมาหาได้เอาเงินไปใช้หนี้ มีอยู่ท่านนึงผมไม่ทราบว่าเป็นทนายของใคร”
“นานา” ได้มีการทยอยใช้หนี้หลายรายแล้ว ฝากถึง “เดย์ ไทยเทเนียม” มีคนรอซื้อหุ้นร้านตัดผม เป็นเงิน 1.5 ล้านบาทแล้ว
“เครียดอยู่แล้วในส่วนของคดี ด้วยว่ามีผู้เสียหาย 11 คน แบ่งเป็นกลุ่มหลายๆ เรื่อง อะไรที่เป็นความผิดผมก็พยายามจะให้ชำระหนี้ไป จะได้เลิกรากัน ชำระหนี้ครบมันก็จบ ส่วนไหนหมิ่นเหม่ว่าผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวดูในชั้นพิจารณาอีกครั้งนึง ต่อไปก็จะสอบคำให้การในวันที่ 26 ก.พ. นี้ แล้วก็นัดตรวจพยานหลักฐาน แล้วก็สืบพยาน นานา-เวย์ เป็นคดีเดียวกัน ต้องสอบพร้อมกันทั้งหมด อีก 2 คนก็คือบริษัทที่รับโอนเงิน
(มีการชดใช้ไปบ้าง?) มีคนที่ไม่ได้แจ้งความในรอบแรก มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เริ่มผ่อนชำระหนี้ไปบ้างแล้ว 3-4 คน บางรายที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้ผมก็พยายามหาคนมาซื้อหุ้นในส่วนของบาสเก็ตบอล มียอดอยู่ 6.7 ล้าน ถ้าซื้อหุ้นเรียบร้อยทางทนายของผู้เสียหายเขาก็ไม่ติดใจอะไร
ฝากอีกคนคือ ฝากไปถึงคุณเดย์ ไทยเทเนียม ที่ภรรยาเขามาแจ้งเป็นผู้เสียหายด้วย มีหุ้นร้านตัดผมอยู่ 1.5 ล้าน เดี๋ยวผมจะทำจดหมายไปแจ้งเขาว่ามีคนจะซื้อหุ้นร้านตัดผมคืนในราคา 1.5 ล้าน มันก็จะเสร็จไป เคสเล็กๆ น้อยๆ ผมก็พยายามเอาออกไปก่อน”
ส่วนผู้เสียหาย 11 รายยังไม่ได้เคลียร์ รอให้ฟ้องมาก่อน ยันไม่เกี่ยวให้ตัวเลขนิ่งเพื่อจะไม่คืนเงิน
“ผู้เสียหาย 11 คน ผมยังไม่ได้เคลียร์ รอให้เขาฟ้องเข้ามาก่อน ไม่งั้นมันจะไม่นิ่ง รอให้เขาฟ้องมาเราจะได้เห็นในคำฟ้องใครกล่าวหาเรื่องอะไร ยังไม่ฟ้องผมก็ยังไม่เห็น ผมก็เดาไปเรื่อยว่าเขาจะให้การเรื่องอะไร พอได้เห็นคำฟ้องเราก็รู้แล้วว่าใครเรื่องอะไรบ้าง ยอดเงินเท่าไหร่ มันนิ่งแล้ว
(เป็นไปตามกระบวนการที่ต้องยื่นฟ้องก่อน จะได้ตัวเลขนิ่งๆ ถึงจะเริ่มคืนเงิน?) ไม่ครับ ในหลักการทำคดี พนักงานสอบสวนเขาไม่ได้บอกรายละเอียดกับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด มันเป็นหลักฐานในสำนวนเขา เขาไม่แจ้งอยู่แล้วว่าเธอให้การว่าอย่างไร คนนี้ให้การว่าถูกหลอกว่าอย่างไร แต่ถ้าเห็นคำฟ้องแล้ว ต้องชี้แจงให้ชัดว่ากล่าวหาว่าผู้ต้องหากระทำความผิดตรงไหน ฉะนั้นจะมีกำหนดในคำฟ้องว่าใครกล่าวหาเรื่องอะไร”
(ขายหุ้นร้านตัดผมไปหรือยัง?) ถ้าไม่เกี่ยวกับคดีนี้ผมไม่ขอยุ่งเรื่องของเขาดีกว่า ในนี้มีหุ้นร้านตัดผมอยู่หุ้นเดียวคือของคุณเดย์ 1.5 ล้านบาท มีคนจะรอซื้อแล้ว เดี๋ยวผมก็จะติดต่อไปที่ภรรยาเขา ชำระเงิน 1.5 ล้านก็จบ”