“หมอดูลายเท้า” ทำนาย “เป็กกี้ ศรีธัญญา” หลังเดือนเกิดชนะคดีอดีตสามี ให้นอนหัวเราะได้เลย!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นเทปที่ทำเอาสตูดิโอรายการ “คุยแซ่บshow” ทางช่อง One31 แทบลุกเป็นไฟ เมื่อสองพิธีกร “ดีเจพุฒ พุฒิชัย” และ “เป็กกี้ ศรีธัญญา” เปิดสังเวียนต้อนรับ 3 เซียนหมอดูที่มีศาสตร์การทำนายสุดแปลกและหาดูได้ยาก มาประชันความแม่นแบบสดๆ กลางรายการ

“เป็กกี้” เปิดใจปมฟ้องร้องอดีตสามี เผยตัวเลขสูงเสียดฟ้าเท่าเอเวอเรสต์!

ก่อนจะเข้าเรื่องดวง “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ได้อัปเดตประเด็นร้อนหลังโพสต์รูปหน้าศาล โดยเจ้าตัวยอมรับว่าการไกล่เกลี่ยนัดแรก “ไม่ลงตัว” เนื่องจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องนั้นสูงมากจนน่าตกใจ

“ตัวเลขเขาค่อนข้างเยอะ เอามือทาบอกเลยว้าวๆๆ เอาเป็นว่าสูงเท่าเทือกเขาเอเวอเรสต์ ไกล่เกลี่ยนัดแรกไม่ลงตัว ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการต่อไป ยอมรับว่าเครียดจนต้องปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อปรับใจให้มองว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันจนกว่าจะจบ”

3 ศาสตร์พยากรณ์สุดทึ่ง ลายเท้า - หลังมือ - ใบไม้

เมื่อที่พึ่งทางกฎหมายยังหาข้อสรุปไม่ได้ งานนี้จึงต้องพึ่งพาศาสตร์แห่งความเชื่อ โดยมี 3 อาจารย์ดังร่วมรายการ

“อ.เอ็ม” หมอดูหลังมือ ใช้การวิเคราะห์เล็บ สีผิว โครงสร้างมือ และ “ไม้ติ้วมงคล” กว่า 40 ชนิดในการทำนาย

“อ.พงศกร” หมอดูใบไม้พลังจิต ที่ใช้ใบไม้ (สดหรือภาพวาดก็ได้) วิเคราะห์ดวงชะตา รู้ผลเร็วภายใน 3 วินาที โดยอิงจากสีและรูปทรงใบไม้ตามหลักโหราศาสตร์

“อ.พิศมัย” หมอดูลายเท้า ปรมาจารย์วัย 94 ปี ที่ศึกษาศาสตร์ลายเท้ามาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ยืนยันว่าลายเท้าคือลิขิตชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยน

คำทำนายสุดอึ้ง! “พุฒ” โดนทักสุขภาพ “เป็กกี้” สามีคือศัตรู หลังเดือนเกิด หนูเป็นผู้ชนะ!

ทางด้าน อ.เอ็ม ได้ทักดวง ดีเจพุฒ ทันทีว่าช่วงนี้ระวังเรื่องกระดูก หลัง และอาการบ้านหมุน ซึ่งทำเอาพุฒถึงกับอุทานว่า “โอ้มายก๊อด” เพราะกำลังเผชิญกับอาการออฟฟิศซินโดรมและพักผ่อนน้อยเพราะลูกเข้าโรงพยาบาลจริงๆ

ส่วนไฮไลต์สำคัญคือ อ.พิศมัย (หมอดูลายเท้า) ที่ตรวจดวงชะตาให้ เป็กกี้ แบบไม่ต้องให้เล่าประวัติ โดยทักแรงว่า “คุณมีสามีเป็นศัตรู รักแล้วแป้ก มีเงินก็ทุกข์ แต่ทุกข์เรื่องหัวใจจะขาดรอนๆ บางวันเบื่อชีวิต แต่จำไว้...หนูจะเป็นผู้ชนะ หลังเดือนเกิดไปแล้วจะนอนหัวเราะได้เลย”

ทำเอาเป็กกี้ถึงกับยอมรับว่า “จริง 100 เปอร์เซ็นต์” พร้อมรับคำเตือนให้ระวังช่วง 15 วันก่อนและ 15 วันหลังวันเกิด ห้ามหุนหันพลันแล่นหรือรับของจากใครในยามวิกาล

นอกจากนี้ในรายการได้ทดสอบความแม่นของ 3 อาจารย์ โดยวางโจทย์ให้เหล่าอาจารย์ทายว่าในบรรดาบุคคลปริศนา 3 คน ใครคือผู้ที่เคยถูกรางวัลที่ 1 มาแล้ว พร้อมเปิดภาพเด็ก 3 คน ให้ทำนายว่าใครเคยตายแล้วฟื้น และเขาคือพระเอกชื่อดัง!ซึ่งสร้างความลุ้นระทึกให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก

ติดตามชมรายการคุยแซ่บShow วันและเวลาใหม่ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.30-12.30 น. ทางช่อง one31 Facebook Page : คุยแซ่บShow รับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube Channel : Orange Mama









