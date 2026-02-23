“ม้า อรนภา” ตัดพ้อ เจอคนร้องเรียนไม่ติดป้ายราคาห่อหมก ลั่นหนีมาเป็นแม่ค้าแล้วยังโดนแกล้ง

อดีตพิธีกรชื่อดัง “ม้า อรนภา กฤษฎี” ได้โพสต์อินสตาแกรมระบายความในใจ หลังถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจแผงขายห่อหมก เนื่องจากมีผู้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าที่ร้านไม่มีการติดป้ายแสดงราคาห่อหมก งานนี้โดนจ่ายค่าปรับ 200 บาท ทำเจ้าตัวตัดพ้อ หนีมาเป็นแม่ค้าแล้ว จะแกล้งกันไปถึงไหน
“วันนี้มีคนไปร้องเรียน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หาว่าที่แผงลอยขายห่อหมกแม่คุณม้า ไม่ติดป้ายบอกราคาค่าห่อหมก แต่มีป้ายราคาสินค้าอื่นครบ ก็เลยยกโขยงมากัน 5 คน ทำที 1 คนมาซื้อห่อหมก 1 ห่อ เพื่อให้รู้ราคา หลังจากนั้น ยกขบวนกันมาเหมือนจับโจร มาอ่านคำร้องเรียนให้ฟัง ขณะที่ลูกค้าก็แน่นร้าน
คนที่ร้องเรียนเหมือนมาแกล้งดิฉัน เพราะในใบคำร้องกำชับว่า ‘อย่ายอมความกับการมีชื่อเสียงและอิทธิพลของฉัน’ นี่มันแกล้งกันชัดๆ นี่หว่า แต่ก็เอาเถอะ เราสะเพร่าเอง ขายมานานจนลืม แต่สินค้าอื่นดันบอกราคาด้วยความเป็นแผง จากที่ต้องโดนปรับ 1 หมื่น ทำผิดครั้งแรกเลยโดนแค่ 200 บาท
แต่น้องที่มา 5 คน ซื้อห่อหมก ส้มโออุดหนุนกันไปมากกว่า 200 ขอบคุณค่ะ แล้วเดี๋ยวจะจัดพิมพ์ราคาให้เรียบร้อย พร้อมจ่ายค่าปรับ
ปล. จะแกล้งกันไปถึงไหน นี่ก็หนีมาเป็นแม่ค้าแล้วนะ”