เวทีขอบคุณครั้งสุดท้าย! “หนุ่ม กะลา” พ้อแค่คนธรรมดา หลังดรามาคอนเสิร์ต “จ๊ะโอ๋” โอบอุ้มความรู้สึก จะอยู่ข้างๆ เสมอ

“หนุ่ม กะลา” เคลื่อนไหวหลังเจอดรามาคนตะโกนด่ากลางคอนเสิร์ต พ้อแค่คนธรรมดา ด้าน “จ๊ะโอ๋” รีบโอบอุ้มความรู้สึก เผยนี่คือเวทีขอบคุณครั้งสุดท้าย ลั่นไม่ว่าพี่จะสำเร็จหรือหกล้ม จะยืนข้างพี่เสมอ
กรณีที่เพจ “อายุน้อย 100 คอนเสิร์ต”ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีที่คนฟังเพลงไม่อินกับ “หนุ่ม กะลา” ณพสิน แสงสุวรรณหลังขึ้นโชว์บนคอนเสิร์ต G27 ระบุว่ามีบางส่วนตะโกนด่าทอเจ้าตัว ทำลายบรรยากาศในงาน ซึ่งเพจดังเผยว่า
“ต่อให้จะเกลียดหรือพฤติกรรมส่วนตัวของศิลปินจะไม่ถูกใจแค่ไหน แต่ ‘มารยาท’ คือสิ่งพื้นฐานที่ควรมี หากไม่ต้องการรับชมควรเลี่ยงไปทำกิจกรรมอื่นแทนการตะโกนด่าทอ เพราะเป็นการทำลายบรรยากาศของคนที่ตั้งใจมาเชียร์”
ล่าสุด หนุ่ม กะลา ได้โพสต์คลิปที่แฟนคลับร้องเพลงตามกระหึ่มคอนเสิร์ต พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่ง #ขอบคุณทุกเสียงร้องตลอด27ปี”
ขณะที่ “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” ปฤณณรัศม์ ศรีโชติวรรักษ์หวานใจ ได้แชร์คลิปดังกล่าวของหนุ่ม กะลา พร้อมเผยว่า ทุกเพลงคนร้องตามสนั่น แม้ไม่มีเอฟเฟกต์บนเวที คอนเสิร์ตดูแห้งๆ ขอให้เชื่อว่าไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนจะมีคนรักและซัปพอร์ต รวมถึงตนเองที่จะยืนอยู่ข้างๆ เสมอ
“คนร้องดังลั่นทุกเพลงถึงแม้ว่าจะไม่มี เอฟเฟกต์บนเวทีเลย ไม่มีพลุไฟเปิดตัวแบบอลังการ ไม่มีกระดาษโปรย (เปเปอร์ชู้ต) คอนเสิร์ตก็ดูแห้งๆ ดี 55555555 แต่สำหรับโอ๋ งานนี้คืองานสำคัญของพี่หนุ่ม ที่เหมือนเป็นความตั้งใจของพี่ ที่อยากมาขอบคุณแฟนเพลงและค่ายจีนี่ เป็นครั้งสุดท้าย เชื่อน้องเถอะไม่ว่าพี่จะยืนอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะยังมีคนรักและซัปพอร์ตพี่อยู่เสมอด้วยความน่ารักของพี่ ที่มีต่อแฟนคลับที่พี่ไปเจอมาตลอด 27 ปี และให้พี่รู้ไว้คนคนนึงที่จะยืนข้างพี่เสมอไม่ว่าพี่จะสำเร็จหรือหกล้ม ตรงนี้จะยังมีน้องเสมอ #numkala #จ๊ะโอ๋งามพริ้ง”