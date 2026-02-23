“ต่อ ธนภพ” ว่างจัดกลับมาติดเกม ปัดตอบหมดเป็นแสน กลัวแม่ผ่านมาเห็น!

“ต่อ ธนภพ” เปิดใจชีวิตวัย 32 ไม่รู้สึกแก่ แต่กลับมาเป็นเด็กติดเกมอีกครั้ง ซุ่มเล่นกับเพื่อนยันตีสองจนต้องปิดเป็นความลับ แฟนๆ เตรียมเฮ กลางปีนี้ได้ชมผลงานการแสดงเรื่องใหม่แน่นอน วาเลนไทน์+วันเกิดไม่เหงา ได้ฉลองกับครอบครัวและแฟนคลับ
เพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์และวันเกิดไปไม่กี่วัน สำหรับพระเอกหนุ่ม “ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร” ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมงาน legendTrendSetter ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ก็ได้เลยอัปเดตชีวิตให้ฟังว่า แม้ตอนนี้หัวใจยังว่าง แต่วาเลนไทน์ไม่เหงา เพราะฉลองอยู่กับครอบครัว และวันเกิดก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับด้วย
“ผมก็ฉลองความรักครับ ครอบครัวผมยังรักกันดี ผมกับพ่อแม่แนบแน่นเสมอครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไร วันเกิดปีนี้ก็มีจัดกิจกรรมกับแฟนคลับ เพราะช่วงนี้ผมไม่ได้ออกมาเยอะ ก็เลยจัดกิจกรรมพิเศษ และก็คิดว่าไหนๆ วันเกิด ตอนนั้น 15 คือหลังวันเกิดวันนึง ก็เลยชวนไปทำบุญที่มูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์พิการครับ จริงๆ คืออยากเลี้ยงหมา แต่ที่บ้านไม่ให้ ที่บ้านรู้สึกว่าเราไม่พร้อมจากเวลาเราอะไรแบบนี้ครับ ก็เลยรู้สึกว่า อยากไปให้อาหารเขา อยากไปบริจาค อะไรช่วยได้ก็อยากช่วยครับ
สำหรับช่วง 32 ขวบ ไม่มีอะไรใหม่เลยครับ สำหรับผมคือชินแล้ว ไม่ได้รู้สึกแก่ ไม่ได้รู้สึกอะไร อันนี้พูดจริง คือตอน 31 ผมรู้สึกนะ แต่พอตอนนี้ 32 ผมรู้สึกว่ามันแล้วยังไง คือสุดท้ายเราไม่ได้ทำตัวแก่ และเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแก่ ผมว่าผมไม่ได้ทำตัวแก่ครับ ถามว่ามุมมองชีวิตเปลี่ยนไปไหม ผมว่ามุมมองเราเปลี่ยนตลอด ไม่ต้องนับอายุเลยครับ สุดท้ายสิ่งที่เราเจอ สิ่งที่เราผ่าน ผมว่าเราค่อยๆ เปลี่ยนอยู่แล้ว”
ได้กลับมาเป็นเด็กติดเกมอีกครั้ง เพราะมีเวลาว่างเยอะ
“ของขวัญให้ตัวเองมีครับ ล่าสุดผมน่าจะเป็นแบบ Long run เล่นเกมกับเพื่อน 2 ทุ่มถึงตี 2 มั้ง รันแบบยาวๆ กับเพื่อนทั้งไทยและเทศครับ ซึ่งมันเป็นช่วงวันเกิดด้วย คือผมรู้สึกว่าช่วงนี้เรามีโอกาสว่างเยอะขึ้นมากๆ เรามีเวลาเหลือที่จะมาโฟกัสสิ่งที่เราอาจจะชอบหรือเคยชอบแล้วเราไม่ได้ทำ ได้กลับมาทำหลายอย่าง แต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นผม เพราะจริงๆ แล้วทุกวันนี้เพื่อนในเกมยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครเลยครับ คนในประเทศก็ไม่รู้
หมายถึงว่ามีคนรู้แล้วเขาก็ช่วยเราครับ เป็นเพื่อนที่เจอในกองถ่าย หมายถึงคนที่รู้เขาก็ Protect เราแบบไม่ได้เอิกเกริก เมื่อกี้ก่อนมางานผมก็เล่นอยู่ครับ (หัวเราะ) เดี๋ยวเสร็จงานนี้ผมก็กลับไปเล่นอีกครับ คือเล่นในช่วงที่ว่างจริงๆ ครับ ตอนเด็กผมก็เคยเป็นเด็กติดเกมเหมือนหลายๆ คน แต่ผมแค่เลือกที่จะโฟกัสไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมา
ส่วนโอกาสสตรีมให้ดู ผมว่า ณ วันนี้เอาสตรีมหน้าตัวเองให้ได้ก่อน (หัวเราะ) ผมพยายามอยู่ คือผมจริงจังกว่าที่พวกพี่คิดแล้วกัน สรุปคือมีชื่อทีมแล้ว แต่หมายถึงว่าเราก็ติด Top อยู่ แต่เคยมีคนถามผมว่าผมเล่นอะไร ไม่บอกดีกว่า จนกว่าเขาจะจ้าง ถ้าจ้างผมเปิดเลย ส่วนเปย์หนักไหม ก็มีเปย์เพื่อความสบาย (หัวเราะ) คือพี่ต้องเห็นใจด้วย เดี๋ยวแม่ผมผ่านมาเห็น คือผมก็เต็มที่ เป็นคนจริงจังครับ คอสตูมแน่น (หลักแสนเหรอ?) ถ้าถามมากกว่านี้น้ำตาคลอแล้วนะ เรื่องราวที่ผ่านมามันก็เจ็บปวดประมาณนึง (หัวเราะ) อย่าถามเลย เดี๋ยวโดนดุ”
กลางปีนี้มีผลงานแสดงเรื่องใหม่ให้ดูกันแล้ว
“ล่าสุดเจอแล้วครับโปรเจกต์ใหม่ เพิ่งถ่าย Pilot ไป คิดว่าในแถลงข่าว Line up สักอันน่าจะได้เห็น และก็กลางปีจะพยายามเริ่มถ่ายให้ได้ คือตอนนี้เรารอพี่คนเขียนบทกับพี่ผู้กำกับเขากำลังจะเคลียร์อันเดิมให้เสร็จครับ ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าแนวไหน กำลังคิดกันอยู่ว่าเราทำแนวไหนดีนะ แต่ถ่าย Pilot ไปแล้วนะ แต่ยังคิดอยู่ว่าจะแนวไหน ที่ตัดสินใจรับเรื่องนี้ เพราะผมว่ามุมมองที่เรากำลังอยากจะพูด มันเป็นสิ่งที่คนเคยพูดกันมาแล้ว แต่มันไม่มีใครเคยพูดทางนี้มาก่อน คิดว่าน่าจะประกาศเร็วๆ นี้ครับ
ผมอยากให้ทุกคนได้ดูปีนี้แหละ แต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะทำงานทันไหม แต่กลางปีเดี๋ยวเจอกันที่แพลตฟอร์มก่อนครับ เลือดรักนักฆ่า ฝากไว้ด้วยครับ คิดว่ากลางปี น่าจะช่วงเดือน 5 เดือน 6 นี้ครับ เป็นภาพยนตร์ Romantic Action ที่ Netflix เพิ่งแถลงข่าวออกมาครับ”