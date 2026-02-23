มีนานี้ คอข่าว Hard Talk ห้ามพลาด พบกับ “คมในข่าว” ทาง #ช่อง9กด30

มีนาคมนี้ แฟนหน้าจอ “ช่อง 9 กด 30” คอข่าว Hard Talk ปักหมุดไว้ให้พร้อม ทุกวันเสาร์เวลา 22.00 น. ห้ามพลาดพบกับรายการ “คมในข่าว” ซึ่งผลิตโดย สำนักข่าวไทย โดยมี 3 พิธีกร ผู้ประกาศ มากความสามารถ ฝีมือฉียบ ด้ง-จามร กิจเสาวภาคย์, ป้อม-กฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร และ เจี๊ยบ-ณรงค์ จันทร์ทอง พร้อมถ่ายทอดความเข้มข้นในสไตล์สำนักข่าวไทย ครบเครื่องทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นกลาง น่าเชื่อถือ นำเสนอข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและโซเชียล วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์ เริ่มเสาร์ที่ 7 มีนาคม #ช่อง9กด30 #9mcot #สำนักข่าวไทย