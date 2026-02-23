Homecoming ของแม่ผู้คว้ามงโลก “แซมมี่ ชนิตา”  Mrs. World 2025 ประกาศภารกิจผลักดันความสุขของแม่ให้เป็นวาระของโลก

กองประกวด Mrs. Thailand World จัดขบวนแห่ต้อนรับอย่างเป็นทางการและสมศักดิ์ศรี เพื่อแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทย “แซมมี่ ชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น” ภายหลังคว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 มาครองได้สำเร็จ นับเป็นผู้หญิงไทยคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าตำแหน่งสูงสุดบนเวทีระดับโลก สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศชาติ ได้รับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ณนครลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
ขบวนแห่เฉลิมฉลองจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 น. เริ่มต้นจากบริเวณมาร์เช่ ทองหล่อ เคลื่อนผ่านถนนสุขุมวิท ก่อนมุ่งหน้าสู่โรงแรม InterContinental Bangkok Sukhumvit (สุขุมวิท 59) ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแถลงข่าวและพิธีแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของตัวแทนประเทศไทย
ภายหลังคว้ามงกุฎ แซมมี่เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่าน “Sammy Save the Mothers” เพื่อสนับสนุนสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตของแม่ไทย และต่อยอดสู่ระดับสากลในฐานะ Mrs. World 2025
ชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น กล่าวว่า การคว้ามงกุฎครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของคนเพียงคนเดียว แต่เป็นความสำเร็จของผู้หญิงไทยทุกคน พร้อมยืนยันว่าจะใช้ตำแหน่งนี้ผลักดัน 2 ประเด็นหลัก คือ “ความสุขของแม่” และ “พลังในลุกขึ้นมาสู้ (resilience)”
“มีสองประเด็นที่แซมมี่ตั้งใจจะขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เรื่องแรกคือความสุขของแม่ ความสุขเริ่มจากการรู้เท่าทันใจตัวเอง กล้ายอมรับความเหนื่อย และคนรอบข้างต้องช่วยกันสังเกต ให้เวลา และให้พื้นที่กับแม่ได้กลับไปดูแลตัวเอง เพราะความสุขของแม่ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งจำเป็น”
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม จากแพลตฟอร์ม Sammy Save the Mothers แซมมี่ได้ขยายช่องทางสู่เว็บไซต์ www.mrsworld2025.com ซึ่งเปิดให้คุณแม่จากทั่วโลกเข้าใช้งานได้แล้วใน 6 ภาษา ภายในเว็บไซต์มีแบบประเมิน Edinburgh Postnatal Depression Scale ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อช่วยให้คุณแม่ตรวจสอบ “อุณหภูมิใจ” ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ และตระหนักถึงสัญญาณด้านสุขภาพจิตตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยี AI เบื้องต้นสำหรับคุณแม่มือใหม่ เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดการภารกิจประจำวันและคืนเวลาให้กับตัวเอง “ถ้าเราประหยัดเวลาได้วันละ 10 นาที หนึ่งสัปดาห์ก็เท่ากับ 1 ชั่วโมง 10 นาที เวลานั้นอาจเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่แม่ได้พัก ได้ออกกำลังกาย หรือได้ทำสิ่งเล็ก ๆ ที่เติมพลังใจให้ตัวเอง” ชนิตากล่าว
ในประเด็นที่สอง เธอกล่าวถึง resilience ว่าเป็นพลังในการฟื้นตัวจากอุปสรรค เส้นทางสู่เวทีโลกเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่การมีเป้าหมายชัดเจนในการทำให้ “ความสุขของแม่” กลายเป็นวาระที่สังคมพูดถึง ทำให้เธอและครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากมาได้
“เบื้องหลังรอยยิ้มของลูก มักมีแม่ที่มีความสุขอยู่เสมอ หากเราอยากเห็นเด็กเติบโตอย่างมั่นคง เราต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพใจของแม่ และทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นระดับชาติและระดับโลก”
ด้านกองประกวด Mrs. Thailand World ภายใต้การบริหารของคุณกิตติพร นันทตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวด National Director of Mrs. World Thailand พร้อมด้วยคุณณัฐวุฒิ รัตนวงค์ผัน Partner และผู้จัดการกองประกวด ยังคงมุ่งมั่นผลักดันศักยภาพของผู้หญิงไทยในทุกมิติ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้หญิงไทยได้สร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองประกวดยังเปิดรับผู้ที่สนใจถือลิขสิทธิ์การประกวดประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว
สำหรับผู้หญิงที่สมรสแล้ว ผู้หญิงที่หย่าร้าง หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องการค้นหาโอกาสใหม่ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวด Mrs. Thailand World ได้ โดยประสานงานผ่านตัวแทนประจำจังหวัดที่ท่านพำนักอยู่ หรือติดต่อโดยตรงผ่านทุกช่องทางของเพจ Mrs. Thailand World เพื่อรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม