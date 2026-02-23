”บุ๋ม ปนัดดา“ สวยจึ้ง! อวดหุ่นสับ สวม poem จนรุ่นน้องนางสาวไทยทึ่ง “แม่ก็คือแม่!!”

สุดว้าวววว! เรียกเสียงฮือฮาชนิดที่ว่าต้องเหลียวหลังกันไปมองว่าเขากรี้ดใครกัน! แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์ด้วยตาเนื้อชัดๆ ไม่ใช่ใครที่ไหน ”บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี“ ตัวแม่ตัวมัมที่มาในลุคชุดราตรีสีขาวสุดจึ้ง แบรนด์สุดฮิตในใจของผู้หญิงหลายคนอย่าง poem ที่งานนี้สวมใส่ได้สบายกับหุ่นที่เป๊ะปัง ส่วนช่วงบนเปิดหน้าอกหน้าใจด้วยทรงปีกนกให้ได้เห็นความเซ็กซี่ ใครจะไปเชื่อว่าแม่ 50 แล้ววว รวมไปถึงเครื่องหัวสร้อยระย้าท้าแสงแฟลช ยิ่งทำให้ดูทรงพลังขั้นสุดไปอีก!!
และงานนี้ “แม่บุ๋ม” ในฐานะนางงามรุ่นพี่ ปี 2543 มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน นางสาวไทยปีนี้ สวยจนแบบทั้งงานฮือฮา รวมไปถึงรุ่นน้องนางสาวไทยในปีนี้ เกิดอาการเกร็งๆ นึกว่าแม่จะมาลงชิงมงด้วยหรือเปล่า?
บอกแล้วไง? แม่ไม่ได้มาเล่นๆ จากนี้จะมีแต่ “บุ๋ม ปนัดดา”