“ปู มัณฑนา” ได้ประกันตัว ยันไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน พร้อมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายสู้คดี “หนุ่ม กรรชัย” เต็มที่

จากกรณีที่วันนี้ (23 ก.พ. 69) “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ศาลมีคำสั่งตัดสินให้ประกันตัว โดยมีรายงานว่าปูได้ยื่นประกันตัวตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.69 แล้ว อย่างไรก็ตาม วันนี้เจ้าตัวไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน แต่ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องคดีว่า…
“วันนี้ปูต้องขออภัยพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ไม่ได้อยู่ให้สัมภาษณ์เนื่องจากติดภารกิจไปลงนามเอกสารที่ สน.หัวหมาก
ปูได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนและท่านผู้กำกับ สน.หัวหมาก ว่าคุณหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และคุณทนายตุ๋ย พรศัตดิ์ วิพาสอาภานนท์ ได้ดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว
ปูเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจเข้าลักษณะการดำเนินคดีซ้ำซ้อนจึงขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ การดำเนินคดีในหลายช่องทางส่งผลให้ปูต้องเสียเวลารวมถึงมีค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและค่าประกันตัวเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ปูพร้อมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ปูขอยืนยันว่า ปูไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นข้อพิพาทตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีในวงการบันเทิง ปูพยายามรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์มาโดยตลอด
แต่จากการนำเสนอข้อมูลของบางบุคคล บางสื่อ รวมถึงบางเพจและผู้มีอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ ซึ่งปูเห็นว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของปูอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สูญเสียโอกาส รายได้ และงานต่าง ๆ
ในส่วนของคุณทนายตุ๋ย และภรรยา ปูใคร่ขอความชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับคดีระหว่างปู กับคุณลูกหมีและทนายกุ้งในประเด็นใด
เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งทนายตุ๋ยและภรรยาได้มีการเข้าร่วมในห้องพิจารณาคดี ทั้งที่ไม่ได้เป็นคู่ความโดยตรงกับปูจึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
สุดท้ายนี้ ปูขอยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบของกฎหมายและพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมต่อไป”