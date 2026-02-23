“ก้อย อรัชพร” เขิน ออกสื่อครั้งแรกหลังเปิดตัวคบ “ทิม พิธา” ยอมรับแฮปปี้ทุกวัน

เป็นการออกอีเวนต์และเผชิญหน้ากองทัพสื่อมวลชนครั้งแรก หลัง “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” เปิดตัวคบหา “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” อย่างเป็นทางการ ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา อีกทั้งทิมคลั่งรัก ลงรูปอวดโมเมนต์สวีตแทบทุกวัน
โดยในงาน #legendTrendSetter ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ก้อยมาร่วมงานด้วยสีหน้าสดใส มีอาการเขินๆ แม้ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน แต่ก็มีการคุยเล่นกัน ซึ่งวันนี้โดนแซวว่าดูสวยมีออร่า ใส่ชุดแดงมา เทศกาลตรุษจีนหรือควันหลงวาเลนไทน์ โดยก้อยยิ้มพร้อมไปยืนข้างๆ นางเอกสาว “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์” บอกว่า “หนูขอเกาะพี่หนูไว้เลย” ขณะที่แต้วบอกว่าวันแห่งความรักมีได้ทุกวัน การมีความรัก มันก็ทำให้เราดูเด็กลง ซึ่งก้อยตอบว่าหัวใจสีเดียวกับเสื้อคือสีแดง ตอนนี้มีความสุขดี แฮปปี้อยู่แล้วทุกวัน