“สอดอสไตล์” ไลฟ์ฟาดเดือด ปมดรามาดีเจ จวกตุ๊ด กาก อยู่มานาน ทำไมไม่ได้เล่นเฟสติวัล! ลั่นไม่สน HEE สน TAD จะปกป้องตัวเอง

“สอดอสไตล์” ทะลักจุดเดือด ไลฟ์ฟาดแหลก ตุ๊ดไปหรือเปล่า กาก อยู่มานาน ทำไมไม่ได้เล่นเฟสติวัล เหน็บเทพแล้วจน ปัญญาอ่อน ด่าเต้นคร่อม หมุนมั่ว คุณภาพชีวิตยังสู้ไม่ได้ ลั่นจะปกป้องตัวเอง ไม่สน HEE สน TAD มีหลายร่าง ท้าสร้างใบประกอบวิชาชีพ ถ้าคิดว่าแตะต้องไม่ได้ ฟาดแรง พื้นที่กู เงินของกู
กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าในโลกออนไลน์ เมื่อยูทูบเบอร์สาวชื่อดัง “เส้นด้าย พิมพ์ลดา” หรือ “สอดอสไตล์” ออกมาไลฟ์สดโต้เดือดอย่างเผ็ดร้อน หลังถูกทัวร์ลง และถูกกลุ่มดีเจวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคลิปหัดเป็นดีเจ ภายในเวลาเพียง 2 วัน ไม่ถึง 10 ชม. โดยเจ้าตัวยันไม่ได้ดูถูกอาชีพใคร แต่เป็นการปกป้องตัวเองจากพวก “ลูสเซอร์” ที่จ้องจับผิด ซัด ตุ๊ดไปหรือเปล่า กาก อยู่มานาน ทำไมไม่ได้เล่นเฟสติวัล ฟาดกลับ “ดีเจชาย” อย่างเดือด
“จะทำให้รู้เลย ไม่ต้องเก่งก็เป็นได้ อย่างที่พวกพี่กลัวกันไง ว่าคนจะมาดูถูกอาชีพพวกพี่ ว่าเป็นกันง่ายๆ นี่ไง เป็นไงล่ะ สองวันรับงานได้เลย ดีเจวันเกิดนะพี่ ได้ขึ้นเฟสติวัล ทำไง ก็กากจริง ถ้าอยู่มานาน ทำไมไม่ได้เล่นเฟสติวัล ทำไมอาชีพไม่เติบโตล่ะ
เต้นคร่อม หมุนมั่ว ขอชี้แจงก่อน ขออธิบาย ว่าจะไม่อธิบายแล้ว เพราะมันปัญญาอ่อนก่อน พอกัดเรื่องนึงไม่ได้ ก็มากัดจับผิดเรื่องหมุนไม่ถูกชาแนลโน่นนี่นั่น ฟังนะ ตอนแรกเรสเปกต์ดีเจ ว่าโห ทำไมเก่ง ทำไมเท่จังวะ จับโน่นจับนี่ พอมาเรียนแล้ว เพิ่งรู้ว่า แม่x ดันเสียงขึ้น ปรับเบส สวิตซ์เบส แค่นั้น เพลงก็เล่นได้แล้ว แล้วปรับเสียงกลาง สูง ต่ำ ปรับเสียงดร็อปให้เพื่อนร้องเพลง ในช่วงที่เพลงมันเล่น มึงเขินเป็นเปล่า มึงว่างทำอะไร ในช่วงเพลงมันเล่นนาทีกว่า เวลาบีทขึ้นบีทลง มึงก็แอ็กสิ
กูก็อยากแอ็กเหมือนดีเจระดับโลก กูเสพงานนั้นมา กูอยากเป็นเหมือนเขา กูก็จับ ทำท่าหมุน ทำการแสดง มึงเข้าใจคำว่าทำการแสดงเปล่า ดีเจคนนึงระดับโลก กูนั่งดู ไม่ได้หมุนอะไรเลย จับตรงนี้ดีดตรงนั้น กูนั่งขำ แบบนี้ไม่เอา ครูหนูไม่เอาเทสนี้ มึงไม่เคยเป็นกันเหรอ ไอ้พวกเพิ่งเริ่ม มึงไม่เคยมีไอดอลกันเหรอ นั่งจับผิดว่าหมุนผิดชาแนล โอ้โห มึงเป๊ะมาก ทฤษฎีมึงแน่น แล้วมึงมีงานเปล่าคะ มีงานไหมคุณพี่
คุณพี่ที่เล่นเป๊ะ จับกลุ่มถูกทุกกลุ่ม ค่าตัวเท่าไหร่กันคะ เล่นที่ไหนกันคะ เจ็บมากที่เขาด่า อย่ามาบอกว่าด้ายดูถูก อย่ามาบอกว่าด้ายเหยียด อย่าลืมนะว่าพี่ทั้งดูถูกทั้งเหยียดด้าย ทั้งกดขี่ข่มเหงด้าย พวกพี่เป็นผู้ชายแท้ๆ ในวันที่ด้ายเหยียดกลับคืนบ้าง รับให้ได้ด้วย สภาพคุณภาพชีวิตพวกพี่กับสภาพคุณภาพชีวิตหนู แม่xต่างกันลิบลับ
มีงานจ้ะ งานใหญ่ซะด้วย ทำไงดี ไอ้คนที่เปิดเป๊ะ ไม่มีงาน ทำไง สรุปเขาวัดที่อะไรกัน เก่งต่อไป อยู่บนหิ้งต่อไป ทะนงตัวต่อไป เทพต่อไป ถ้าเทพแล้วมันจน ลงมาเป็นคนที่ไม่รู้อะไรแล้วน่ารักดีกว่าไหม (โชว์เต้น)
ไม่ผิด สู้หลังชนฝาเหมือนกัน ไม่สนด้วยว่าพวกพี่เป็นหน้าไหน ในเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ของเรา เราน่ารักๆ ในพื้นที่ของเรา แล้วเสืxกไม่พอใจ ลากเราไปแขวน ลากเราไปตบ พอเราตอบโต้คืนบ้างด้วยเสียงในหัวที่ชัดถ้อยชัดคำ กระจอก ลูสเซอร์ พวกกาก ทำเป็นดิ้นแล้วรับไม่ได้ ก็กากจริง ถ้าอยู่มานาน ทำไมไม่ได้ขึ้นเล่นงานเฟสติวัล ทำไมอาชีพไม่เติบโต
เราสามารถมีความมั่นใจในตัวเองได้ ไม่ผิด มั่นใจในตัวเอง แต่ไปหนักหัวคนอื่น ปัญหาของมัน ด่ามา ตบปากกลับ อย่าไปยอม เรื่องไรจะยอม ความสุขก็ความสุขเรา เงินก็เงินเรา กูจะมั่นในพื้นที่ของกูจะเป็นไร กูต้องมานั่งฟังอารมณ์พวกมึง ท็อกซิกลูสเซอร์ ปัญญาอ่อน ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ ประสบความสำเร็จมาขนาดนี้ มีนักธุรกิจมากหน้าหลายตาอยากทำงานด้วยขนาดนี้ จำเป็นไหมต้องไปนั่งฟังคำสอนจากพวกลูสเซอร์แบบนั้น ไม่จำเป็น ขอบคุณทุกคนที่ตักเตือน ขอโทษทุกคนที่พูดไม่เข้าหู แต่สำหรับใครที่ไม่ชอบหนู ก็เรื่องของมึง
ดีเจบางคนเป็นผู้ชายด้วยนะ ด่าด้ายว่าอีดอก ด่าได้ว่า กร. แก๊ พอด้ายสวนคืนว่าโอ้โห ดีเจเทสลาบ สภาพจน ใช่กูอาจเป็นกร. แต่สภาพมึงไม่มีปัญญาซื้อกร.อย่างกูหรอก มันขึ้นแล้วเดือดๆ เลย สั่งให้ทนายแคปไปฟ้องแล้ว ไอ้พวกนี้ดูถูกเรา เหยียดเรา พอเราสวนกลับไปกระทบก้นบึ้งปมด้อยมัน มันดิ้น จะตาย จะตุย ก็มึงด่ากู ดูถูกกู กูดูถูกมึงกลับ กูผิดอะไร กูไม่เคยทำร้ายใครก่อน เปิดกูก่อน เป็นผู้ชาย แมนๆ เลย เอาไง ไม่เอาแล้ว ไม่ต้องกราบ มีปัญญาจ่ายก็จ่าย ไม่มีปัญญาจ่ายก็เข้าคุกไป แค่นั้น
คลั่งมากใช่เปล่าอาชีพมึง บ้ามากใช่เปล่า ใครแตะไม่ได้เลย ใครเป็นไม่ได้เลย โห ใจแคบไม่พอ ท็อกซิก ดัดจริต แค้น บอกเลยว่าแค้น ดอกนี้คือแค้นจริง
ตั้งแต่ด้ายไลฟ์มาตั้งแต่ต้นถึงตอนนี้ ทุกคนเห็นด้ายเรียกตัวเองเป็นดีเจไหม แค่พูดก็เขินแล้ว ด้ายจะเข้าไปดูถูกอาชีพ ไปเรียนเพื่อทำเป็นอาชีพยังไง ด้ายยังไม่ยกตนว่าไปเรียน 10 ชม.แล้วเป็นดีเจเลย ไม่ มีแต่พวกเขาทั้งนั้นยัดเยียดความผิดมาให้ด้าย มีแต่พวกเขาทั้งนั้นอุปโลกน์ ตีโพยตีพาย ใส่ไข่ ยัดเยียดความผิดมาให้หนู หนูยังไม่ได้พูดเลยว่าหนูเป็นดีเจ งงไหม ทำไมดรามานี้ถึงรุมด่าหนูขนาดนี้ แล้วหนูไม่มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองได้ไง หนูไม่มีสิทธิ์สบถ ไม่มีสิทธิ์หยาบคาย ไม่มีสิทธิ์เอาเสียงในหัวที่บอกว่าสัxว์ กระจอก ได้ยังไง ในเมื่อพวกเขาทำหนูก่อน
แล้วหนูเป็นผู้หญิง คนมาด่าหนู เป็นผู้ชายด้วยซ้ำ ที่กลัว คลั่งในอาชีพ จนลืมความถูกต้อง จนลืมว่าบริบทคืออะไร จนลืมว่าสิ่งที่พูดอยู่มันถูกต้องไหม เอาสกิลตัวเองเป็น 10 ปี เอาประสบการณ์ที่ตัวเองเรียนรู้ มาวัดกับเด็กที่เพิ่งเรียนใน 2 วันและเรียน 8 ชม. มันถูกต้องหรือเปล่า มันเก๋าจริงไหม คนพวกนี้ต้องโดนสาป
วันนี้ขอพูดตรงๆ เสียงในหัว รับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็เคลียร์หลังบ้านกัน เคลียร์กันเลย หนูแมนอยู่แล้ว ด้ายก็เป็นของตัวเองแบบนี้ สดดอก็เป็นสอดอแบบนี้ ไม่เคยไปรุกรานใคร อยู่ในพื้นที่ตัวเอง กวนตีx เฟียส มั่นใจ ปั่นเพื่อนปั่นเอฟซี ด้ายก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรก ถ้าไม่ถูกใจใครก็เรื่องของมึง (โชว์เต้น) เรื่องของมึ้งงง
ใครมีความชอบ อยากทำอะไรก็ทำเลย ไม่ต้องสนใจใคร ไม่ต้องสนคำด่า คำสบถ ดูถูก มันด่ามาก็ด่ากลับ มันดูถูกเราก็ดูถูกกลับ แล้วสวนด้วยผลงาน สวนด้วยเงิน สะใจที่สุดแล้ว
(ชาวเน็ตเมนต์ตั้งแต่พี่ ว. ทิ้งไป อาการเพี้ยนมากๆ ด้ายซัดกลับ) พี่คะ ดูชีวิตเขากับชีวิตหนู ตอนนี้ (เพื่อนเบรกบอกคนละประเด็น ไม่เอา) งั้นไม่พูดก็ได้ อย่าเอาเรื่องนั้นมาโยงกับเรื่องนี้ อย่าเอาสิ่งที่เห็นในโซเชียลมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริง ณ ตอนนี้ เพี้ยนคืออะไร ด้ายเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหน ด้ายไม่เคยไปรุกรานใคร ด้านมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองไหม
แล้วฟังนะ ทุกวันนี้ด้ายมีความสุขมาก ด้ายไปเที่ยวต่างประเทศ บินทุกเดือน อะไรที่บอกว่าด้ายเพี้ยนเหรอ อะไรที่บอกว่าด้ายเลือกไม่ถูกเหรอ การมีมันอาจเป็นความสุขอีกแบบนึง แต่พอเราออกมาอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขอีกแบบนึง อย่าเปรียบเทียบเรื่องนี้ ถ้าเปรียบเทียบมากๆ เดี๋ยวด้ายจะหลุด ด้ายไม่อยากพูดถึงแล้ว คนละเรื่อง คนละทางแล้ว ถ้าคนรู้ว่าหน้าใหม่เป็นใคร บอกเลยว่าเดือด
ตอนนี้มีความสุขมาก เหนือฟ้ายังมีฟ้า สิ่งที่ดีกว่ามีเสมอ ทุกคนสามารถเลือกความสุขให้กับชีวิตตัวเองได้ อย่าแหย่เรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้จะหลุด ไม่อยากแพ้เสียงในหัว
เขาโพสต์แขวนด้าย ด้ายไปถามว่าเฮ้ย เราเป็นเอฟซีคุณนะ เราติดตาม เราฟอลโลว์คุณนะ ทำไมพูดแบบนี้ มีผู้หญิงที่เป็นดีเจ รู้จักเขา ไปแขวนด้าย โคตรเกาะกระแสเลย บอกว่าเคยเจอกับตัว ด้ายเชิด นิสัยไม่ดี เหยียดเขา ด้ายไม่เคยเหยียดใคร แต่บริบทนั้นคุณต้องเข้าใจด้วย ว่ากูเมาหรือเปล่า กูรับไหว้ใช่ไหม เชื่อเถอะการรับไหว้ของด้ายโคตรนอบน้อม ด้ายก็ไปซัดกันเลย แล้วดีเจผู้ชายคนนั้นก็มาพิมพ์อีกว่า เจอด้ายที่ทูโมโร่แลนด์ บอกว่าด้ายเชิ่ด ยื่นน้ำให้ด้าย เห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกัน ด้ายก็เข้าไปตอบว่าอ้าว กูเมา จะให้กูสนใจให้ได้ด้วย ต้องดูด้วยกูมาทำอะไรอยู่ มันเลยเป็นกระแสออกมาเกาะๆ แล้วคนดังเริ่มออกมาล้อเลียน
ด้ายเลยเบรกคนดังว่าฟังนะ ใครเกาะกระแสเรื่องนี้ ด้ายจำได้ทุกคนนะ มันก็เลยหยุด ด้ายถามทุกคนว่าด้ายผิดอะไร ด้ายอวยตัวเองในพื้นที่เฟซบุ๊กสอดอสไตล์แล้วจะผิดอะไร ไม่ได้ไปอวยในเฟซบุ๊กคนอื่น ด้ายแค่ดีใจในสกิลที่เรียนไม่ถึง 8 ชม. แล้วด้ายทำได้ ด้ายทำแทร็กกับโปรดิวเซอร์ต่างประเทศได้ แล้วด้ายมาตัดต่อให้เพลงมันเดือดๆ มันส์ๆ สวยๆ ในเวลาแค่ 2 วัน ด้ายมีสิทธิ์ดีใจกับตัวเองไหม ทำไมต้องเบลม ทำไมพวกพี่ต้องเบลม ต้องกด ต้องขยี้ คนที่กล้าแสดงออก คนที่มั่นใจ ทำไมทุกคนที่ดรามา มาด่าด้ายว่ามั่นใจ แล้วด้ายผิดตรงไหน คนเราต้องทำอะไรอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเหรอ เราสามารถสร้างพลังบวกให้ตัวเอง
เชื่อไหม ถ้าด้ายไม่เรสเปกต์อาชีพดีเจ ด้ายจะไม่มีความชอบเป็น 10 ปีขนาดนี้ ด้ายจะไม่เสียเงินหลายล้านไปดูงานต่างประเทศขนาดนี้ ด้ายจะไม่จ้างครูมาสอนให้ด้ายเล่นดีเจเป็นพื้นฐานเล่นในงานวันเกิดขนาดนี้ ถ้าอยากจำกัด คุณสร้างอาชีพคุณขึ้นมาเลย กฎขึ้นมาเลย ถ้ามันสะเทือนวงการมาก คุณให้การเป็นดีเจ มีการสอบใบวิชาชีพซะ ถ้าวันนี้คุณมีใบประกอบวิชาชีพอย่างชัดเจน ไล่สอบแบบสเต็ปๆ ค่าตัววัดจากสกิลเนี่ย คุณถึงมาด่าใครได้ว่ามึงตัวปลอม ของไม่แท้ แต่นี่คือวิชาชีพที่ใครก็ตาม ที่มีความชอบหรือมีพรสวรรค์ สามารถทำได้ โดยการฝึกซ้อม โดยการเรียนรู้ โดยการฟังเพลง
ฉะนั้นอย่าใจแคบนักเลย เพื่อนด้ายเป็นนักธุรกิจระดับหมื่นล้านพันล้านกันทั้งนั้น คนอื่นต้องมาไล่ด่ามึงนักธุรกิจตัวปลอม มึงชองเก๊ กูของจริง จำเป็นด้วยเหรอ หมอกระเป๋าเยอะแยะมากมาย หมอไม่ออกมานั่งด่าหมอกระเป่าเหรอมึงของเก๊ กูของจริง มันดูไม่แพง มันดูไม่จริง มันดูไม่เทพ มันดูกาก ของจริงของแท้ เขานั่งอยู่นั่งอยู่บนหิ้งเท่ๆ ทำไมใจแคบขนาดนี้ ทำไมวงการดีเจไทยใจแคบขนาดนี้
วันนี้ความคิดหนูเปลี่ยนไปแล้ว หนูยอมรับเลยว่าหนูตั้งแง่กับดีเจทุกคน ใครก็ตามที่บอกให้หนูขอโทษ ให้หนูขอโทษอะไร ถ้าหนูผิด หนูเป็นคนแมนๆ พี่ ถ้าพวกพี่รู้จักหนู ถ้าติดตามหนูจริง หนูเป็นคนแมนๆ หนูไม่ว่าใครลับหลัง หนูชนหน้า หนูเดี่ยวเลย หนูมีปัญหากับใครหนูทักหาโดยตรง ยกหูหาขอเคลียร์เลยทันที เคลียร์จบไม่มีค้างคา หนูว่าหนูแมนกว่าบางคนอีก
ไม่ต้องเข้าข้างหนูก็ได้ แต่ให้ทุกคนวิเคราะห์เหตุการณ์ดู ว่าสอดอผิดอะไร ด้ายจ้างครูมาสอน 2 วัน มีเวลาเรียน 8 ชม. แล้วด้ายฟินในความสามารถที่ด้ายทำได้ ในจุดที่ด้ายโอเค ด้ายไม่ใช่ดีเจมืออาชีพ แค่สเต็ปนี้ก็ฟินแล้ว ดีใจแล้ว ตอนแรกกะเรียนแค่นี้ ทำแค่นี้เลย
แต่พวกพี่ ตุ๊ดไปหรือเปล่า มาด่าหนูในคลิปของหนู เอาสกิลที่พวกพี่สั่งสมประสบการณ์เป็นสิบปี มาเปรียบเทียบกับหนูที่เพิ่งเล่น 2 วัน และเวลาเรียนแค่ 8 ชม. ตุ๊ดไปเปล่า กระจอกไปเปล่า ซึ่งที่เรียนไม่ได้คิดจะเรียนไปแย่งอาชีพดีเจเลย อยากเล่นเพื่อตอบสนองนี้ดส์ตัวเอง ในปาร์ตี้ตัวเอง เงินก็เงินด้าย จัดงานตั้งหลายแสน เพื่อนก็เพื่อนเรา มันไปหนักหัวใคร
อีกอย่างนึงนะ ด้ายไม่เคยใช้โซเชียลด่าใคร ด้ายไม่เคยรุกใครก่อน ด้ายอยู่ในมุมของด้าย แต่วันใดพวกพี่มาล้ำเส้นด้าย ด้ายต้องปกป้องตัวเอง ด้ายไม่สน hee สน Tad อะไรด้วย ภาพลักษณ์อะไรก็ตาม ด้ายมีหลายมุม ร่างก็มีหลายร่าง ร่างดีก็มี ความดีก็ทำ ร่างอ่อนโยน นอบน้อม ร่างใจเย็น นางฟ้าก็มีแต่พวกพี่เอาร่างไม่ดี มากระแทกหนู มาถล่มหนู หนูจำเป็นต้องเป็นนางฟ้า ต้องยอมรับ ต้องนั่งไหว้ แล้วยอมให้พวกพี่ถล่มหนูเหรอ ทั้งที่หนูไม่ผิด
ถ้าหนูผิด หนูยอมรับ หนูแมนพอ เรื่องนี้หนูให้เพื่อนสกรีนทุกคน มึง กูผิดตรงไหน กูพูดอะไรผิดไปเหรอ ทำไมมันร้ายแรงขนาดนั้น ทำผู้ชายแท้ๆ ต้องรุมด่ากูขนาดนี้ จะให้กูให้เกียรติอาชีพพวกมัน หลายคนบอกว่าไม่ใช่เอฟซีด้าย แต่พอมาเจอดรามานี้ สู้มือ ไม่ตายไมค์ เดือดๆ ก็กูไม่ผิด
มาด่าว่าด้ายเฟียส ความมั่นนี้ควรเอาแต่พอดี พี่คะ เกิดมาพี่ไม่เคยดีใจกับตัวเองเหรอ ทุกคนต้องมีการเริ่มต้น เราทุกคนสามารถดีใจกับตัวเองได้ ภูมิใจกับตัวเองได้ ไม่ต้องรอใครชม ฉะนั้นพวกที่ออกมาสอนรักตัวเอง มั่นใจในตัวเอง ก็ตอแหลน่ะสิ พอเขามั่นใจ ก็ด่าเขา มั่นหน้ามั่นโหนก ดัดจริต”