“หนุ่ม กรรชัย” ฟ้อง “ปู มัณฑนา” อ่วม 5 คดี ด้าน “ปู” ยิ้มสู้ขึ้นศาล ลั่น พร้อมค่ะ มั่นใจสิคะ

“ทนายตุ๋ย” ทนายความ “หนุ่ม กรรชัย” ชี้พฤติกรรมด่าไม่เลิกของ “ปู มัณฑนา” เข้าข่ายพฤติกรรมทำซ้ำ แม้จะไม่เอ่ยชื่อก็สามารถเชื่อมโยงได้ โดยตนได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว ลั่นเรือนจำเปิดแขนต้อนรับทุกคนที่ไม่สำนึกในการกระทำ
เรียกว่าฟ้องฉ่ำ สำหรับพิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ที่ได้มอบอำนาจให้ “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” ในการยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งจัดหนักทั้งหมด 5 คดี หลังอีกฝ่ายโพสต์กล่าวหา หนุ่ม กรรชัย มีเมียน้อย เป็นลูกเมียน้อย เจ้าพ่อสื่อ ศาลเตี้ย กล่าวหาเรื่องรายการ และยังพาดพิงไปถึงครอบครัว แม้ว่าเบื้องต้นทางด้านของ ปู มัณฑนา จะปฏิเสธว่าไม่ได้โพสต์ถึงพิธีกรคนดัง เป็นเพียงการโพสต์ระบายความรู้สึกเท่านั้น แต่งานนี้ทนายตุ๋ยเผย ตนเก็บข้อมูลหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงกันไว้หมดแล้ว ว่าสื่อถึงลูกความตน
ล่าสุด เวลา 09.00 น. วันนี้ (23 ก.พ.2569) มีความคืบหน้า 2 คดี โดยศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ได้นัดตรวจพยานหลักฐาน และไต่สวนมูลฟ้อง โดย ปู มัณฑนา ได้เดินทางมาที่ศาลด้วยตัวเอง พร้อมชู 2 นิ้วสู้ๆ ใบหน้ายิ้มแย้มดูไม่เครียด ก่อนเผยกับนักข่าวสั้นๆ ว่า “พร้อมค่ะ มั่นใจสิคะ”
ด้าน “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” ทนายความของ หนุ่ม กรรชัย ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า คดีที่ไต่สวนมูลฟ้องวันนี้มีโทษ 22 กรรม แต่ถ้ารวมทั้งหมดที่ฟ้อง 5 คดีจะทั้งหมด 64 กรรม ทั้งนี้ในส่วนของการนัดตรวจพยานหลักฐานนั้น ในกรณีศาลชี้ว่าเป็นคดีมีมูล ทางคู่กรณีต้องยื่นขอประกันตัวขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งตนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวของคู่กรณีทุกคดีไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่หากศาลคัดค้านการประกันตัวชั่วคราว คู่กรณีจะต้องไปเรือนจำ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่ที่ศาลจะพิจารณาอย่างไร พร้อมทิ้งท้ายอย่างเผ็ดร้อนว่า เรือนจำเปิดรับทุกคนที่ไม่สำนึก
“ก็มีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เป็นคดีที่ 3 ที่ยื่นฟ้องต่อศาลเอง คดีที่ 4 ก็ยื่นไปแล้วที่อีกศาลนึง รวมที่ สน.ท่าข้ามอีกคดี รวมทั้งหมด 5 คดี วันนี้ 2 คดี เป็นคดีที่ 2 ที่ศาลท่านรับคดีมีมูลไว้แล้ว วันนี้ท่านนัดตรวจพยานหลักฐาน เป็นคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่เป็นข้อความที่เขาโพสต์ต่อเนื่องมา 5-6 เดือนที่ผ่านมานี่แหละ พี่หนุ่มแกบอกว่าให้ยื่นฟ้องไป ทุกๆ ครั้งที่มีการยื่นฟ้อง ผมจะบริหารโดยการจับเป็นคดีๆไป เป็นเดือนๆ ศาลรับฟ้องแล้วหนึ่งคดี อีกคดีไต่สวนวันนี้ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทั้งหมด แต่คนละคดี คนละกรรม คนละวันเวลา
พี่หนุ่มไม่ได้เรียกค่าเสียหายครับ ให้รับโทษทางอาญาอย่างเดียว คดีที่ต้องไต่สวนวันนี้ 22 กรรม ถ้ารวม 5 คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาล กับ 1 คดีที่แจ้งความ ก็รวมทั้งหมด 64 กรรม พี่หนุ่มแกบอกว่าถ้าไม่หยุดก็จะฟ้องไปเรื่อยๆ นี่ก็ยังไม่หยุดนะครับ เดือนมกราคมยังมีโพสต์อยู่เลย ยังไม่หยุด”
ลุ้นคำสั่งศาล ด้านตนได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวไว้
“คดีนึงที่ศาลสั่งคดีมีมูล เขาต้องยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว ปกติการขอประกันตัว โดยหลักควรจะต้องมาประกันตัวก่อนล่วงหน้าวันนัด ถ้ามาวันนัดแบบนี้ใช้เวลานานมาก และสุ่มเสี่ยง ไม่รู้ว่าศาลท่านจะอนุญาตไหม ส่วนตัวผมได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวไว้ และผมจะทำแบบนี้ในทุกคดี ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของศาลว่าท่านจะพิจารณายังไงถ้าศาลไม่อนุญาตก็ต้องไปเรือนจำครับ ก็ต้องลุ้นว่าศาลท่านจะพิจารณายังไง
ตามระเบียบศาลแล้วนอกจากเอกสารแล้ว ก็จะมีวางหลักทรัพย์ตามวงเงินที่กำหนด ประมาณ 10,000 บาทต่อ 1 คดี ซึ่งเขาอาจจะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวไว้แล้วก็ได้ แต่ถ้าเขาไม่ยื่นวันนี้เขาต้องรอ ต้องใช้เวลาหน่อย”
แม้ที่ผ่านมาด้าน “ปู มัณฑนา” จะให้การปฎิเสธ แต่พฤติกรรมทำซ้ำสามารถเชื่อมโยงเอาผิดได้
“ที่ผ่านมาที่เขาให้การปฎิเสธในคดีที่ศาลรับคดีมีมูล ผมเชื่อว่าเขาจะปฎิเสธเหมือนกัน คือไม่ได้เอ่ยชื่อพี่หนุ่ม กรรชัย ซึ่งเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อจริงๆ แต่มันมีเหตุ มีความเชื่อมโยง ข้อความเขาไม่ได้ปฎิเสธว่าไม่หมิ่น ข้อความมันชัดเจนอยู่แล้ว ทั้งดูหมิ่น ทั้งหมิ่นประมาท มีหลายสื่อจับข้อมูลมาชนกัน แล้วเขาก็ไม่มีการทะเลาะกับใคร วันนี้ศาลท่านจะเป็นผู้พิจารณา”
ส่วนที่ทาง ปู มัณฑนา ได้โพสต์ผ่านโซเชียลเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า “ไอ้หนุ่มกรรชัย ไอ้ทนายแก้ว ไอ้ทนายตุ๋ย พวกมึงฟ้องซ้ำ มาถอนแจ้งความให้กูด่วน มึงอย่ามาเยอะกับกู อย่าให้กูต้องทำหนังสือถึง ท่านอัยการ และผบ.ตร.!!!” ลั่นเอ่ยชื่อแปลว่ารับแล้ว
“มันไม่ได้เป็นการฟ้องซ้ำ มันเป็นคดีแรกที่ผมยื่นฟ้องไว้ 3 กรรม ผมร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่ สน.หัวหมาก เขางานเยอะผมเลยยื่นฟ้องเอง มันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย เขาคงเข้าใจว่าเป็นฟ้องซ้ำ ผมไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว การที่เขาโพสต์เอ่ยชื่อระบุแปลว่าเขารับแล้วไงครับว่าสิ่งที่เขาโพสต์ไปทั้งหมดเป็นพี่หนุ่ม กรรชัย
เวลาที่เราจะบอกว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใคร ส่วนตัวผมนะ ถ้าโพสต์ 1-2 ครั้งมันไปไม่ถึง แต่คุณโพสต์ คุณเล่าเป็นนิทาน อย่างหลายๆ คนที่บอกเลือกเล่าเป็นนิทานแล้วจะเลี่ยงได้ ศาลท่านก็รับนะครับ การเล่านิทานมันไม่ได้แปลว่าไม่หมิ่นประมาท แล้วยิ่งข้อความต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างนี้ด้วย นี่ก็คือเขารับแล้วไงครับว่าคือพี่หนุ่ม
ที่เขายังทำ ยังปฎิบัติอยู่อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำเพราะอะไร คนเราถ้าเครียดระบายเรื่องอื่น มันมีวิธีอื่นเยอะแยะ ไม่ใช่ใช้วิธีนี้ตลอดเลย มันไม่เป็นผลดีกับตัวเขา พฤติกรรมเขาทำซ้ำๆ ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 6-7 เดือนที่ผ่านมาเขาโพสต์ตลอด มันควรเป็นช่องทางในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เอามาโพสต์ด่าใครได้ทุกวี่วัน สิ่งที่เขาทำมันก็เป็นราคาที่เขาต้องจ่าย ทุกโพสต์นะครับ เขาอยากจะชนก็ให้เขาชน ผมมีที่ป้องกันไว้ดี เขาต่างหากที่ป้องกันไม่ดี สุ่มเสี่ยงนะครับ เรือนจำเขาเปิดแขนต้องรับทุกๆ คนที่ไม่สำนึกในการกระทำ”