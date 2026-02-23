"จอห์นนี เดปป์" เปิดบ้านให้เพื่อนนักแสดงพักรักษาตัว ช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังแสดงน้ำใจ เปิดบ้านในลอสแอนเจลิสให้ เอริก เดน เข้าพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างต่อสู้โรค ALS ในช่วงปลายชีวิต ท่ามกลางอาการทรุดหนัก ก่อนจากไปอย่างสงบในวัย 50 กว่า ท่ามกลางความอาลัยจากครอบครัวและเพื่อนร่วมวงการ
จอห์นนี เดปป์ นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง แสดงน้ำใจครั้งใหญ่ด้วยการเปิดบ้านหลังหนึ่งของเขาในนครลอสแอนเจลิสให้ เอริก เดน นักแสดงจากซีรีส์ Grey’s Anatomy เข้าพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในช่วงที่เดนกำลังต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เดนป่วยด้วยโรคอะไมโอโทรฟิก แลเทอรัล สเคลอโรซิส (ALS) ซึ่งเป็นโรคระบบประสาทเสื่อมที่ทำให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายอ่อนแรงและฝ่อลงอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานระบุว่าเดปป์ให้เขาเข้าพักในทรัพย์สินส่วนตัว เนื่องจากอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว
แพทริก เดมป์ซีย์ เพื่อนสนิทและอดีตนักแสดงร่วมจาก Grey’s Anatomy เปิดเผยหลังการเสียชีวิตว่า อาการของเดนรุนแรงมากในช่วงท้าย “เขาเริ่มสูญเสียความสามารถในการพูด ต้องนอนติดเตียง และกลืนอาหารได้ยาก คุณภาพชีวิตลดลงอย่างรวดเร็ว”
ตลอดช่วงที่ป่วย เดนยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ รีเบคกา เกย์ฮาร์ต อดีตภรรยา แม้ทั้งคู่จะแยกทางกันตั้งแต่ปี 2017 โดยมีบุตรสาวด้วยกันสองคน อายุ 15 และ 14 ปี
ในบทความที่รีเบคกาเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2025 เธอเล่าถึงการดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตว่า เดนต้องมีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 21 กะต่อสัปดาห์ และบางช่วงเธอเข้ามาช่วยดูแลเองเมื่อบุคลากรไม่เพียงพอ
เธอยังกล่าวขอบคุณความช่วยเหลือจากเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานหลังเดนเปิดเผยการวินิจฉัยโรคต่อสาธารณะ โดยระบุว่าการสนับสนุนทั้งทรัพยากร คำแนะนำ และประสบการณ์จากผู้ที่เผชิญสถานการณ์คล้ายกัน มีคุณค่าอย่างยิ่ง