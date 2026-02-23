BLACKPINK สร้างประวัติศาสตร์ ช่อง YouTube ผู้ติดตามทะลุ 100 ล้าน รับ Red Diamond

BLACKPINK สร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ YouTube หลังช่องทางการของวงมียอดผู้ติดตามทะลุ 100 ล้านบัญชี กลายเป็นศิลปินรายแรกของโลกที่ทำได้ พร้อมรับรางวัลพิเศษ “Red Diamond Creator Award” ซึ่งจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับผู้ที่มียอดผู้ติดตามเกินหลัก 100 ล้าน
ต้นสังกัด YG Entertainment และ YouTube เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ว่า ช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ BLACKPINK มียอดผู้ติดตามเกิน 100 ล้านเมื่อเวลา 19.31 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นับเป็นสถิติสูงสุดในบรรดาศิลปินทั่วโลก โดยใช้เวลาประมาณ 9 ปี 8 เดือนนับตั้งแต่เปิดช่องเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2016
เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ YouTube ได้มอบรางวัล Red Diamond Creator Award ให้สมาชิกทั้งสี่คน ได้แก่ เจนนี่ โรเซ่ จีซู และลิซ่า ซึ่งถือเป็นรางวัลหายากสำหรับครีเอเตอร์ที่มียอดผู้ติดตามระดับสูงสุดเท่านั้น
YouTube ระบุว่า BLACKPINK สามารถครองใจผู้ชมทั่วโลกด้วยพลังการแสดงอันเข้มข้นและผลงานเพลงฮิตระดับเมกะฮิตจำนวนมาก ขณะที่ Lyor Cohen หัวหน้าฝ่ายดนตรีระดับโลกของ Google และ YouTube กล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้ “เป็นประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง” และสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงกับแฟน ๆ ทั่วโลก รวมถึงอิทธิพลระดับสากลที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
เขายังระบุว่า นอกจากจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการ K-Pop แล้ว ยังเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าศิลปินสามารถใช้ YouTube เพื่อสร้างแฟนด้อมระดับโลกไร้พรมแดนได้อย่างไร พร้อมยกให้ BLACKPINK เป็นมาตรฐานใหม่ของซูเปอร์สตาร์ระดับโลก
ด้านสถิติบนแพลตฟอร์ม วงมีผลงานที่มียอดวิวมหาศาล โดยเพลง “DDU-DU DDU-DU” มียอดชมเกิน 2.3 พันล้านครั้ง และ “Kill This Love” เกิน 2.1 พันล้านครั้ง รวมแล้วมีมิวสิกวิดีโอถึง 9 เพลงที่มียอดวิวเกิน 1 พันล้านครั้ง และมีวิดีโอมากกว่า 50 ชิ้นที่มียอดเกิน 100 ล้านครั้ง ยอดวิวรวมทั้งช่องสูงกว่า 41,200 ล้านครั้ง
นอกจากนี้ เพลงของ BLACKPINK ถึง 3 เพลงยังติดอันดับมิวสิกวิดีโอที่มียอดชมสูงสุดภายใน 24 ชั่วโมงแรก และเพลงเดี่ยว “LALISA” ของลิซ่าก็ติดอันดับดังกล่าวเช่นกัน วงยังถูกบันทึกใน Guinness World Records ในฐานะวงดนตรีที่มีช่อง YouTube มียอดชมสูงที่สุด
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ช่องของวงมียอดชมเพิ่มกว่า 3.3 พันล้านครั้ง โดยประเทศที่มียอดชมสูงสุดคือเกาหลีใต้ ตามด้วยอินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และบราซิล
การเติบโตยังเร่งตัวขึ้นหลังวงเริ่มโปรโมตมินิอัลบั้มชุดที่สาม DEADLINE ซึ่งมีกำหนดปล่อยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยนับตั้งแต่ปล่อยวิดีโอประกาศเมื่อ 15 มกราคม ช่องมีผู้ติดตามเพิ่มเฉลี่ยวันละ 10,000 คน
ความสำเร็จล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงที่ BLACKPINK กำลังจะครบรอบเดบิวต์ 10 ปี และเตรียมคัมแบ็กแบบครบวงครั้งแรกในรอบ 3 ปี 5 เดือน ตอกย้ำสถานะของพวกเธอในฐานะศิลปินระดับโลกผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุค