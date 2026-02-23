"ชินยะ" มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี

วงร็อกระดับตำนานของญี่ปุ่น LUNA SEA แถลงยืนยันการเสียชีวิตของ ชินยะ มือกลองของวง ซึ่งจากไปเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 โดยข้อความประกาศเผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของวง และลงนามโดยสมาชิกทั้งสี่คน ได้แก่ ริวอิจิ, ซูกิโซะ, อินอรัน และ เจ
ชินยะต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 มาตั้งแต่ปี 2020 รวมถึงเนื้องอกในสมองที่ตรวจพบเมื่อปีที่ผ่านมา แถลงการณ์ระบุว่าเขาเข้ารับการผ่าตัดถึง 7 ครั้ง ควบคู่กับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และยังคงทำกายภาพบำบัดด้วยความหวังว่าจะกลับขึ้นเวทีในคอนเสิร์ต LUNATIC X’MAS 2025 ที่เลื่อนมาจัดในวันที่ 12 มีนาคม ณ อาริอาเกะ อารีนา ก่อนที่อาการจะทรุดลงอย่างกะทันหัน
“ชินยะเชื่อมั่นยิ่งกว่าใครว่า ‘พวกเราทั้งห้าจะกลับขึ้นเวทีด้วยกันอีกครั้ง’” วงระบุในแถลงการณ์ “แม้ต้องเผชิญบททดสอบที่หนักที่สุด ความศรัทธาของเขาไม่เคยสั่นคลอน จิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้และรอยยิ้มที่สว่างดั่งดวงอาทิตย์ของเขา เป็นพลังใจให้ทั้งสมาชิกวงและทีมงานเสมอ” พร้อมยกย่องเขาว่าเป็น “หัวใจและมือกลองนิรันดร์ของ LUNA SEA” และระบุว่า จังหวะดนตรีที่เขามอบให้วงตลอดกว่า 35 ปีจะคงอยู่ในตำนานของวงตลอดไป
พิธีศพจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวเฉพาะครอบครัวตามความประสงค์ของญาติ โดยวงระบุว่าจะจัดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ร่วมไว้อาลัยในภายหลัง และจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งเมื่อกำหนดการชัดเจน
ชินยะเกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 1970 ที่จังหวัดคานางาวะ เข้าร่วมวง LUNA SEA ในปี 1989 และเปิดตัวในระดับเมเจอร์ด้วยอัลบั้ม IMAGE ปี 1992 นอกจากงานกับวงแล้ว เขายังเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยซิงเกิล Falling Sun ในปี 1997 มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ของ โอคุโระ มากิ และ YELLOW FRIED CHICKENz รวมถึงเปิดร้านราเมน Tenraiken ในปี 2009
เมื่อเดือนกันยายน 2025 เขาเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 4 มาตั้งแต่ปี 2020 และยังคงขึ้นแสดงแม้ต้องผ่าตัดหลายครั้ง พร้อมทั้งเปิดเผยการตรวจพบเนื้องอกในสมอง
แม้ไม่สามารถขึ้นแสดงในงาน LUNATIC FEST. 2025 เมื่อเดือนพฤศจิกายน เขายังปรากฏตัวบนเวทีเพื่อกล่าวถึงแผนการกลับมา โดยมี จุนจิ จากวง SIAM SHADE รับหน้าที่มือกลองแทน หนึ่งในโพสต์อินสตาแกรมช่วงท้ายของเขา ซึ่งแนบภาพหมู่จากงานดังกล่าว เขาได้ขอบคุณจุนจิ สมาชิกวง และแฟน ๆ พร้อมกล่าวถึง ริวอิจิ นักร้องนำที่เผชิญปัญหาสุขภาพเช่นกัน
“ทุกครั้งที่มองภาพนี้ ผมน้ำตาไหลเสมอ…
จุนจิที่แสนอ่อนโยน สมาชิกวงที่ผมรัก และทุกคนที่สนับสนุน LUNA SEA อย่างแท้จริง
ผมมีความสุขจริง ๆ ขอบคุณมาก
ริว-จัง เรามาพยายามรักษาตัวให้หายดีไปด้วยกัน”
หลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป ศิลปินในวงการร็อกญี่ปุ่นจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัย ทั้งจาก SHAZNA, LM.C, lynch., Galneryus, PENICILLIN รวมถึง ทาคาโนริ นิชิคาวะ แห่ง T.M.Revolution ต่างยกย่องความมีน้ำใจ ฝีมือทางดนตรี และอิทธิพลของ LUNA SEA ที่มีต่อเส้นทางอาชีพของพวกเขา
ชินยะจากไปโดยมีภรรยา อายะ อิชิกุโระ อดีตสมาชิก Morning Musume ซึ่งแต่งงานกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2000 และบุตรทั้งสามคนอยู่เบื้องหลัง