POP MART ยกความสนุกบุกรังสิต เปิดพื้นที่ POP CULTURE และ ENTAINMENT แห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้า ZPELL @ FUTURE PARK

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารของ POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก ชวนแฟน ๆ ชาวป๊อปเปิดประสบการณ์ความสนุกครั้งใหญ่ กับการเปิดพื้นที่ POP CULTURE และ ENTERTAINMENT แห่งใหม่ ณ Zpell @ Future Park ที่พร้อมยกจักรวาลคาแรกเตอร์สุดฮิตมาให้ทุกคนได้อินแบบเต็มพิกัดภายใต้ธีม “The Monsters” ที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกสุดซนของแก๊งตัวป่วนอย่างใกล้ชิดกว่าที่เคย
จุดหมายแห่งใหม่ของสายอาร์ตทอยและป๊อปคัลเจอร์ พบกับ Molly, Crybaby, DIMOO, Hirono, SKULLPANDA, PUCKY และ Twinkle Twinkle พร้อมบรรยากาศที่ถูกออกแบบให้เต็มไปด้วยสีสัน และความสนุกในแบบฉบับของ POP MART
นอกจากความน่ารักของคาแรกเตอร์แล้ว ยังจัดเต็มด้วยแรร์ไอเท็มที่ชาวป๊อปห้ามพลาด ทั้ง New Collection ที่เพิ่งเปิดตัว, คอลเลกชันพิเศษ The Monsters 10th Anniversary ฉลองครบรอบสุดยิ่งใหญ่, Must-Have Items และ Best Seller ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง พวงกุญแจ Plush Doll สุดคิวต์, คอลเลกชัน Twinkle Twinkle Crush On You และ คอลเลกชัน Celebrate Year of the Horse ให้เหล่านักสะสมได้เลือกช้อปอย่างจุใจ
อีกหนึ่งไฮไลต์กับความสดชื่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเมนู TWINKLE TWINKLE POPSICLE 2 รสชาติ Strawberry Milk และ Mango Yuzu ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ วางจำหน่ายเฉพาะวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น
คุณศิริพร แผลงจันทึก Head of the Southeast Asia Region บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การเปิดพื้นที่ครั้งใหม่นี้ สะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักอาร์ตทอยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชาวป๊อปมือใหม่หรือชาวป๊อปตัวยง ต่างสามารถมาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และดื่มด่ำกับโลกแห่งจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดได้อย่างเต็มที่”
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปินและนักแสดง อาทิ บิลลี่ ภัทรชนน อ่อนสอาด, ตี๋ ธนพล จารุจิตรานนท์, ชอน ชวิศกา วรโรจน์โยธิน, ดีแลนด์-เดโชชัย ธิติอภิธาน, เกรซ พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์, อ้น อัครวัฒน์ จุมพลวิวัฒน์, บี-อภิสิทธิ์ แสงมิ่ง, เยียร์-โชติทัศน์ เจตธำรงชัย และทัพศิลปินมากมาย มาร่วมสร้างสีสันและฉลอง
โมเมนต์พิเศษของการเปิดพื้นที่ใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของแฟน ๆ ชาวป๊อป
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลกอาร์ตทอย ได้ที่ POP MART ณ ชั้น G ศูนย์การค้า ZPELL @ FUTURE PARK พร้อมติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสินค้าใหม่ ๆ ได้ที่ Facebook: POP MART THAILAND และ Instagram, Twitter, TikTok: popmartth