“ริมผา 14 กุมภาฯ” จัดเต็ม 30 ศิลปิน เนรมิตโมเมนต์สุดฟิน เสิร์ฟความสุขเต็มอิ่มท่ามกลางขุนเขาแห่งรัก

โคตรน่ารัก โคตรสนุก โคตรสุดเหวี่ยงสุดๆ เลย สำหรับ “ริมผา มิวสิก เฟสติวัล (Rimpha Music Festival)” เทศกาลดนตรี Vibe ดีที่สุดในสามโลก จากผู้จัดมือโปร เฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์ (Heavy Organizer) ที่ต้องใช้คำว่า สุดทุกทาง ทั้ง 30 ศิลปินครบทุกแนวเพลงที่ประจำการอยู่ 3 เวทีที่มีครบทุกอารมณ์ แถมด้วยกิจกรรมฉ่ำๆ ภายใต้ธีม “ริมผา 14 กุมภา กูเลิฟมึงว่ะ” ที่ทำให้บรรยากาศงานอบอวลไปด้วยความสนุก และความรักรับวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2569
ความสนุกของงาน ริมผา 14 กุมภา กูเลิฟมึงว่ะ เริ่มต้นในช่วงบ่ายที่มีผู้ชมค่อยๆ เข้ามาจับจองเข้าชม ก่อนที่ความสนุกจะเริ่มขึ้นพร้อมกันเวลา 16.00 น. เพราะนอกจากคอนเสิร์ตแล้ว ปีนี้งานริมผาก็มากับกิจกรรมมากมายทั้ง โซนกิจกรรม อาหาร แฟชั่น งานคราฟต์ กิจกรรม Wellness สุดฮีลใจ และโซน Eco สำหรับอนุรักษ์ พร้อมลานแคมป์ปิ้ง ภายใต้บรรยากาศขุนเขา 420 ไร่ พร้อมฉากหลัง วิวภูเขา 360 องศา ของ WILD CALLING FARM PARK เขาใหญ่ ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โดยเวที กูเลิฟมึงเว่อร์ จุดปักหมุดของวัยรุ่นเทสต์ดี ได้ออกสตาร์ทความสุขด้วยการแสดงของ ศิลปินผู้มีเพลงฮิตติดใจเด็ก Gen Z และผู้ใหญ่ GEN Y เริ่มด้วยวงสุดคูลอย่าง MIRRR และตามมาติดๆ ด้วยขวัญใจชาวอินดี้อย่าง PURPEECH, SCRUBB, BLACKBEANS ก่อนที่วงร็อกอย่าง INDIGO จะมาคั่นความสุขด้วยเพลงเศร้าแบบเข้มข้น และหลังจากนั้นความสุขก็ตามมาติดๆ จากโชว์ของ DEPT และส่งท้ายค่ำคืนแบบฟินๆ กับการแสดงของ The TOYS, SAFEPLANET, MUSKETEERS และปิดท้ายเวทีด้วยเจ้าพ่อซินธ์ป็อป POLYCAT เรียกได้ว่าทุกศิลปินของเวทีนี้ มีแต่ตัวท็อปของวงการยุคนี้จริงๆ
นอกจากเวที กูเลิฟมึงเว่อร์ อีกหนึ่งเวทีที่ได้ใจเด็กอินดี้ไม่แพ้กัน ก็คือ ริมผาบาร์ ที่มาทั้งดีเจและศิลปินอินดี้ที่มากับดนตรีลึกซึ้งถึงใจคนฟัง โดยการแสดงของเวทีนี้เปิดฉากด้วยดนตรีโดนๆ จาก DJ COMA และตามมาด้วย MANUTSAWEE, คณะขวัญใจ ก่อนที่ 2 พี่ชายใจดีมาดเท่อย่าง GREASY CAFE และ แหลม สมพล จะมารับช่วงต่อด้วยโชว์ที่เต็มไปด้วยอินเนอร์การเล่าเรื่องไม่เหมือนใคร ก่อนที่ DJ COMA กับ DJ OAKIE จะมาปิดบาร์แห่งนี้ด้วยเซ็ตลิสต์เพลงสนุกยาวถึงเที่ยงคืน
มาต่ออีกหนึ่งเวทีที่ต้องใช้คำว่า “ม่วนได้ใจ” ผู้ชมทุกเพศทุกวัยสุดๆ ก็ต้องยกให้ เวทีกูเลิฟมึงซิ่ง ที่ประเดิมความสนุกด้วยดีเจสุดซิ่งที่มาเล่นนอนสต็อป 2 ชั่วโมง ก่อนจะถึงคิวความสนุกสุดเหวี่ยงไปกับ MOCCA GARDEN วงสกาสุดจี๊ดของยุค และตามด้วยสาวสวย กวาง จิรพรรณ ก่อนจะถึงโชว์พิเศษที่เป็นศูนย์รวมทุกวัยของ จ๊ะ นงผณี, อาภาพร นครสวรรค์, ตั๊ก ศิริพร, สุ สุนารี และ ยิ่งยง ยอดบัวงาม ที่ตลอด 2 ชั่วโมงของโชว์มีทั้งเสียงหัวเราะ และเสียงเพราะๆ แบบไม่ปล่อยให้คนดูได้พัก ก่อนที่ความม่วนซิ่งของเวทีจะปิดท้ายด้วย JSPKK แก๊งสุดซิ่งผู้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง
และสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด กับความสนุกของเวที กูเลิฟมึงว่ะ ที่เปิดมาด้วยวงทีป็อปของยุคอย่าง 4EVE และตามด้วย 2 ศิลปินเจ้าพ่อ-เจ้าแม่เพลงฮิตของยุคอย่าง นนท์ ธนนท์ และ BOWKYLION ที่มาเจอทุกคนตั้งแต่ช่วงเย็น ก่อนส่งต่อเวทีให้กับพี่ชายอารมณ์ดีอย่าง สิงโต นำโชค และ TATTOO COLOUR จากนั้นพาทุกคนไปสัมผัสกับร็อกเข้มข้นของ SILLY FOOLS และ SLOT MACHINE ตามด้วยตำนานเพื่อชีวิตอย่าง ปู พงษ์สิทธิ์ ที่มาพร้อมเพลงอมตะ และอินเนอร์เข้มๆ ก่อนที่ความสุขทั้งหมดจะถูกส่งท้ายด้วย F.HERO และวง MAGENTA ที่มาแบบจัดเต็มพร้อมพาทุกคนข้ามสู่วันใหม่ไปพร้อมๆ กัน
ใครที่อยากอยู่ในโมเมนต์ และบรรยากาศเทศกาลดนตรีต้นปีที่เต็มอิ่มทั้งศิลปิน ทั้งกิจกรรม ทั้งไวบ์ดีๆ แบบนี้ ติดตามทุกโซเชียลมีเดียของงาน ริมผา มิวสิก เฟสติวัล (Rimpha Music Festival) รอไว้ได้เพื่อติดตามข่าวดีของเทศกาลดนตรี Vibe ดี ที่จะกลับมาเจอทุกคนทุกต้นปี