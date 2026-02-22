“บอส ชัยกมล” สร้างความฮือฮาปล่อย Teaser “FREEZE DROP” ในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นที่แรก

เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ต BOSSCKM Dream Warriors The Final Chapter Fancon in Osaka ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการแสดงปิดจบ BOSSCKM Dream Warriors อย่างสมบูรณ์แบบ โดยในงานนี้ “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” ได้สร้างความฮือฮา กระตุกหัวใจแฟนๆ อีกครั้งด้วยการเปิดตัว Teaser “FREEZE DROP” ในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต ซึ่งถือเป็นการประกาศคร่าวๆ ว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเผยตัวตนในอีกด้านให้ทุกคนเห็น กับบทบาทใหม่ครั้งสำคัญ (Next Era) รวมถึงภาพลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง และพร้อมเตรียมเปิดตัวค่ายเพลงของตัวเองอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
Teaser : https://youtu.be/c4ZnibiWf9U
#FreezeDrop #BOSSCKM #Bosschaikamon