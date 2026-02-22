เก็บตกโมเมนต์วาเลนไทน์สุดฟินกับ “TATA” SMTR25 ที่บินลัดฟ้า มาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรักในงาน “SIAM PARAGON WITH LOVE & BLOOM”

วาเลนไทน์ปีนี้ สยามพารากอน เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินเอาใจแฟนๆ ด้วยการชวนหนุ่มฮอต “TATA” SMTR25 หรือ ตาต้า-จิรัญชัย เสรีวิริยะกุล บินลัดฟ้ามอบความสุขให้กับแฟนๆ สยามพารากอน อย่างใกล้ชิดในกิจกรรม “SIAM PARAGON WITH LOVE & BLOOM” ท่ามกลางบรรยากาศอบอวลด้วยรอยยิ้ม เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความประทับใจให้แฟนๆ ได้อินไปกับเทศกาลแห่งความรักแบบเต็มอิ่ม ณ ชั้น 1 สยามพารากอน ที่ผ่านมา
บรรยากาศบริเวณชั้น 1 สยามพาราถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวนดอกไม้สุดโรแมนติก โอบล้อมด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ในโทนสีชมพู แดง และขาว สื่อถึงความรักและความอบอุ่นของเทศกาลวาเลนไทน์ เหล่าแฟนๆ ต่างพร้อมใจกันมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรอต้อนรับการมาถึงของ “TATA” SMTR25ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและรอยยิ้ม
ทันทีที่หนุ่มตาต้าปรากฏตัว เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่นไปทั่วบริเวณ สะท้อนพลังความนิยมที่พุ่งแรงแบบฉุดไม่อยู่ โดยงานนี้ถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเขากับอีเวนต์ในประเทศไทย ใจกลางแลนด์มาร์กระดับโลกอย่างสยามพารากอน ยิ่งเพิ่มความพิเศษให้กับทั้ง TATA และแฟนๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นอกจากจะมอบรอยยิ้มและทักทายแฟนๆ อย่างเป็นกันเองแล้ว หนุ่มตาต้ายังเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยการมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณให้กับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด สร้างโมเมนต์อบอุ่นหัวใจที่ทำเอาเสียงกรี๊ดและเสียงเชียร์ดังกระหึ่มทั่วพื้นที่ กลายเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่เติมเต็มเทศกาลแห่งความรักได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ร่วมเติมเต็มทุกความทรงจำอันแสนพิเศษ และเฉลิมฉลองให้กับทุกนิยามของความรักได้ที่สยามพารากอน เพื่อให้ทุกก้าวที่มาเยือนกลายเป็นความทรงจำที่อบอุ่นและน่าประทับใจไม่รู้ลืม
