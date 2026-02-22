“จักจั่น อคัมย์สิริ“ หลบไป!! รีบิ้วร่างใหม่! “จักจั่น บ๊อก บ๊อก” Is Coming!!

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” เปิดโลกมิติใหม่สายแลนด์ไฟเบอร์ของวงการบันเทิง ปี 2026 กับการกลับมาเยือนรายการในรอบหลายปีของอดีตนางเอกหน้าหวาน “จักจั่น อคัมย์ศิริ”
ที่วันนี้เธอขอประกาศชัดว่า “จักจั่นคนเดิม” ได้ตายจากโลกใบเก่าไปแล้วจ้า
และขอต้อนรับการรีบิวร่างใหม่ หัวใจใหม่ กับยูสเซอร์ใหม่ในชื่อที่ชาวโซเชียลคุ้นหูอย่าง “จักจั่น บ๊อก บ๊อก” อินฟลูเอนเซอร์สายตัวแม่ ตัวมัม ที่คอนเทนต์โดนใจสาวกออนไลน์แบบเต็มฟีด
งานนี้ไม่ได้มาคนเดียว แต่ควงคู่หูคนสำคัญ “มะเดี่ยว” ผู้ร่วมปลุกปั้นภาพลักษณ์ใหม่ เปิดหมดทุกเบื้องหลังของการตัดสินใจครั้งใหญ่ จากนางเอกเรียบร้อย สู่ครีเอเตอร์สายมั่น ที่กล้าพูด กล้าเล่น และกล้าทำในแบบที่เป็นตัวเอง และเมาท์กันแบบเมามันส์ หลังจากห่างหายจาก “ตีท้ายครัว” ไปหลายปี เปิดใจถึงจุดเปลี่ยนชีวิต การปลดล็อกความกลัว และการค้นพบตัวตนที่แท้จริง จนวันนี้ “จักจั่น บ๊อก บ๊อก” กลายเป็นกระแสแรงในโลกออนไลน์ มีผู้ติดตามรุ่นเล็ก รุ่นสายแลนด์ เต็มหน้าฟีดแบบฉุดไม่อยู่
จากนางเอกหน้าหวาน สู่ตัวแม่สายคอนเทนต์ จากภาพลักษณ์เรียบร้อย สู่ความมั่นใจแบบไม่สนสัญญาณ wifi เอาเป็นว่าเทปนี้ทั้งสนุก ทั้งแซ่บ และเต็มไปด้วยพลังของผู้หญิงที่กล้าเปลี่ยน… ติดตามชมได้ในรายการ
“ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33
📲 ติดตามทุกเบื้องหลังและโมเมนต์สุดขำของสามสาวได้ที่
▶️ Facebook ตีท้ายครัว
▶️ Instagram @teetaikrua
▶️ TikTok @teetaikrua