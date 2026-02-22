นับถอยหลังความฟิน!! 27 ก.พ.นี้ “MARK TUAN” เปิดแถลงข่าวแฟนคอนฯ ก่อนจัดเต็มความสนุกที่ IMPACT ARENA 2 วันรวด

เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม เพราะอีกไม่กี่วันซูเปอร์สตาร์ระดับโลก MARK TUAN (มาร์ค ต้วน) จะแลนด์ดิ้งถึงประเทศไทย ก่อนระเบิดความสนุกสองค่ำคืนบนเวทีใหญ่อย่างอิมแพ็ค อารีน่า "มาร์ค ต้วน" ขอเปิดใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟในงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ MARK TUAN Silhouette: The Shape of You FANCON 2026 in BANGKOK วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:30 น. ที่ Wattana Hall ชั้น 3, ICONSIAM งานนี้เตรียมสัมผัสโมเมนต์พิเศษและเรื่องราวเบื้องหลังการเตรียมตัวเพื่องานแฟนคอน ไม่ว่าจะเป็นมิชชันเกมสนุก ๆ ที่รอสร้างรอยยิ้มไปทั่วทั้งฮอลล์ และความพิเศษของโชว์ที่ตั้งใจซุ่มซ้อมมาเพื่อแฟน ๆ โดยเฉพาะ พร้อมโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ที่บอกเลยว่า…มีมากกว่าที่คิด!
และพร้อมไปฟินกันให้สุดใน MARK TUAN Silhouette: The Shape of You FANCON 2026 in BANGKOK วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า นี่คือ "FANCON" เต็มรูปแบบที่รวมทั้งเพลงเพราะ โมเมนต์ใกล้ชิด ความสนุก ความฟิน และความอบอุ่นที่อากาเซ่ต้องหลงรักแล้วรักอีก “Silhouette: The Shape of You” ไม่ได้เป็นเพียงชื่องาน แต่คือเรื่องราวของตัวตนที่ชัดที่สุดของมาร์คในวันนี้ และคุณ…คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวนั้น
สำหรับใครที่ยังลังเล ไม่อยากให้พลาดความพิเศษนี้ ขณะนี้บัตรรอบวันเสาร์เหลือไม่มากแล้ว แต่ยังมีจำหน่ายทั้งสองวันทาง www.thaiticketmajor.com
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาส่งกำลังใจและแรงเชียร์ถึงมาร์ค ต้วน ให้ดังที่สุด และสร้างโมเมนต์ประทับใจไปด้วยกัน!
💘ลิ้งค์คลิป Spot video https://drive.google.com/drive/folders/1zHk0pecoJ0JvwzH-hwFeP0VKP-rQoxV4?usp=sharing
ติดตามข้อมูลและอัปเดตข่าวสารล่าสุดได้ทาง:
FB: https://www.facebook.com/bnjent
X: https://x.com/bnj_ent
IG: https://www.instagram.com/bnj_ent
TikTok: https://tiktok.com/@bnj_ent
YouTube: https://www.youtube.com/@bnj_ent
#Silhouette #MarkTuanFanconBKK2026 #TheShapeofYou_BKK #MarkTuan #Mark #마크 #段宜恩 #มาร์คต้วน #มาร์ค #DNAxBNJ #DNA #BNJ #FriedRiceEnt