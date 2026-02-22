สะเทือนวังหลวง! เมื่อสาวนอกกรอบต้องรบเพื่อรัก พร้อมปะทะเล่ห์เหลี่ยมสตรีสูงศักดิ์ ใน “มเหสีน้อย” 26 กพ. นี้ทาง ทรูวิชั่นส์ นาว

เตรียมพบกับปรากฏการณ์รักต่างชนชั้นที่สั่นสะเทือนไปทั้งวังหลวง เมื่อหญิงสาวสามัญชนผู้เปี่ยมไปด้วยความคิดนอกกรอบ ต้องก้าวเข้าสู่สมรภูมิแห่งเกียรติยศ ท่ามกลางเสียงดูแคลน และกรงขังแห่งกฎระเบียบที่เคร่งครัด พบการเผชิญหน้ากับการชิงไหวชิงพริบของเหล่าสตรีสูงศักดิ์และคลื่นใต้น้ำทางการเมืองที่พร้อมจะขัดขวางเธอในทุกย่างก้าว บทพิสูจน์ครั้งสำคัญนี้จะนำพาเธอไปสู่ตำแหน่งมเหสีตัวจริง หรือจะเป็นเพียงเบี้ยในเกมอำนาจที่ยากจะคาดเดา ร่วมลุ้นไปกับการฝ่าฟันอุปสรรคสุดป่วนที่จะเปลี่ยนนิยามคำว่าความรักและศักดิ์ศรีไปตลอดกาล
ชื่อเรื่อง (Title): มเหสีน้อย (Oops! I'm The Concubine)
แนวเรื่อง (Genre): Comedy / Romantic
ความยาว (Duration): 13 ตอน (ตอนละ 45 นาที)
วัน - เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว
ออกอากาศวันแรก : วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
เนื้อเรื่องย่อ
ลินา หญิงสาวสามัญชนที่มีความคิดก้าวหน้าและชอบคิดต่างจากคนในยุคสมัยเดียวกัน ได้จับพลัดจับผลูเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้คัดเลือกมเหสีของ องค์ชายคีรัน รัชทายาทผู้บ้าการรบจนลืมเรื่องความรัก ด้วยชาติกำเนิดที่ต่ำศักดิ์ทำให้เธอถูกปรามาสว่าเป็นได้เพียง “มเหสีน้อย” และต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เคร่งครัดในวังหลวง รวมถึงการแก่งแย่งชิงดีจากเหล่าหญิงสูงศักดิ์
อย่างไรก็ตาม ลินาไม่ได้เป็นเพียงหญิงสามัญชนธรรมดา แต่เธอคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดเผยโฉมหน้ากบฏที่คิดล้มล้างราชบัลลังก์ และแท้จริงแล้วเธอคือผู้ที่ถูกวางตัวให้เป็นมเหสีขององค์ชายคีรันมาตั้งแต่กำเนิด
ตัวละครหลัก (Main Characters)
1.องค์ชายคีรัน (รับบทโดย ปีเตอร์แพน ทัศน์พล)
oลักษณะ: รัชทายาทเมืองเชียงฟ้า นักรบผู้ยิ่งใหญ่ สุขุม เยือกเย็น และเก่งการวางแผน ภายนอกดูเย็นชาแต่ภายในอบอุ่นและเจ้าแผนการ
oจุดอ่อน: เป็นคนขี้น้อยใจ โดยเฉพาะกับคนรัก
2.ลินา (รับบทโดย เอ็มม่า ปาณิสรา)
oลักษณะ: หญิงสาวผู้มีหัวใจแข็งแกร่ง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มีทักษะการต่อสู้รอบด้าน และชอบแหกกฎขนบธรรมเนียมเดิมๆ
oจุดสำคัญ: มีปานแดงที่หลังด้านซ้ายซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนที่แท้จริง
3.จมื่นเตชินท์ (รับบทโดย ต้อง สมิตพงศ์)
oลักษณะ: ทหารคนสนิทและญาติผู้พี่ขององค์ชายคีรัน ซื่อสัตย์ เก่งการรบและการสืบความลับ
oจุดอ่อน: มักคิดว่าตัวเองเป็นคนอาภัพโชคและอาภัพรัก
4.บุษบา (รับบทโดย เอ็นจอย ธิดารัตน์)
oลักษณะ: ลูกสาวคหบดี เพื่อนสนิทและเจ้านายของลินา มีฉายาว่า "บุษบาการละคร" เพราะชอบใช้จริตออดอ้อนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
oเป้าหมาย: ตามหารักแท้จนได้พบและตกหลุมรักเตชินท์
ตัวละครอื่นๆ (Supporting Characters)
•ครอบครัวลินา: แม่ทัพเหล็ก (พ่อ), มุกดา (แม่), ยายพวง (พี่เลี้ยง)
•ครอบครัวองค์ชายคีรัน: ราชาหลักเขต (พ่อ), พระนางจินดา (แม่), องค์หญิงเพชรหอม (น้องสาว)
•ฝ่ายวังหลวงและขุนนาง: คหบดีด้วงอิน (พ่อบุษบา), อำมาตย์ธง (ผู้วางแผนชิงบัลลังก์), ทวน (สมุนอำมาตย์ธง)
•เหล่าสนม: พระสนมจันทร์วาริน (ลูกสาวอำมาตย์ธง), พระสนมซ่อนแก้ว (องค์หญิงเมืองเสียมทอง)