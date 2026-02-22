“ยู ฮยอนอู” สุดปลื้ม! นั่งแท่นแบรนด์แอมฯ “บิวตี้ เจมส์”

หลังจากปล่อยซิงเกิ้ลเพลง No Control และกำลังจะมีงานแสดงเรื่องใหม่ ซีรีส์ Boy Friend on Demand (월간남친) กับทาง Netflix Original Korean ออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตามเร็วๆ นี้ YU HYUN WOO (ยู ฮยอนอู) นักร้องและนักแสดงหนุ่มมากความสามารถจากเกาหลี ก็ยังได้รับเกียรติจากแบรนด์ผู้ผลิตและออกแบบอัญมณีเบอร์ 1 ของเมืองไทยอย่าง Beauty Gems (บิวตี้ เจมส์) แต่งตั้งให้เป็นแบรนด์เอมบาสเดอร์คนใหม่
ล่าสุด ยู ฮยอนอู เคลียร์คิวงานที่แน่นเอี๊ยด บินลัดฟ้าจากประเทศเกาหลีใต้มาเมืองไทย เพื่อร่วมงานเปิดตัวแบรนด์เอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการ พร้อมๆ กับการเปิดตัวเครื่องประดับสุดหรูคอลเลคชั่นใหม่ Maison Abeille ณ Beauty Gems ชั้น 2 เซ็นทรัล ชิดลม
โดยได้รับเกียรติให้สวมสร้อยคอมรกตล้อมเพชร ที่สะท้อนแรงบันดาลใจจากโครงสร้างอันสมบูรณ์แบบของรังผึ้งและตัวผึ้ง มูลค่าสูงถึง 22 ล้านบาทเลยทีเดียว ทั้งนี้ ยู ฮยอนอู ได้เผยว่า ...
“รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้มาร่วมงานกับบิวตี้เจมส์ แบรนด์จิวเวลลี่ชื่อดังอันดับต้นๆ ของเอเชีย ซึ่งโด่งดังมากๆ ในเรื่องของความประณีตและอลังการ ส่วน Exclusive Event ที่ผ่านมา บรรยากาศก็อบอุ่น ทุกคนให้การต้อนรับอย่างดี แฮปปี้มากๆ ที่ได้รับความรักจากทุกคน ทั้งนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆ ชาวไทยด้วย เร็วๆ นี้ก็จะมีผลงานถ่าย Fashion Magazine ในประเทศไทยออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตามกัน 2 เล่ม ภาพสวยมากๆ แต่จะเป็นเล่มไหน ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับ ต้องรอชม ส่วนซีรีส์ Boy Friend on Demand คาดว่าแฟนๆ ในเมืองไทยน่าจะได้รับชมกันเร็วๆ นี้ ฝากติดตามด้วยนะครับ”