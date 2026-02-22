HP ประเทศไทย แท็กทีม “บิวกิ้น” พุฒิพงศ์ เปิดโหมดผู้ช่วยที่ใช่ ดัน SMB รุ่นใหม่ ด้วยเครื่องพิมพ์ ดีต่อใจ ง่ายทุกงาน

เรียกว่าไม่หยุดสร้างแรงบันดาลใจจริง ๆ สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด เมื่อเอชพี ประเทศไทย ผู้นำด้านโซลูชันงานพิมพ์ ที่ครั้งนี้แท็กทีมกับ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ผู้ประกอบการไฟแรงและศิลปินมากความสามารถแถวหน้าของเมืองไทย เปิดโหมด “ผู้ช่วยที่ใช่” ชวนกลุ่ม Gen Z และผู้ประกอบการ SMB ลุยธุรกิจยุคใหม่ไปด้วยกัน ผ่านแคมเปญ “ผู้ช่วยที่ใช่ ดีต่อใจ ง่ายทุกงาน” ที่หยิบโซลูชันเครื่องพิมพ์ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ มาเป็นตัวช่วยให้ทุกงานคล่องตัวขึ้น รวดเร็วขึ้น และต่อยอดการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
หลังจากได้ประกาศเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ของเอชพี ประเทศไทย ไปสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา วันนี้ บิวกิ้น ไม่รอช้า ขอหยิบประสบการณ์ผู้ประกอบการตัวจริงมาแชร์ภายในงาน “HP ผู้ช่วยที่ใช่ ดีต่อใจ ง่ายทุกงาน” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SMB ประเทศไทย รวมถึงแฟน ๆ ที่มาร่วมงาน ด้วยบทบาทที่ต้องสลับโหมดอยู่ตลอดเวลา ทั้งในฐานะศิลปิน เจ้าของธุรกิจ และผู้นำด้านครีเอทีฟของ Billkin Entertainment บิวกิ้นสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่ต้องบริหารหลายบทบาทในชีวิตจริงได้อย่างตรงจุด ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ HP เลือกบิวกิ้นมาเป็นตัวแทนของ Gen Z คนรุ่นที่ไม่ได้มองแค่ความสำเร็จปลายทาง แต่ให้ความสำคัญกับ “วิธีทำงานที่ฉลาด คล่องตัว และสมดุล” ไปพร้อมกัน
ภายในงานเต็มไปด้วยช่วงพูดคุยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ระหว่าง วรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เอชพี ประเทศไทย และบิวกิ้น พุฒิพงศ์ รวมถึงเสียงจากผู้ประกอบการธุรกิจตัวจริงที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองจากเส้นทางผู้ประกอบการ และแชร์ประสบการณ์การใช้งาน HP Smart Tank ในการทำธุรกิจจริง ปิดท้ายงานอย่างคึกคักด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากบิวกิ้น ที่มาสร้างรอยยิ้ม เสียงกรี๊ด และพลังความสนุก ส่งท้ายค่ำคืนได้อย่างน่าประทับใจ
ผ่านแคมเปญนี้ บิวกิ้นยังตอกย้ำว่า เครื่องพิมพ์ก็ยังเป็นไอเทมสำคัญของธุรกิจ SMB โดยเฉพาะ HP Smart Tank ที่ทำหน้าที่เหมือน “ผู้ช่วยอัจฉริยะ” ช่วยให้งานเดินได้ลื่นขึ้น ลดเวลางานจุกจิก และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้โฟกัสกับงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแท้จริง
“การทำงานในวงการบันเทิงไปพร้อม ๆ กับหน้าที่อื่น ๆ ทำให้ผมต้องสลับบทบาทอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากคือความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ เพื่อจะได้โฟกัสกับงานสร้างสรรค์ที่ต้องใช้พลังและสมาธิอย่างเต็มที่ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมชอบเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank เพราะใช้งานง่าย คุ้มค่าในระยะยาว และช่วยให้ทีมสามารถสั่งพิมพ์หรือสแกนเอกสารจากที่ไหนก็ได้ผ่าน HP App ความยืดหยุ่นแบบนี้ช่วยประหยัดเวลาให้พวกเราได้มากจริง ๆ” บิวกิ้น กล่าว
ด้าน วรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ ได้ร่วมแชร์มุมมองถึงการเติบโตของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ HP ในการเป็น “ผู้ช่วยที่ใช่” ให้กับธุรกิจ SMB ไทย “ธุรกิจ SMB ทีมเล็ก แต่งานไม่เล็ก เอชพีเลยอยากเป็นผู้ช่วยที่ทำให้งานยุ่ง ๆ ง่ายขึ้น เพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้โฟกัสกับการเติบโตจริง ๆ บิวกิ้นคือคนที่ใช่ เพราะเขาเข้าใจชีวิตคนรุ่นใหม่ ที่ต้องทำหลายบทบาทพร้อมกัน แต่ยังอยากทำงานให้ฉลาดและบาลานซ์ และนั่นคือแนวคิดเดียวกับ HP Smart Tank ผู้ช่วยที่ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ พร้อมลุยไปกับผู้ประกอบการในทุกวันทำงาน” วรานิษฐ์ เสริม
นับได้ว่า เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank เกิดมาเพื่อเป็นผู้ช่วยตัวจริงของธุรกิจ SMB ทั้งคุ้มค่า ดูแลรักษาง่าย และพร้อมรองรับการใช้งานหนักในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ผู้ประกอบการโฟกัสกับการขยายธุรกิจได้แบบสบายใจ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ เอชพี ประเทศไทย ที่อยากเป็น “ผู้ช่วยที่ใช่ ดีต่อใจ ง่ายทุกงาน” ผู้ช่วยที่ทำให้งานวุ่น ๆ ดูเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อ
เพราะไม่ว่าธุรกิจจะท้าทายแค่ไหน ถ้ามีผู้ช่วยที่รู้ใจ ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นได้เสมอ และผู้ช่วยคนนั้นก็คือ HP Smart Tank ที่พร้อมอยู่ข้างคุณในทุกวันทำงาน
#HPxBillkin #HPผู้ช่วยที่ใช่ดีต่อใจง่ายทุกงาน