“นิกกี้”โต้! ไม่ได้อกหักจ้าพี่จ๋า แต่เปิดเพลงเศร้า จนโดนทักว่า “ตาแดงๆ นะ”

ไม่รู้ว่าตาแดง ตาเศร้าเพราะข่าวที่อดีตคนรัก “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” เปิดตัวรักใหม่สะเทือนทั้งแผ่นดินกับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” งานนี้อดีตคนรักเก่า “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” ก็งานเข้าเต็มๆ ทัวร์ลงแบบไม่ทันตั้งตัว ทั้งๆ ที่ทั้งคู่ก็เลิกรากันมานานโขแล้ว
ล่าสุดเจ้าตัวไลฟ์สด สวมวิญญาณเป็นดีเจท่านนึง แต่ลิสต์รายชื่อเพลงที่เปิดนั้น มีแต่เพลงเศร้าแล้วเศร้าอีก อาทิ ข้าแค่โดนทิ้ง, ลืมแทบไม่ไหว, มีเพลงอิจฉา (มิวยู), ความรัก (บอดี้แสลม), เพลงที่เธอไม่ฟัง, ทิ้งไป, ที่คั่นหนังสือ (โบกี้ไลอ้อน), พบเพื่อเพียงผ่าน (zeal), ใจเธอกอดใคร (นีโอเอ็ก), ทนได้ทุกที (ตั้ม สมประสงค์), วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้, 2+1=0, กล้าขอกล้าให้ (อุลตร้า ช้วดส์), หมดชีวิตฉันให้เธอ (zeal), หนึ่งเปอร์เซ็นต์ (แสตมป์) และปิดท้ายด้วยเพลง “ไม่รู้จะโทรหาใคร” ของ Yes sir Days ที่ตัวเองเป็นพระเอกเอ็มวี
และตั้งแต่เริ่มไลฟ์สด เจ้าตัวออกตัวเลยว่า “ไม่ได้อกหักจ้า พี่จ๋า” ส่วนที่คนทักว่าตาเศร้า ตาแดงๆ งานนี้นิกกี้ชี้แจงกลับว่าเป็นคนตาเศร้าอยู่แล้ว ไม่ใช่ตาแดง แต่เป็นกะปิ!! รวมไปถึงตอนไลฟ์อยู่คนเดียว ไม่มีใครอยู่ด้วยเลย ประกาศจะอยู่ให้ถึงอายุ 140 ปี และจะมีแฟนอายุ 20 ปี