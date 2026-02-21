"BUS because of you i shine" แท็กทีม "GELBOYS" รวมตัวสะเทือนเวที! เสิร์ฟความฟินแบบอินฟินิท ให้ลูกค้าเอไอเอส แทนคำขอบคุณในงาน "AIS INFINITE US”

ฮอลล์แทบแตก! เมื่อ BUS because of you i shine บอยกรุ๊ป T-Pop สุดฮอตที่ขึ้นชื่อเรื่อง Performance แน่นๆ และพลังบนเวทีเกินร้อย แท็กทีม 4 หนุ่ม GELBOYS กลุ่มศิลปินขวัญใจแฟนๆ ที่มาพร้อมเสน่ห์เฉพาะตัวและความสดใสแบบเกินต้าน เรียกเสียงกรี๊ดพร้อมระเบิดความมันส์ในงานสุดพิเศษ “AIS INFINITE US” เสิร์ฟโชว์แบบใกล้ชิดใจกลางเมือง ณ centralwOrld Pulse, centralwOrld ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของแฟนๆ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์พิเศษจาก AIS ที่จัดขึ้นเพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ที่ผ่านการใช้ เอไอเอส พอยท์ แลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ที่ได้เข้าร่วมงานในฮอลล์ และผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานยังสามารถรับชมคอนเทนต์แบบ Live Streaming บน AIS PLAY ตอกย้ำถึงศักยภาพของโครงข่าย AIS ที่สามารถถ่ายทอดสดความบันเทิงให้ลูกค้าทั่วประเทศได้ชมแบบไร้ขีดจำกัดผ่าน AIS PLAY แอปที่รวมความบันเทิง ครบจบในที่เดียว ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของ AIS ที่สร้างความสุขและความอุ่นใจในทุกโมเมนต์ให้ลูกค้าคนสำคัญ
เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นตั้งแต่เปิดเวที ด้วยโชว์ของหนุ่มๆ GELBOYS ที่จัดเต็มความมันส์และคาแรกเตอร์ชวนหลงไหล ก่อนต่อด้วยช่วงเมาท์มอยสัมภาษณ์ที่เผยความเป็นกันเอง ให้แฟนๆ ได้ใจเต้นรัว แล้วกลับมาปล่อยทีเด็ดผ่านการแสดงที่ทำเอาทั้งฮอลล์ร้องตามเชียร์กันสุดเสียง ก่อนจะระเบิดความมันส์ไปกับ BUS because of you i shine เติมบรรยากาศให้ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิม แถมยังมีช่วงสัมภาษณ์ใกล้ชิดให้ได้เห็นความน่ารักแบบระยะประชิด ต่อด้วยเกมส์สนุก ๆ ที่ได้เคมีน่ารักของ BUS because of you i shine พร้อมเรียกเสียงหัวเราะทั้งฮอลล์ ปิดท้ายความประทับใจด้วย Special Gifts และ Goodbye Session อบอุ่นหัวใจ จนเป็นอีกหนึ่งคืนที่ย้ำชัดว่า “ความสุขของลูกค้า” คือหัวใจของ AIS จริงๆ สมชื่องาน AIS INFINITE US ค่ำคืนพิเศษแบบไม่มีที่สิ้นสุด
เกี่ยวกับ AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ด้วยฐานลูกค้ารวม 52 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 46.8 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB FIBRE3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 5.2 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2568)