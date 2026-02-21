“ญดา” ออร่าเซ็กซี่เกินต้าน! กราฟชีวิตรุ่งงานสุดปัง

ปังต่อเนื่องไม่ไหว! สำหรับนางเอกสาว “ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร” หลังปิดจบอาการดื้อสบู่ไป ก็สวย สดใส แก้มป่องตามเทรนด์ช่วงนี้ไปอีก เพราะล่าสุดพอชีแต่งตัวเซ็กซี่ กลายเป็นว่าผู้หญิงด้วยกันยังหยุดอวยไม่ได้ แต่ใด ๆ คือหนุ่ม ๆ หมดสิทธิ์นะจ๊ะ เพราะสาวญดาเคยเปิดใจว่า เวลาเข้าฉากกับเพศเดียวกัน ใจสั่นกว่าตอนเลิฟซีนกับหนุ่ม ๆ ซะอีก
และตอกย้ำความแรงอีกครั้ง เมื่อ Ep แรกของซีรีส์แซฟฟิค “Play Park รักไม่คาดฝัน” ติดเทรนด์ X อันดับ 1 ของไทยเมื่อวันนี้ และไม่ใช่แค่ในไทย เพราะยังติดเทรนด์อันดับ 3 ของบราซิล และ อันดับ 6 ในฟิลิปปินส์ อีกต่างหาก ญดา เผยว่า…
“รู้สึกว่าเป็นผลของยาไทรอยด์ที่ทานเพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจ ทำให้อวบและน้ำหนักขึ้น ตอนแรกไม่มั่นใจตัวเอง หุ่นเคยผอม ๆ หน่อย พอตอนนี้อวบขึ้นใส่ชุดรัดรูปมันดูจ้ำม่ำ แต่คนทักว่าดูเซ็กซี่ขึ้น ใจหนึ่งก็ดีใจ อีกใจก็หวั่นๆ ว่าน้ำหนักจะขึ้นไปมากกว่านี้อีกไหม ถ้าอยู่แบบนี้ก็กำลังดีแล้ว แต่ถ้ามากไปกว่านี้ก็ต้องเริ่มลดแล้วค่ะ
สำหรับเรื่องเทรนด์ทวิตเตอร์ก็ขอบคุณแฟน ๆ ที่กระแสตอบรับเกินคาด ตอนแรกไม่กล้าคิดว่าจะติดเทรนด์ X อันดับหนึ่ง เพราะตอนที่อยู่ในงานแค่ติดอันดับ 3 ก็ดีใจแล้ว แต่พอก่อนเที่ยงคืนไต่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ก็ดีใจที่แฟนคลับซัพพอร์ต ขอบคุณที่เปิดใจให้หนูและแทน-ดวงแก้ว เพราะเป็นเรื่องแรกที่มาเล่นแซฟฟิค ดีใจที่ทุกคนโอบกอดและยินดีที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะ”