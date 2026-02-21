"เชียร์" สุดทน ถูกโยงรักเก่าไม่เลิก ลั่นเป็นฝ่ายถูกผู้ชายขอเลิก​! ไม่ได้หลอกใคร

คงถึงขีดสุดแล้วจริงๆ เพราะถึงกับทำให้สาว "เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์" ต้องออกมาโพสต์แสดงจุดยืนและปกป้องตัวเอง หลังจากที่เจ้าตัวเปิดใจกับรักครั้งใหม่กับสาว "หมิว รังสินี ปิยะสมบัติกุล" มาพักใหญ่ แต่ก็ยังโดนโยงถึงความสัมพันธ์ในอดีตกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไม่เลิก เพราะยังมีคอมเมนต์ในเชิงว่าเชียร์นั้นไปทำให้อดีตแฟนหนุ่มต้องเสียเวลาอยู่ตั้งหลายปี แต่ตอนนี้กลับมาคบผู้หญิง ซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวทำให้เชียร์ทนไม่ไหว ออกมาโพสต์ข้อความว่า
"การเขียนข่าวเพื่อยินดี สามารถทำได้โดยไม่กระทบพาดพิงเชิงลบกับคนที่ไม่ได้เกี่ยว เขียนว่าอกหักจากดาราสาว (ซึ่ง=เชียร์) นอกจากไม่เกิดประโยชน์อะไร อยากฝากสิ่งสำคัญถึงจรรยาบรรณในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะ **เพราะคนที่โดนบอกเลิกคือ เชียร์**
ตอนนั้นเลือกที่จะไม่ลงรายละเอียด อยากปกป้องค.สัมพันธ์ที่มีมา วันนี้เชียร์ขอ **ปกป้องตัวเองแล้วค่ะ** เพราะทุกวันนี้ยังมีคนที่เข้าใจผิด "ไปหลอกผช.ทำไม" "ทำผช.เสียเวลาตั้งหลายปี..." ไม่รวมถึงคอมเมนต์เชิงลบเยอะมากๆ ยอมรับว่ามันกระทบใจช่วงที่ผ่านมาจริงๆ ถ้าการให้ใจเต็มที่แบบไม่ได้เผื่อใจ ยอมอโหสิกรรมแม้กระทั่งเรื่องราวที่รับไม่ได้ที่สุดเพื่อให้ค.สัมพันธ์เดินต่อ และเชียร์ไม่ใช่คนที่เลือกจบมัน...
ฉะนั้น อย่ามาด้อยค่าความตั้งใจรักของเชียร์เลยค่ะ และอย่าเอาค.สัมพันธ์ปัจจุบันมาเกี่ยวซึ่งกันและกัน เพราะคนละเรื่องเลยค่ะ ต่อจากนี้ไปถ้าเชียร์ยังเจอคอมเมนต์ที่ไม่ให้เกียรติในเชิงลบอีก ขออนุญาตไม่เฉยแล้วนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนได้เจอรักที่ปลอดภัย เห็นคุณค่าในตัวคุณ ให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลังเสมอนะคะ ขอบคุณค่ะ"
พร้อมทั้งยังเขียนข้อความท้ายโพสต์ว่า "ถ้าการเงียบ = ไม่ปกป้องตัวเอง ก็คงต้องแสดงจุดยืนกันสักครั้ง #ไม่มีใครอยากรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำ ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคน ชีวิตปัจจุบันมีความสุขดีมากๆ ที่มี อ่านเสร็จแล้วไปเรื่องอื่นกันต่อได้เลยค่ะ"