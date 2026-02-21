xs
xsm
sm
md
lg

"เชียร์" สุดทน ถูกโยงรักเก่าไม่เลิก ลั่นเป็นฝ่ายถูกผู้ชายขอเลิก​! ไม่ได้หลอกใคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คงถึงขีดสุดแล้วจริงๆ เพราะถึงกับทำให้สาว "เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์" ต้องออกมาโพสต์แสดงจุดยืนและปกป้องตัวเอง หลังจากที่เจ้าตัวเปิดใจกับรักครั้งใหม่กับสาว​ "หมิว​ รังสินี ปิยะสมบัติกุล" มาพักใหญ่​ แต่ก็ยังโดนโยงถึงความสัมพันธ์ในอดีตกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไม่เลิก​ เพราะยังมีคอมเมนต์ในเชิงว่าเชียร์นั้นไปทำให้อดีตแฟนหนุ่มต้องเสียเวลาอยู่ตั้งหลายปี​ แต่ตอนนี้กลับมาคบผู้หญิง​ ซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวทำให้เชียร์ทนไม่ไหว​ ออกมาโพสต์ข้อความว่า

"การเขียนข่าวเพื่อยินดี​ สามารถทำได้โดยไม่กระทบพาดพิงเชิงลบกับคนที่ไม่ได้เกี่ยว​ เขียนว่าอกหักจากดาราสาว​ (ซึ่ง=เชียร์) นอกจากไม่เกิดประโยชน์อะไร อยากฝากสิ่งสำคัญถึงจรรยาบรรณในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะ​ **เพราะคนที่โดนบอกเลิกคือ​ เชียร์**

ตอนนั้นเลือกที่จะไม่ลงรายละเอียด​ อยากปกป้องค.สัมพันธ์ที่มีมา​ วันนี้เชียร์ขอ​ **ปกป้องตัวเองแล้วค่ะ** เพราะทุกวันนี้ยังมีคนที่เข้าใจผิด "ไปหลอกผช.ทำไม" "ทำผช.เสียเวลาตั้งหลายปี..." ไม่รวมถึงคอมเมนต์เชิงลบเยอะมากๆ​ ยอมรับว่ามันกระทบใจช่วงที่ผ่านมาจริงๆ​ ถ้าการให้ใจเต็มที่แบบไม่ได้เผื่อใจ​ ยอมอโหสิกรรมแม้กระทั่งเรื่องราวที่รับไม่ได้ที่สุดเพื่อให้ค.สัมพันธ์เดินต่อ​ และเชียร์ไม่ใช่คนที่เลือกจบมัน...

ฉะนั้น​ อย่ามาด้อยค่าความตั้งใจรักของเชียร์เลยค่ะ​ และอย่าเอาค.สัมพันธ์ปัจจุบันมาเกี่ยว​ซึ่งกันและกัน​ เพราะคนละเรื่องเลยค่ะ​ ต่อจากนี้ไปถ้าเชียร์ยังเจอคอมเมนต์ที่ไม่ให้เกียรติในเชิงลบอีก​ ขออนุญาตไม่เฉยแล้วนะคะ​ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนได้เจอรักที่ปลอดภัย​ เห็นคุณค่าในตัวคุณ​ ให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลังเสมอนะคะ​ ขอบคุณค่ะ"

พร้อมทั้งยังเขียนข้อความท้ายโพสต์ว่า​ "ถ้าการเงียบ​ = ไม่ปกป้องตัวเอง​ ก็คงต้องแสดงจุดยืนกันสักครั้ง​ #ไม่มีใครอยากรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำ ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคน​ ชีวิตปัจจุบันมีความสุขดีมากๆ​ ที่มี​ อ่านเสร็จแล้วไปเรื่องอื่นกันต่อได้เลยค่ะ"










"เชียร์" สุดทน ถูกโยงรักเก่าไม่เลิก ลั่นเป็นฝ่ายถูกผู้ชายขอเลิก&amp;#8203;! ไม่ได้หลอกใคร
"เชียร์" สุดทน ถูกโยงรักเก่าไม่เลิก ลั่นเป็นฝ่ายถูกผู้ชายขอเลิก&amp;#8203;! ไม่ได้หลอกใคร
"เชียร์" สุดทน ถูกโยงรักเก่าไม่เลิก ลั่นเป็นฝ่ายถูกผู้ชายขอเลิก&amp;#8203;! ไม่ได้หลอกใคร
"เชียร์" สุดทน ถูกโยงรักเก่าไม่เลิก ลั่นเป็นฝ่ายถูกผู้ชายขอเลิก&amp;#8203;! ไม่ได้หลอกใคร
"เชียร์" สุดทน ถูกโยงรักเก่าไม่เลิก ลั่นเป็นฝ่ายถูกผู้ชายขอเลิก&amp;#8203;! ไม่ได้หลอกใคร