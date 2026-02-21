สาวก GEN Z หวีดสนั่น! บอส กูโน แห่งค่าย LOOKE เปิดวาร์ปบทซีรีส์ iQIYI Original GELBOYS 2 พร้อมนัด 4 หนุ่ม “ไป๊ป-นิว–พีเจ–เลออน” อ่านบทซีรีส์ร่วมกันเป็นครั้งแรก

ไม่ปล่อยให้สาวก GEN Z รอนาน ครบ 1 ปี “บอส กูโน” แห่งค่าย LOOKE ขอปลุกเสียงกรี๊ดแฟนๆ อีกครั้ง ด้วยการเปิดวาร์ปบทซีรีส์ภาคต่อ GELBOYS 2 อย่างเป็นทางการ พร้อมนัด 4 นักแสดงนำ “ไป๊ป-นิว–พีเจ–เลออน” ร่วมอ่านบทครั้งแรกกับทีมงานสร้าง ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังความตื่นเต้น
การกลับมาครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่แฟนๆ ตั้งตารอ หลังจากภาคแรกสร้างกระแสความนิยมถล่มทลาย และกลายเป็นซีรีส์ตัวแทนเสียงของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน โดยใน GELBOYS 2 เตรียมยกระดับทั้งเนื้อหา ความเข้มข้นของเรื่องราว และพัฒนาการความสัมพันธ์ของตัวละครให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
แฟนๆ เตรียมตัวให้พร้อม เพราะการกลับมาครั้งนี้ของ GELBOYS 2 พร้อมรันวงการและสร้างปรากฏการณ์ความนิยมอีกระลอกเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน
