“แม็กกี้-บาส” นำทีมเกมเมอร์บวงสรวงเตรียมเปิดกล้อง “ซอโซ่ล่ามธีร์ Be My Player Two” กดปุ่มสตาร์ทบุกโลก E-Sport

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของวงการซีรีส์ Boy Love สำหรับโปรเจ็กต์ WeTV Original “ซอโซล่ามธีร์ Be My Player Two” ซีรีส์คอมเมดี้ฟีลกู๊ดแนว E-sport ภายใต้การควบคุมการผลิตโดย WeTV Thailand แพลตฟอร์มสตรีมมิงชั้นนำของเอเชีย และดำเนินการผลิตโดย Studio Wabi Sabi บริษัทผลิตซีรีส์คุณภาพแถวหน้าของวงการ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการเกม Arena of Valor หรือ RoV เกม MOBA บนมือถือยอดฮิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ร่วมกันผนึกกำลังสร้างสรรค์ซีรีส์คุณภาพส่งออกสู่สายตาคนทั่วโลก
โดยได้ฤกษ์ดีทำพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเปิดกล้องถ่ายทำ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย, คุณศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล ประธานบริษัท สตูดิโอ วาบิ ซาบิ จำกัด และ คุณพชรพล ชัฎอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) และโปรดิวเซอร์เกม Arena of Valor พร้อมทั้งทีมนักแสดง นำโดย แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ, บาส-หัสณัฐ พินิวัตร์, กันเนอร์-ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์, มีน-วิชญาพร จิรเวชสุนทรกุล, เจ๋ง-โชติพัฒน์ สุทัศนทรวง, ยูโร-วรัชต์ธิปต์ กิตติสิริไพศาล, นิวตั้น-ไวยากรณ์ วงค์ขาแก้ว และทีมงานมาร่วมพิธีบวงสรวง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ณ ศาลพระพิฆเนศ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ท่ามกลางแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น
WeTV Original "ซอโซ่ล่ามธีร์ Be My Player Two" เรื่องราวเกี่ยวกับ “ธีร์ THR33” (แม็กกี้ รชต) สตรีมเมอร์ชื่อดังปากจัดดันพ่ายให้กับ “โซ่ DERYA MK12” (บาส หัสณัฐ) เกมเมอร์หน้าใหม่! จากการล่าหาตัวคู่แข่ง กลายเป็นการพบรักแบบไม่ตั้งใจ เมื่อคนที่คิดว่าจะมาปั่นหัว กลับมาปั่นใจแทน! ระหว่างไล่ตามฝันสู่เวที E-Sport ทั้งคู่ต้องเผชิญความท้าทาย ความสัมพันธ์ และความรู้สึกที่ยากจะกดปุ่มรีสตาร์ทได้อีกต่อไป!
ร่วมสัมผัสความสนุกสนานครั้งใหม่ที่จะมาสะเทือนวงการซีรีส์และวงการเกม พร้อมปั่นหัวใจเหล่าเกมเมอร์ไปพร้อมๆ กันใน WeTV Original "ซอโซ่ล่ามธีร์ Be My Player Two" เร็วๆ นี้ ทาง WeTV เท่านั้น แฟนๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้จากโซเชียลมีเดีย WeTV Thailand ทุกช่องทาง และ Facebook : StudiowabisabiTH | Youtube : StudioWabiSabi | IG : studiowabisabith | X : wabisabith
#ซอโซ่ล่ามธีร์ #BeMyPlayerTwo #WeTVOriginal #WeTVth #StudioWabiSabi