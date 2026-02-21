ทีเซอร์แค่เริ่มต้น…ของจริงกำลังมา! นนท์ ธนนท์ เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ฉีกทุก EPISODE ปักหมุดพร้อมกัน 16 พฤษภาคมนี้ ที่ BITEC LIVE

เรียกเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเต็ม ๆ สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งใหม่ของศิลปินหนุ่มเสียงเพราะ ขี้เล่น อารมณ์ดี อย่าง “นนท์ ธนนท์” ที่เตรียมปักวันจัดการแสดงในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ณ BITEC LIVE
ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ คือการฉีกกรอบจากรูปแบบ EPISODE ที่แฟน ๆ คุ้นเคย เพราะนี่คือ NEW CONCERT ที่ถูกออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อมการนำเสนอรูปแบบใหม่ ๆ ที่นนท์ ธนนท์ไม่เคยทำมาก่อน สร้างความตื่นเต้นและความคาดหวังให้กับผู้ชมตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดเผยรายละเอียดบนเวที
ก่อนหน้านี้ได้มีการปล่อย Video Teaser ออกมาแล้ว 2 ชิ้น เพื่อเรียกน้ำย่อยและกระตุ้นความสงสัยของแฟนเพลง โดยทั้งสองชิ้นสะท้อนคอนเซปท์ที่เกี่ยวข้องกับ “ห้วงเวลา” หรือ “โมเมนต์ที่น่าจดจำ” ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองว่า นนท์จะถ่ายทอดเรื่องราวของช่วงเวลาเหล่านั้นออกมาในรูปแบบใดบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้
แม้ในขณะนี้จะยังไม่มีการเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการของคอนเสิร์ต แต่เพียงแค่การขยับตัวของ “NONT TANONT” ก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งวงการจับตา เพราะทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีใหญ่ มักสร้างปรากฏการณ์และโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงเสมอ
ส่วนคอนเสิร์ตครั้งนี้จะใช้ชื่อว่าอะไร NONT TANONT จะมีเซอร์ไพรส์อะไรซ่อนอยู่หลังคำว่า NEW CONCERT หรือเปล่า? แฟน ๆ เตรียมเปิดโหมดนักสืบไว้ให้ดี เพราะทุกดีเทลอาจเป็นคำใบ้สำคัญ! คำตอบกำลังจะถูกเฉลยในเร็ว ๆ นี้
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางทุกช่องทาง Facebook: LOVEiS SHOWBiZ, Instagram: loveis_showbiz, X: @LOVEiS_SHOWBiZ เตรียมปักหมุดรอเลย
คอนเสิร์ตครั้งนี้ของนนท์ ธนนท์ จะมีหน้าแบบไหน ยังไงกัน วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ที่ BITEC LIVE
#NONTTANONT
#LOVEiSSHOWBiZ
#LOVEiSENTERTAINMENT