“บิวกิ้น พุฒิพงศ์” เผยตำนานบันไดวน เป็นความภูมิใจของครอบครัว แม้จะเป็น CEO แต่ยังรับอั่งเปาจากที่บ้านอยู่

“บิวกิ้น พุฒิพงศ์” เผยแม้จะเป็น CEO แต่ที่บ้านก็ยังรับอั่งเปาจากผู้ใหญ่อยู่ ตรุษจีนตำนานบันไดวน เป็นความภูมิใจของครอบครัว สมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี ต่อไปหากที่ไม่พอคงให้เอไอจัดการให้
เป็นธรรมเนียมประจำทุกปีของ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” กับภาพครอบครัวในเทศกาลตรุษจีน ในงาน “HP ผู้ช่วยที่ใช่ ดีต่อใจ ง่ายทุกงาน” พร้อมขึ้นเวทีในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ ณ NEXT TECH ZONE ชั้น 4 สยามพารากอน จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์รวมญาติในวันตรุษจีน ตำนานบันไดวนกลับมาแล้ว
“เป็นอย่างนี้มาสิบๆ ปี ก็ดีใจทุกปีได้กลับไปเจอญาติ ถ่ายรูปมุมเดิม บันไดเดิม อาเจ็ก อาโกว มีการเพิ่มสมาชิกในทุกปี หรือผู้ใหญ่บางคนไม่สะดวกมาแล้ว ส่วนสมาชิกกี่คนนี่เลิกนับนานแล้วครับ หลังๆ เจนเนอเรชั่นป๊าผม เขามีลูก ผมมีน้องๆ เป็น 10-20 คน บางคนมา บางคนไม่มา บางคนไปเรียนซัมเมอร์คอร์ส ไปอยู่ที่ต่างประเทศบ้าง ก็เพิ่มจำนวนกันไปเรื่อยๆ สนุกสนานครับ ถ้าที่ไม่พอเดี๋ยวให้เอไอต่อให้
เราเจอกันเรื่อยๆ อยู่แล้ว อย่างงานแต่งพี่ชายของผม ก็มีโอกาสได้เจอกัน ทุกครั้งที่เจอโอ้โห เหมือนงานเลี้ยงรุ่นครอบครัว คุยกันเสียงดังโฉงเฉง เม้าธ์กันสนุกสนาน น่ารักดี ทุกๆ ครั้ง เขาก็ภูมิใจนานๆ เจอกันที เห็นคุณอาคุณน้าที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กครับ (คนคอมเมนต์แซว เลือดข้นคนจาง?) เรารักกันดีนะ ปีนั้นรูปมันออกมาหนังมันดังพอดีครับ”
แม้จะเป็น ceo แต่ก็ยังได้อั่งเปา
“ได้ครับ เราแจกเฉพาะทีมงาน แต่ในเครือญาติเรายังไม่แต่งงานก็รับซองได้เรื่อยๆ ทุกปี พี่ผมแต่งงานแล้วเขาก็แจก ไม่เยอะหรอกครับ ญาติเยอะให้กันเป็นพิธี ซองละหลักร้อย หลักพัน ด้วยความที่คนเยอะ อย่างอาม่าให้เงินขวัญถุงทุกปีครับ ก็ให้คืนพ่อแม่ อากงบ้าง เป็นพิธีที่แสดงความห่วงใยต่อกันมากกว่า นึกถึงกันทุกปีๆ ก็เอาอั่งเปามาก็ใช้ครับ ใช้เรื่อยๆ ครับ อาม่าอวยพรให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ข้ามปีใหม่ขอให้เป็นปีที่ดี เขาห่วงเรื่องสุขภาพ เขาจะคิดว่าผมทำงานหนัก นอนน้อย แต่จริงๆ ผมตื่นสายกว่าเขาครับ
อาม่าก็อุ่นใจที่เห็นลูกหลานเติบโตมาแล้วดูแลตัวเองได้ จริงๆ พอเป็นวัฒนธรรมคนจีนเขาห่วงลูกหลาน ทำงานอะไร เอาตัวรอดไหม โตไปทำอะไร อันนี้เขาเห็น ก็อุ่นใจ อย่างตอนเด็กๆ ขี้โวยวายโตมาก็จะดูเหมือนมีทางไปครับ
ผมก็ห่วงอาม่าเรื่องสุขภาพ แต่จริงๆ อาม่าแข็งแรงมาก เขาเดินได้ปกติ มีช่วงหลังๆ เขาเชื่อว่าตัวเองจะกลัวไปหมดครับ กลัวว่าจะเป็นนั่น กลัวจะไม่แข็งแรง แต่ภาพรวมแข็งแรง ป๊าม๊าก็แฮปปี้ เขาเที่ยวกันตลอด”
พร้อมลุยคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ พักมาทั้งปีแล้ว
“กำลังซ้อมคอนเสิร์ตของไทยอยู่ จบคอนเสิร์ตแล้วก็พักไม่ครับ พักมาทั้งปีแล้ว มีแพลนหลายอย่างในหัว พอเราเบรกมาระยะเวลาหนึ่ง ก็ตกตะกอนที่ค้างคาใจ ตอนนี้วางช่องไว้แล้ว ปีนี้ค่อนข้างสนุกครับ จบคอนเสิร์ฟจะมีทัวร์อีกครับ ประกาศไปทั้งหมด 4 ที่ มีมาเก๊า สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง ครับ”