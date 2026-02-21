“ทนายแก้ว” คัมแบ็ก แฟนคลับแห่ต้อนรับ อยากให้กลับคืนจอโหนกระแส

ห่างหายไปจากหน้าจอและโลกโซเชียล หลังโดนลงดาบพักหน้าจอรายการโหนกระแส เซ่นดรามาลวนลามนักศึกษาสาววัย 18 ปี มีการแอบอ้างชื่อ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” จะช่วยเคลียร์ให้ ซึ่งได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
ล่าสุดเฟซบุ๊ก “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ได้กลับมารันโซเชียล ด้วยการโพสต์ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย งานนี้ทำเอาเอฟซีเจ้าตัวเมนต์ให้กำลังใจสนั่น อาทิ โหนกระแสต้องมีทนายแก้วถึงจะสนุกครบรส สู้ๆ นะคะ, รอดูทนายในโหนกระแสนะครับ กลับมาทำงานได้แล้วครับ, อะไรผิดพลาดไปทิ้งไว้ข้างหลังนะครับทนายแก้ว กลับมาใหม่ เริ่มต้นใหม่ครับผล, ในที่สุดทนายแก้วก็ลุกขึ้นอีกครั้ง, ดีใจมากค่ะที่เห็นทนายแก้วกลับมา, คิดถึงทนายแก้วครับ, มีแต่รักทนายแก้วทั้งนั้นเลย แกนิสัยดีกว่าทนายบางคนอีก ฯลฯ