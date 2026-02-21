“ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” โพสต์อาลัย “ชัย TKO” ตำนาน RAP ไทย เสียชีวิตหลายวันอย่างโดดเดี่ยว (คลิป)

ออกมาแจ้งข่าวเศร้าให้แฟนๆ ในแวดวงดนตรีได้ทราบว่า ตอนนี้ “ชัย” นักร้องนำวง TKO เสียชีวิตแล้ว สำหรับ “ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” นักร้องชื่อดัง ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าชัยเสียชีวิตหลายวันอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในบ้านพัก
“ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ชัย นักร้องนำวง TKO วันนี้มีผู้พบร่างพี่ชัยเสียชีวิตมาหลายวันมากแล้ว อย่างโดดเดี่ยวอยู่ในบ้านที่จรัญสนิทวงศ์
RIP ตำนาน RAP ไทยอีกคน จะจดจำพี่ไว้นะครับ รู้จักพี่ชัยตั้งแต่ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องลองต๊ะแล๊บแป๊ปในปี 2535 เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ แดนเซอร์ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ”
สำหรับวง TKO หรือ Technical Knock Out ในสังกัดคีตา เอนเตอร์เทนเม้นท์ ถูกยกให้เป็นวงแร็ป/ฮิปฮอปวงแรกของบ้านเรา มีอัลบั้มออกมาในปี พ.ศ. 2536 มีสมาชิก 4 คน 4 สัญชาติ ได้แก่ ชัย (ร้องนำชาวไทย), Velma J. Lelean (ร้องนำชาวอังกฤษ), Johann Helf หรือ D.J. sense (ชาวแคนาดา) และ Alex Soto (มือเพอร์คัชชันชาวญี่ปุ่น) โดยมี สุกี้ กมล สุโกศล แคลปป์ เป็นโปรดิวเซอร์
สำหรับเพลงที่หลายคนคุ้นกันดีก็คือเพลง “ว่าว” ของ พราย ปฐมพร ที่มีเนื้อร้องว่า “พี่เล่นว่าวจุฬา ส่วนน้องยาเล่นปักเป้า” และเพลง “สี่แยกในดวงใจ” ของ 3 โทนที่มีการนำมาทำในเวอร์ชันแรปนั่นเอง