สศร. จับมือ ไอคอนสยาม จัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ หรือ Bangkok Art Festival (BAF)ครั้งที่ 11 ยกระดับศิลปะร่วมสมัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรม วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

กรุงเทพฯ (20 กุมภาพันธ์ 2569) –สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ หรือ Bangkok Art Festival (BAF) ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “Craft Your Dreams” “Paint Your City” เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปิน นักออกแบบ และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพ พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
นายอิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ “ทุนทางวัฒนธรรม” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผลักดันเมืองให้ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะอย่างยั่งยืน
กรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลาย การจัดงานในครั้งนี้จึงมุ่งสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาศิลปินและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยและมีมุมมองสู่สากล โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลาย อาทิ การจัดแสดงผลงาประติมากรรม “ไอ้จุด” โดยนายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปิน ศิลปาธร สาขาการออกแบบ การสาธิตและเวิร์กช็อปศิลปะร่วมสมัย (เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) การแสดงศิลปะและดนตรีร่วมสมัยจากเครือข่ายศิลปินทั่วประเทศ
รวมถึง Art Market ตลาดศิลปะที่รวบรวมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กว่า 30 แบรนด์ เช่น ผลิตภัณฑ์ Upcycling จากร้าน Scrap Shop ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทยจากร้าน AOBAUAN เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าบาติก ผ้าปาแต๊ะ ผ้าพื้นเมือง ผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติจากร้านผ้าป่าติ้ว เครื่องประดับเงินจากร้านคุ้ม เงิน 925 และแบรนด์ House of Upa-In จากคุณอิศร์ อุปอินทร์ ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ โดยทางแบรนด์นำเสนอเสื้อผ้าที่มี ลวดลายจากผลงานภาพวาดของศิลปิน มาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าและจำหน่ายในงานต่าง ๆ และแบรนด์ WISHARAWISH โดยดีไซเนอร์ นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ซึ่งเป็นผู้ยกระดับผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เลือกชมและเลือกซื้อผลงานอย่างใกล้ชิด
เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ หรือ Bangkok Art Festival (BAF) ครั้งที่ 11 จึงเป็นเวทีสำคัญในการสะท้อนพลังศิลปะร่วมสมัยของไทย สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างฝัน แต่งแต้มเมือง” ผ่านพลังแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 20–22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม