“ทิม พิธา” ว่าคลั่งรักแล้ว “ก้อย อรัชพร” ยิ่งกว่า ฉันมองเห็นจิตวิญญาณของฉันนัยน์ตาของคุณ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดโหมดรักทางไกลได้หวานจนชาวเน็ตเขินไปตามๆ กัน แม้พ่อส้ม “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” จะสาดหวานรัวๆ แต่บอกเลยว่าแพ้ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” แน่นอน ดูได้จาก เพลงรักวาเลนไทน์ของทั้งคู่ที่ผ่านมา ที่ก้อย ใช้เพลง Nicotine ของ -Ashley Alexander ถอดความหมายเพลงว่า…

“เธอมีออร่าโดดเด่นกว่าใคร ทำให้ฉันติดเหมือนนิโคติน หวานขมปนกัน นี่สินะคือชีวิต คุณไม่มีทางรู้ได้เลยเมื่อเวลาล่วงไป พอเห็นบาดแผลที่คุณซ่อนไว้ คุณเหมือนจะเรียบง่าย แต่ซับซ้อน

คุณทำให้คนธรรมดาๆ คนนึงรู้สึกโดดเด่นและมั่นใจขึ้นมาทั้งๆ ที่คุณก็แค่อยู่ข้างๆ มีความรู้สึกบางอย่างเวลาที่อยู่กับคุณ นั่นแหละมันทำให้ฉันเป็นคนใหม่

เมื่อฉันมองนัยน์ตาคุณฉันเห็นจิตวิญญาณของฉันในนั้น….ทุกคนมีอีโก้ แต่ฉันยอมพังทลายอีโก้พวกนั้นเพื่อจะอยู่เคียงข้างคุณ ฉันเคยมีแผล เคยเจ็บช้ำ แต่ดูเหมือนคุณจะช่วยประกอบฉันให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง”
















