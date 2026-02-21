xs
xsm
sm
md
lg

ไร้แคปชั่นแต่หวานมาก “ทิม พิธา” โพสต์หวาน “ก้อย” อีกแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดินหน้าเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆ รัวๆ ตามประสาคนคลั่งรัก สำหรับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ล่าสุดโพสต์ภาพคู่สุดหวานกับหวานใจ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ใส่อีโมจิหัวใจสีแดง 1 ดวง ไม่มีแคปชั่นใดๆ แต่สิ่งที่แสดงออกมาก็หวานมาก แอบซบก้อยเบาๆ งานนี้ทำชาวเน็ตต่างแซวกันสนั่น หวานเกินไปมุ้ย ช่วยตัดเน็ตพ่อทีจ้า








ไร้แคปชั่นแต่หวานมาก “ทิม พิธา” โพสต์หวาน “ก้อย” อีกแล้ว
ไร้แคปชั่นแต่หวานมาก “ทิม พิธา” โพสต์หวาน “ก้อย” อีกแล้ว
ไร้แคปชั่นแต่หวานมาก “ทิม พิธา” โพสต์หวาน “ก้อย” อีกแล้ว
ไร้แคปชั่นแต่หวานมาก “ทิม พิธา” โพสต์หวาน “ก้อย” อีกแล้ว