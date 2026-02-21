บุกรุกป่าสร้างสถานธรรม! “ครูบาชัยวัฒน์” โฟนอินโต้เดือด อดีตแม่ชีแฉชวนสละทรัพย์ฝากชีวิต สูญ 5 ล้าน

บุกรุกป่าสร้างสถานธรรม “ครูบาชัยวัฒน์” โฟนอินโต้เดือด ถึงถูกจับสึกก็จะไม่สึก เพราะเป็นคนดี อดีตแม่ชีแฉซ้ำถูกครูบาชวนสละทรัพย์ฝากชีวิต สูญเงิน 5 ล้าน พอหมดตัวกลับถูกขับไล่ออกจากวัด ลูกศิษย์ครูบางัดหลักฐานโต้กลับแม่ชีคิดไม่ดีกับครูบา ข้องใจกล่าวหาทำของใส่ ยันครูบาไม่ได้สร้างบ้านขาย แต่เป็นเจตนารมณ์ลูกศิษย์อยากสร้างเป็นสถานที่พักเพื่อผู้มาปฏิบัติธรรม ทุกอย่างทำตามขั้นตอน
คุณโอ๊ตรู้ข่าวใช่มั้ย ครูบาโดนเรื่องคดีรุกป่า รุกจริงๆ ใช่มั้ย?
โอ๊ต : คำตอบนี้ผมอยากให้ครูบาเป็นคนตอบมากกว่าครับ เพราะจริงๆ แล้วท่านมีการทำเอกสารไปบางส่วน แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต ในมุมของโอ๊ต ถามว่ารุกจริงมั้ย ขออนุญาตไม่ตอบว่ารุกหรือไม่รุก เพราะเชิงในเอกสารที่สปก.ทำ เราไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้น แต่ครูบาท่านมี ที่มีการปรึกษาหารือกัน
วัดป่าชนะใจ ไปสร้างกระต๊อบเอาไว้บนผาชนะใจ ปักต้นไม้เอาไว้ นี่คือเตรียมอะไร?
โอ๊ต : ข้างบนท่านทำเป็นสถานที่ให้คนไปนั่งสวดมนต์ จริงๆ เรามีวัดอยู่ข้างล่าง ที่กำลังจะตั้งเป็นวัด ท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหาสวดมนต์ภาวนา เสร็จปุ๊บก็ลงมาที่เดิม ตรงนั้นไม่ได้พักอาศัย เป็นเหมือนเถียงนาไปตั้งเอาไว้
หน้าวัดทำไมเป็นแบบนี้ เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเหลืองๆ ส้มๆ แล้วเหรอ?
โอ๊ต : ต้องเห็นก่อนหน้าเป็นโรงนมเก่าๆ ก่อนท่านเข้าไปพัฒนา เป็นป่ารกร้างหมดเลยครับ
ลูกศิษย์เยอะมั้ย?
โอ๊ต : นับไม่ได้ครับ เยอะครับ
อย่ามาด่าผมนะ ไม่แน่นะ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไอ้หนุ่มทำไมพูดแบบนี้ ไปเย้ยหยันฝั่งวัดป่าหรือเปล่า ลูกศิษย์ลูกหามาด่าผมไม่ได้นะ ต้องไปเตือนเขานะ สัญญาแล้วนะ?
โอ๊ต : ครับ สัญญาครับ (หัวเราะ)
ทำแบบนี้ทีไรผมโดนทุกที เป็นครูบาบวช 2 พรรษาเป็นครูบาได้เลยเหรอ?
โอ๊ต : จริงๆ ท่านเคยบวชแล้วครับ มีการสึกแล้วไปบวชอีก คำว่าครูบา ถ้าภาษาอีสานไม่เหมือนครูบาแถวภาคเหนือ เป็นคำเรียกกัน ภาคอีสานจะเรียกครูบาๆ คนอีสานดูอยู่จะเข้าใจ
ท่านเองบวช 2 พรรษา ท่านเองเป็นครูบา แต่ไม่ได้เป็นครูบาแบบนั้น?
โอ๊ต : ท่านไม่ได้เป็นครูบา แต่คำเรียกคนอีสาน คือครูบา แต่คนละบา คนละความหมาย ไม่ใช่เป็นตำแหน่ง
ภาคอีสานเรียกกันแบบนี้?
โอ๊ต : ภาคอีสานจะรู้กันเลยว่าเป็นคำเรียกครูบา
ทนายตุ๋ย : คล้ายๆ หลวงพี่ หลวงพ่อหรือเปล่า
โอ๊ต : ประมาณนั้น มันเป็นคำเรียกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ เป็นคำเรียกของคนอีสาน
ไม่ใช่อุปโลกน์ขึ้นมาว่าเป็นครูบา ให้คนอื่นมานับถือ ศรัทธาแล้วบริจาค?
โอ๊ต : ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ตำแหน่ง
เมื่อวานบิ๊กเต่าลงไป 4 จุด จุดแรกตรวจค้นที่ทำการวัดป่าชนะใจ อยู่ในเขตพื้นที่สปก.13 ไร่ เดิมทีพื้นที่แห่งนี้มีผู้ครอบครองสิทธิ์ทำกินแต่ภายหลัง ผู้ครอบครองไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ ทางวัดเลยเข้าไปถือครองเอาไว้ มีการก่อสร้างอาคาร 10 หลัง จุดที่สองเป็นหมู่บ้านอาริยะ อยู่ระหว่างแผ้วถางป่า ปรับแต่งพื้นที่ให้เรียบ แบ่งล็อกแต่ละพื้นที่ขึ้นโครงฐานทำบ้านน็อกดาวน์มาติดตั้ง พร้อมสาธาณูปโภค เตรียมสร้างบ้านพักให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมกับทางวัด เสนอขายให้คนที่ไป 5 แสนบาท จริงมั้ย?
โอ๊ต : อันนี้ไม่จริงครับ ต้องเล่าอย่างนี้ครับ ประเด็นโดนพาดพิงว่าครูบาทำบ้านขาย ทำอสังหาริมทรัพย์ มันเป็นประเด็นที่ทางสื่อไม่รู้ได้ข้อมูลมาจากไหน ผมจะเล่าข้อเท็จจริงในมุมของผม การที่เราเข้าไปปฏิบัติกับท่าน ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมาก เราไปปฏิบัติยังรักสบายอยู่ อยากติดแอร์ อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ไม่อยากไปเบียดเบียนวัด เราเลยรวมรวบกันว่า เราสร้างถวายวัดมั้ย แต่เวลาเราไปปฏิบัติก็ถือว่าครูบาให้สิทธิ์คนที่สร้างหน่อยได้มั้ยครับ อย่างผมอยู่ 7 วัน ผมขออยู่บ้านที่ผมถวาย แต่ถ้าเกิดพระสงฆ์องค์เจ้าแม่ชีมา ก็สามารถใช้ได้หมด หรือคนมาปฏิบัติใช้ได้หมด
ลูกศิษย์บางคนยังรักความสบาย พอไปเจอครูบา ก็เลยขอเอาเงินบริจาคสัก 5 แสน สร้างที่อยู่ติดแอร์ เวลามาปฏิบัติธรรมจะได้เข้าไปอยู่ตรงนั้น ได้มั้ยครูบา?
โอ๊ต : ไม่ใช่ครับ เราตกลงกันเองกับลูกศิษย์ลูกหา
ครูบาอนุญาต?
โอ๊ต : ครูบาไม่ได้ยุ่ง เป็นการอนุญาตโดยที่ครูบาอนุญาต ส่วนบางคนเอาบ้านน็อกดาวน์มาเอง บางคนโอนไปทำบุญกับมูลนิธิ
แล้วเขามีสิทธิ์อะไรเอาไปตั้ง?
โอ๊ต : เป็นที่ของชาวบ้านที่มีเอกสาร เขายินยอมให้ที่กับมูลนิธิเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานธรรม ชาวบ้านเซ็นมาให้เรียบร้อย มีหลักฐานครับ
ทนายตุ๋ย : ส่วนตัวผมมองว่าถ้าที่สปก. อนุญาตเพื่อทำการเกษตร แล้วมันโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ ตามกฎหมายเป็นแบบนี้ ส่วนท่านจะทำเป็นสำนักธรรม เข้าใจว่าน่าจะขออนุญาตเป็นเรื่องโครงการพุทธอุทยาน
โอ๊ต : อันนั้นจะเป็นอีกส่วนครับ แต่ในส่วนหมูบ้านที่เรียกว่าอาริยะที่เราทำขาย เราขอเรียกว่าเป็นโมเดลของพวกหนองนา
เป็นพื้นที่ของใคร?
โอ๊ต : เป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่สละให้กับมูลนิธิ
ขายหรือสละ?
โอ๊ต : เขาตกลงกันแล้วสละถวายให้มูลนิธิครับ ทางลูกศิษย์ลูกหามีไอเดียว่าอยากมาปฏิบัติธรรม แล้วอยากมาสร้างบ้านอยู่เองจัง จะตั้งได้ตรงไหน ก็เลยกลายเป็นว่าตั้งกุฏิของใครของมัน
คนรักสบาย มีเงิน 5 แสน ก็ถวาย ขอสร้างบ้านตรงนี้ ครูบาก็โอเค เป็นแบบนั้นมั้ย?
โอ๊ต : ตรงนี้ต้องให้ท่านอธิบาย ในมุมผมจะเป็นแบบนี้ครับ เราไม่ได้สร้างบ้านขาย ตามที่ข่าวบอกสร้างขายหลังละ 5 แสน ไม่มีครับ
พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อะไร?
โอ๊ต : เท่าที่ทราบเป็นพื้นที่สปก.ที่ชาวบ้านเรียกว่าสละให้ทางมูลนิธิ
ทนายตุ๋ย : มันสละไม่ได้ สปก.จริงๆ คือที่ของรัฐ เราแค่ใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์เขาก็ควบคุมอยู่แล้ว
เขาใช้เพื่อการเกษตรอย่างเดียว สปก.?
โอ๊ต : แต่ตอนนี้เราทำเป็นโมเดลนั้นเลยครับ เรามีภาพอินเสิร์จขึ้น มันจะมีแปลงผักที่เราทำ มีโคกหนองนา ปลูกผัก ปลูกเห็ด มีสระน้ำ ฟาร์มเห็ด ฟาร์มผักที่เราทำ
แต่มีบ้านไปตั้งอยู่ตรงนั้นด้วย?
โอ๊ต : ใช่ครับ เป็นบ้านน็อกดาวน์เอาไปตั้งครับ ถึงมีที่อยู่อาศัยด้วยครับ
มันเป็นเหลี่ยมหรือเปล่า จริงๆ สร้างบ้าน แต่อ้างว่าฉันไปทำการเกษตร ถามกันตรงๆ คนก็ต้องมองแบบนั้น มันเหลี่ยมมั้ย?
ริชชี่ : อันนี้ริชชี่ไม่ได้ทราบเรื่องลึกในของที่ เพราะเราเข้าไป เราสนใจศึกษาแต่ธรรมที่ท่านสอน
โอ๊ต : ถ้าให้โอ๊ตตอบ ก็แล้วแต่ทางผู้ชมจะตัดสินใจ แต่ในมุมเรา เราเข้าไปด้วยเจตนาดีทั้งนั้น แต่ในข้อกฎหมาย ขอเอ่ยถึงแม่ชีพุด น่าจะรู้จักวัดดี เราเข้าไปด้วยเจตนาเข้าไปเพื่อปฏิบัติเหมือนกัน วันนี้โอ๊ตโดนรายการเชิญมา ก็เป็นลูกศิษย์ทั้งสองฝ่าย เพียงแต่เราไม่ได้มีประเด็นกับท่าน
พุทธ : แต่ตอนพุทธไป ทางคุณก็พูดนะว่ามีที่ขายนะ คุณบอกบ้านราคานี้ พุทธยังมีหลักฐานการคุยกับคุณอยู่เลย พุทธมีเพื่อนสนใจ เขาอยู่กรุงเทพฯ เขาอยากหาที่ปฏิบัติ แล้วคุณแม่เขาแก่แล้ว เขาอยากได้ที่สบายๆ ไปพัก หนูก็คุยกับคุณโอ๊ต
โอ๊ต : พี่พุทธเป็นคนถามก่อนเลยครับว่ามีที่ขายมั้ย ผมบอกว่าที่มีขายนะครับ แต่เป็นที่รอบข้างของชาวบ้าน พี่พุทธลองดู
พุทธ : มีในไลน์อยู่ ที่คุณโอ๊ตบอกว่าหมู่บ้านอาริยะเต็มแล้วนะ
โอ๊ต : แม่พุทธแฟร์ๆ กับฝั่งโอ๊ตหน่อยเนอะ เพราะเราไม่ได้มีประเด็นอะไรกัน เอางี้ก่อนแม่พุทธจะถามสิ่งนี้ แม่พุทธถามผมว่าไงครับ
พุทธ : อันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณ
โอ๊ต : แม่พุทธบอกว่าแม่ศรัทธากับครูบามาก แม่อยากมาอยู่ที่นี่ อยากพาเพื่อนมาอยู่ที่นี่
พุทธ : ไม่ใช่
โอ๊ต : นี่ไม่ใช่แชตนะ คือเราคุยกันก่อน เราขึ้นไปบนเขาด้วยกัน เราสนทนาธรรมกัน พากันไปเก็บกระถิน แล้วแม่พุทธบอกว่าแม่มีสายต่างชาติ โอ๊ตพูดคำนึงว่าที่ดินมีขายนะ แต่รอบวัดแต่ที่จะทำ แม่พุทธรู้ดีอยู่แล้วว่าพวกเราจะจัดตั้งกัน 11 ไร่ ทำเป็นโคกหนองนา เป็นหมู่บ้านอาริยะ คนที่มาอยู่ต้องเป็นคนปฏิบัติและฟังครูบา ถ้าไม่ฟังก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
ในข้อเท็จจริงเรื่องการปฏิบัติเป็นเรื่องนึง คนเข้าไปเพราะอยากปฏิบัติ เข้าใจมุมนี้ แต่ที่เรากำลังพูดถึง ปฏิบัติได้ แต่ปฏิบัติไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย มันไม่ได้ มันคนละเรื่องนะ ถ้าจะปฏิบัติที่นี่ๆ ได้หมด วันดีคืนดีคุณไปปฏิบัติในบ้านคนอื่นเขา ซึ่งเขาไม่ได้อนุญาต อันนี้คือคุณผิด คุณจะบอกว่าไม่ได้ ผมเข้าไปบ้านคุณไปนั่งปฏิบัตินะ ไม่ได้?
ทนายตุ๋ย : วัตถุประสงค์ดี เจตนารมณ์ดี เพียงแต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย พอผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องอื่น มันก็เป็นแบบนี้แหละครับ
โอ๊ต : ในส่วนนั้นถ้าเราทำแล้วไม่ถูกต้อง เราก็ยอมรับครับ แต่โอ๊ตยกมือตรงนี้เลย แม่พุทธก็รู้ดีว่าเจตนาเราเข้าไปทำไม เราเข้าไปปฏิบัติทั้งนั้น แม่พุทธเข้าไปกับโอ๊ต เราอยู่ด้วยกัน แม่ถามโอ๊ตเองว่าแม่จะพาคนมาอยู่ต้องทำยังไง เราไม่เบียดเบียนครูบานะ แม่ยังบอกว่าดีจังเลย สร้างหมู่บ้านเองอยู่ข้างหลัง หาน็อกดาวน์มาตั้ง ไม่เบียดเบียนพระ
พุทธ : ไม่ใช่ นี่มันคือประเด็นมั้ย
โอ๊ต : หมายถึงที่เราคุยกัน แม่จำไม่ได้ครับ พอคุยกันไปสักพักนึง แม่มาถามถึงจะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน ต้องทำยังไงบ้าง 1 2 3 4 โอ๊ตก็อธิบายตามที่เราคุยกัน ไม่ปฏิเสธครับแม่ แต่ลึกๆ แล้วคำพูดที่ไม่ใช่การพิมพ์ โอ๊ตคิดว่าแม่รู้ถึงเจตนาโอ๊ต
พุทธ : รู้เจตนาคุณ แต่ว่าพุทธเข้าไปอยู่ พุทธได้เห็นว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆ
โอ๊ต : อันนั้นมุมแม่ แต่อยากเคลียร์ว่าเราไม่ได้ผิดใจอะไรกัน โอ๊ตไปอยู่ตรงนั้นในฐานะลูกศิษย์ ตอนนี้แม่กำลังจะบอกว่าโอ๊ตขายบ้าน (หัวเราะ) โอ๊ตทำอสังหาฯ อยู่
วันนี้ที่เชิญแม่ชีพุทธ คุณพุทธต้องการพูดในมุมเธอเองเรื่องเงิน 5 ล้าน ส่วนคุณต้องการปกป้องวัดป่าที่คุณเคารพ ศรัทธา อันไหนผิดก็ว่ากันไปตามผิด คุณพุทธแค่พูดในลักษณะที่ว่าถ้าคุณบอกว่าตรงนั้นไม่ได้มีการขาย แต่ทำเกษตรกรรม มีการปลูกบ้านจริง แต่เขาแย้งมาว่าแต่จริงๆ มีการขายนะ อาจไม่ใช่คุณขายก็ได้ อาจเป็นคนในวัดขายก็ได้?
โอ๊ต : ครับ ว่ากันไปตามหลักฐาน
เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝั่ง เขาอ้างว่าคนครอบครองอยู่ไม่ได้ทำประโยชน์ วัดเลยไปถือครอง ก็งงๆ อยู่วัดถือครองยังไง?
ทนายตุ๋ย : จริงๆ ถือครองไม่ได้ เพราะเขาห้ามเปลี่ยนมือ ถ้าจะมีสัญญาเหมือนที่คุณโอ๊ตพูดช่วงแรกว่าเขาทำหนังสือสละอะไรมาให้ ส่วนตัวมองว่าการทำนิติกรรมตรงนั้นเป็นโมฆะ เพียงแต่ว่าทำเพื่อให้เห็นเจตนาว่าสละให้นะ ก็เข้าไปครอบครอง
จุดแรกมีการก่อสร้างอาคาร 10 หลัง จุดที่สอง หมู่บ้านอาริยะ วัดป่าชนะใจ เป็นการสร้างบ้านขายในราคา 5 แสนบาทต่อหลัง จุดที่สาม พุทธสถานรักษาใจนานาชาติ เป็นอีกจุดที่กำลังปรับแต่งพื้นที่ ใช้รถแบ็กโฮ รถสิบล้อขุดหลุมถมดิน ตัดต้นไม้ เตรียมพื้นที่ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมตรงจุดนี้ ตร.ก็ไปลงมาเหมือนกัน จุดที่สี่ คือผาชนะใจ จุดนี้เป็นเนินเขาสูง มีร่องรอยการปรับแต่งพื้นที่ เตรียมสร้างพระประธานองค์ใหญ่ตรงจุดนี้ แล้วมีการปลูกต้นไทรขนาดใหญ่ เอาธงประจำวัดไปปักเอาไว้ด้วย เหมือนแสดงความเป็นเจ้าของ ขณะเดียวกัน พบว่าป้ายประกาศห้ามบุกรุก เอามาติดไว้ ว่าตรงนี้เป็นของวัด ห้ามใครมายุ่ง ปรากฏว่ามีการไปตรวจสอบ พบว่ามีการประกาศเรี่ยไรเชิญชวนให้ซื้อบ้าน ราคาหลายแสนบาท ซึ่งจะมีการตรวจสอบว่าเข้าข่ายฉ้อโกงหลอกลวงหรือเปล่า เพราะที่ดินทั้งหมดไม่ใช่โฉนด แต่เป็นที่ดินของรัฐ สปก4-01 ไม่สามารถนำไปจัดสรรหรือทำประโยชน์อื่นๆ ได้ นอกจากเกษตรเท่านั้น ขณะเดียวกันลูกศิษย์ลูกหาของทางพระครูบาชัยวัฒน์ ก็มอบหมายให้คุณโอ๊ตและริชชี่มาชี้แจง คุณโอ๊ตยืนยันว่าทั้งหมดถูกต้อง?
โอ๊ต : ไม่ขอยืนยันครับ (หัวเราะ) พี่หนุ่มก็ชงเกิน เราเข้าไปเป็นผู้ปฏิบัติครับ เอกสารต่างๆ ต้องให้ทางมูลนิธิครูบาชี้แจงเอง ผมขอถามพี่หนุ่มกลับเลยด้วยความเคารพ อย่างภาพอินเสิร์จขึ้น มองด้วยตาเปล่า ถ้าผ่านไปผ่านมาเห็นมั้ยครับว่าแถวนั้นทำอะไรกัน คิดว่าจะหลบสายตาคนได้มั้ยครับ
ผมว่าถ้าอยู่ด้านล่างไม่เห็น นี่ต้องขึ้นไปนะ?
โอ๊ต : ด้านหน้าก็มีทางเข้าครับ ในเรื่องนี้ให้ทางครูบาอธิบายดีกว่า ผมกลับมองว่าเราไม่ได้รู้กฎหมาย แต่เราเข้าไปด้วยเจตนาจะไปปฏิบัติธรรม ทางเราเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ได้เสียหายอะไร เรามาชี้แจงในมุมลูกศิษย์ ตอนเข้าไปผมก็มีเอ๊ะเหมือนกัน ทำแบบนี้คิดว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เห็นเหรอครับ ทำไมไม่ห้ามล่ะครับ
คุณจะบอกว่าเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจเหรอ?
โอ๊ต : ไม่ใช่ครับ โอ้โห พี่หนุ่มก็ชงให้ผมอีกแล้ว เราถามกันตรงๆ ครับ ไม่มีคนเห็นบ้างเหรอครับ ที่ครูบาทำแบบนี้ แล้วไม่ไปแนะนำไปห้ามท่านหน่อยเหรอครับ
ปล่อยไว้แบบนี้แสดงว่าถูก?
โอ๊ต : ไม่รู้ครับ พี่หนุ่มพูดเองนี่ครับ (หัวเราะ)
เลยทำให้ครูบารู้สึกว่าอ้าว ไม่มีใครมาว่าฉันนี่?
โอ๊ต : ก็พระท่านไม่ได้รู้กฎหมายครับ เราเองก็ไม่ได้รู้กฎหมาย ผมต้องปรึกษาทนายด้วยซ้ำ ผมเป็นลูกศิษย์เข้าไปปฏิบัติ เราก็ทำบุญบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้ทำบุญทีละล้านเหมือนแม่ชี
พระสร้างอะไรสักที่ จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ต้องรู้กฎหมาย ไปทำอะไรในสถานที่สักแห่ง?
ทนายตุ๋ย : กฎหมายบอกเลยว่าห้ามอ้างว่าไม่รู้กฎหมายถ้าทำผิด
โอ๊ต : งั้นก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการแล้วกัน
ทนายตุ๋ย : แต่กรณีที่บอกว่าเข้าไปแล้วไม่รู้ มันเป็นอีกเรื่องนึง ผมเชื่อว่าท่านอาจจะเชื่อว่าเมื่อเข้าไปแล้วชาวบ้านทำหนังสือสละสิทธิ์การครอบครองให้ทางท่านไป ท่านเลยอาจคิดว่าท่านทำได้ โดยไม่ได้ทำหนังสือสอบถามหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
มีทำเกษตร ตรงจุดไหน?
โอ๊ต : จุดที่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านอาริยะ แล้วทำขาย 5 แสนนี่แหละครับ นี่ตามข่าว
แม่ชีเคยไปมั้ย?
พุทธ : น่าจะทำใหม่ เมื่อก่อนท่านให้พุทธไปอาศัยอยู่ตรง 5 ไร่ อันนั้นเคยเห็น
โอ๊ต : แม่กลับไปเยี่ยมอีกสักรอบก็ได้ ตอนนี้ผักเต็มเลย ปลูกผักเยอะมาก ผักออแกนิกส์ เรานำไปแจกชาวบ้าน เอาไปให้ชาวบ้านรอบข้างหมดเลยครับ
มีทั้งผัก มีทั้งปลา?
โอ๊ต : มีต่างชาติอยู่เยอะครับที่นั่น
ทำบังหน้าหรือเปล่า?
โอ๊ต : เจตนาเราดี ตัวผมเองไม่ได้คิดว่าเราทำบังหน้า
ทำบังหน้าเหมือนทำให้เห็นว่าฉันทำการเกษตร เพื่อหลีกเลี่ยงในการสร้างบ้าน?
โอ๊ต : ไม่ได้ทำบังหน้า ทำให้เห็นเลยครับ ผมตอบตรงๆ ครับ
ทนายตุ๋ย : ทำเพื่อเลี่ยงว่าฉันทำเกษตรไง มีคนแนะนำหรือเปล่า
โอ๊ต : อาจให้ทางกฎหมายหรือครูบาชี้แจง เพราะเราเข้าไปเป็นผู้ปฏิบัติ และหวังดีว่าเข้ามาปฏิบัติในวัด ไม่อยากเบียดเบียนวัด ลูกศิษย์ก็รวมตัวกัน เอากุฏิไปตั้ง ไปถวายมั้ย เวลาเราไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่อยู่ เราก็ถวายให้วัด ทุกอย่างไม่ใช่ของเรานะครับ เป็นของมูลนิธิของสงฆ์หมดเลย
พื้นที่ตรงนี้เท่าที่ทราบมา 2 พันไร่?
โอ๊ต : ไม่ถึงครับ ผมเคารพครูบาท่านมาก มีประมาณพันกว่าครับ
แบ่งทำการเกษตรกี่ไร่ ปลูกบ้านกี่ไร่?
โอ๊ต : ต้องแยกอย่างนี้ครับ ในส่วนหมู่บ้านอาริยะ มันคือสปก.ที่เขาสละมา ตามเอกสาร เดี๋ยวท่านมาชี้แจงอีกที ที่โดนกล่าวหาว่าขายบ้านตรงนั้น มันเป็นที่ที่คนเข้ามาปฏิบัติธรรม และบริจาคเอง และอยู่เอง ปลูกผักทำสวนครู ขุดบ่อ ทำโมเดลโคกหนองนา
ทนายตุ๋ย : ผู้ได้สิทธิ์เดิมเขาบริจาคเหรอครับ
โอ๊ต : ถูกต้องครับ เขาสละให้
เอาแชตไลน์มาดู อันนี้ของใคร มันก็เป็นการเลี่ยงหรือเปล่า?
โอ๊ต : ต้องถามท่านว่าแชตนี้คุยกับใคร ใครเป็นคนส่งไป ต้องให้ท่านอธิบาย ลูกศิษย์ท่านร้อยพ่อพันแม่ ท่านก็คุยเล่น อย่างเวลาโอ๊ตไปให้ท่านสอนธรรม ท่านบอกไม่มีธรรม มีแต่วาง วางความยึดมั่นถือมั่นสิ เราก็ไม่เข้าใจหรอกครับแรกๆ
พอเห็นภาพนี้ก็แตกต่างจากสิ่งที่เราเห็น อีกภาพมีผักออแกนิกส์ แต่แชตไลน์มันก็บอกได้ว่าเป็นการทำบังหน้า ทำเลี่ยง ทำขึ้นมาพรีเซ็นต์ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องลำบากใจกันไปหมดเลย เรื่องนี้คุณตอบไม่ได้หรอกต้องฟังท่านตอบ
อดีตแม่ชีพุทธ เป็นใครมาจากไหน ก่อนเข้าไปอยู่วัดป่าแห่งนี้?
พุทธ : จริงๆ มาจากอังกฤษ ด้วยความที่เต็มอิ่มกับชีวิตประเทศนอก ที่รู้กันอยู่ว่าอากาศด้วย ผิดหวังกับความรัก หย่ามา จิตใจค่อนข้างบอบช้ำ ไม่ไหวแล้ว เลยตัดสินใจว่าเราเป็นพระพุทธ หวังพึ่งพระพุทธศาสนา อยากมาบวช เงินทองเราก็โอเคแล้ว มีบ้านเราก็ขายเพื่อมาบวชตลอดชีวิตค่ะ เผื่อสภาพจิตใจจะดีขึ้นเต็มร้อย ช่วงนั้นยอมรับว่าสภาพจิตใจไม่เต็มร้อย แล้วเพื่อนเห็นว่าวัดนี้คอนเซ็ปต์เขาคือถ้ามาบวช ก็คือบวชได้ตลอดชีวิต เราจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรเลย แม้แต่ผ้าอนามัยก็ซื้อให้ เราก็บอกเพื่อนว่าไปเป็นเพื่อนหน่อย ไปดูสิว่าเขาปฏิบัติยังไง เราก็เลยมา แรกๆ เราไปก็รู้สึกว่าดี เขาดูแลเราดี คนเจ็บช้ำมาทางโลก พอเจอกัลยาณมิตร เจอแม่ชี เจอพระ ทุกอย่างดูดีเราก็โอเค ลองคุยว่าขอบวชได้มั้ยตลอดชีวิต ท่านบอกว่าได้ แต่ถ้าบวชที่นี่ต้องบวชตลอดชีวิตนะ แต่ต้องรอดูไปก่อน เป็นแม่ชีนาคไปก่อน จนกว่าวันเกิดท่านปีนึงสักอย่างนี่แหละถึงจะได้บวชเป็นแม่ชี
จากนั้นยังไงต่อ?
พุทธ : จากนั้นก็หลายเรื่องเกิดขึ้นเรื่อยๆ มีประเด็นคำพูดที่พระกับแม่ชี ตอนแรกก็งงเหมือนกัน กับคำสอนของวัดนี้ มีพระองค์นึงพอเห็นหน้าเรา เขารู้ว่าเรากลับมาจากนอก เราเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนึง เราถือศีลห้าโกหกไม่เป็นว่าเราขายบ้านมา เขารู้ว่าเราเป็นยังไง เขาบอกว่าไหนมึงลองทำให้อีพุทธมันรักครูบา ตอนนั้นหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
แม่ชีรูปนึงมาบอกเรา?
พุทธ : แม่ชีหลายคนเลยค่ะ บอกว่าพระองค์นึงบอกว่าไหนมึงช่วยทำให้อีพุทธรักครูบาสิ เราก็งง พูดถึงเรื่องอะไร เราไม่เข้าใจ ก็คิดว่าเขาพูดเล่น เราได้ยินคำนั้นจริงๆ เราอาจไม่ทันคน เราซื่อมาก เรามาจากต่างประเทศ
พี่อยู่อังกฤษกี่ปี?
พุทธ : 13-14 ปี เอาจริงๆ พุทธใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย พูดยังงงๆ กับภาษาไทยนิดนึง ด้วยความทำงานกับต่างประเทศ ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทย
ให้เล่าใหม่?
พุทธ : ตั้งแต่เริ่มต้น เราเห็นเขาโฆษณาดี คอนเซ็ปต์ดี ท่านบอกจะดูแลตลอดชีวิต เอาคุณแม่มาบวชก็ได้ เอาลูกหลานมาส่งเรียน คนป่วยก็ส่งเสียค่าใช้จ่าย เข้ารพ.ไม่ต้องเสียอะไรเลย ท่านบอกต่อหน้าไลฟ์กับเพื่อนว่าถ้ามีสมบัติก็ขาย ส่วนหนึ่งให้พี่น้อง ส่วนหนึ่งก็แบ่งมาให้วัด ท่านจะดูแลตลอดชีวิต แม้แต่ผ้าอนามัยก็จะซื้อให้
คุณไปมั้ย?
พุทธ : เราก็หาที่พึ่งทางใจอยู่แล้ว ตอนมีเงินทุกคนดูแลเราดีมาก ตอนเราเริ่มบริจาคแสนนึง จากที่ไม่คุยกับเราพอเห็นว่าเราเริ่มบริจาคก็ดูแลเทคแคร์เราอย่างวีไอพี มาถึงบางอ้อ ตอนเราบริจาคไปหมดแล้ว เราฝากชีวิตแล้ว เราอยากให้แม่สบายใจ มาปฏิบัติธรรมและมีที่พัก เอาจริงๆ ตอนนั้นทางในนั้นมีคนบอกพุทธจริงๆ ว่าหมู่บ้านอาริยะเปิดขายนะ หลังเท่านี้ๆ ในวัดตอนพุทธอยู่บ้านน็อกดาวน์แสนห้า และที่ดินอีกแสนห้า รวมเป็น 3 แสน
โบรชัวเหรอ การสร้างกุฏิพระสงฆ์และแม่ชี 40 หลัง หลังละ 1.5 แสน?
โอ๊ต : อันนี้เป็นในเพจครับ เวลาท่านลงก็ลงในเพจ แม่ชีก็ทำบุญกุฏิมาด้วย สร้างกุฏิถวายพระกับแม่ชี
พุทธ : ตอนนั้นเขาอธิบายว่าคนแก่ที่นั่นจะมาสร้างบ้านอยู่ปฏิบัติไปจนตาย เขาบอกให้คุณแม่มา อยากให้คุณแม่มาจะได้อยู่สบาย เราก็เลยโอเค เอาหลังนึง ท่านบอกราคาเท่านี้ ที่ดินเท่านี้นะ เราก็โอเค เราสร้าง พอดีมีแม่ชีคนนึงท่านสั่งบ้านน็อกดาวน์มาแต่ไม่มีเงินแล้ว เขาเลยมาขายต่อให้พุทธ พุทธเลยซื้อต่อ ให้คุณแม่มาอยู่ เราก็จะได้มาอยู่ด้วย คุณแม่คนนั้นเขาจอง แต่ไม่มีเงินจ่าย หนูเลยเอา คนนี้ขายก่อนก็เลยเอาอันนี้
ทนายตุ๋ย : จ่ายเงินกับใคร ผมอยากรู้
พุทธ : ก็โอนไปบัญชีมูลนิธิเลยค่ะ
คนนั้นไม่เอา คุณเลยโอนเข้าวัด จากนั้นยังไงต่อ?
พุทธ : มาพูดเรื่องทำไมพุทธอยู่ไม่ถึง 2 เดือนแต่หมดไป 5 ล้าน เพราะท่านบอกว่าที่สร้างกุฏิให้พระกับแม่ชีอยู่ เพราะกุฏิไม่พอ แกคิดดูนะ ถ้าหลังนึงอาริยะเกิดขึ้นมา ให้สร้างเป็นชื่อเรา อุทิศส่วนกุศลให้ใครก็ได้ แกคิดดูนะว่าแกได้บุญขนาดไหน ที่สร้างที่พักถวายได้
เหมือนถวายเป็นบุญ แม่ชีมาพักบ้านที่ซื้อแล้วจะได้บุญด้วย?
พุทธ : ค่ะ แล้วยิ่งเป็นอาริยะได้ แกจะได้บุญขนาดไหน กี่เท่า ท่านพูดเลยว่าฉันก็ทำตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าฉันทำได้หลายองค์แล้ว เป็นอาริยะแล้ว บรรลุแล้ว
ริชชี่ : เท่าที่สัมผัส ท่านไม่เคยบอกว่าใครในวัดเป็นอาริยะ ท่านไม่ได้ตัดสิทธิ์ด้วย อาริยะคือผู้บรรลุธรรม ตัดกิเลศได้ รู้เท่าทัน
คุณพุทธเชื่อเลย จ่ายไปเท่าไหร่?
พุทธ : ยอดหลักๆ คือ 3.9 ล้าน
เอาไปทำอะไรบ้าง?
พุทธ : ท่านบอกว่าส่วนนึงเอาไปทำกุฏิ อีกส่วนเอาไปทำแจกจ่ายให้คนที่มางานวันเกิดท่าน ใช้ไปหมดแล้ว เป็นเงินสด 2 ล้าน และเงินโอน พุทธขายทอง
ตอนนี้คุณออกจากวัดแล้วเหรอ?
พุทธ : ออกนานแล้วค่ะ เหตุการณ์ก่อนปีใหม่ สุดท้ายแล้วเราได้สติอีกทีนึง ตอนนั้นบริจาคหมดแล้ว จากที่ดูแลเราดีมาก เหมือนครอบครัว พอหมดเงินปุ๊บ โดนกลั่นแกล้ง มาใส่ร้าย มาว่า มึงสูงขนาดไหน ถ้ามึงไม่กราบตีนกูก็ไม่สำเร็จ เป็นภาษาที่ด่าว่าเรา กระแนะกระแหนเรา ล่าสุดที่แรงและไม่ไหวแล้ว คือว่าเรากลางไลฟ์ ว่าเข้าใจอีพุทธหน่อย อีพุทธเป็นไบโพลาร์ เดี๋ยวกูจะให้แม่ชีโหวตว่าควรให้มึงอยู่หรือเปล่า ไม่ว่ามึงจะบริจาคเยอะขนาดไหน แต่ถ้ามึงอยู่กับใครไม่ได้ มึงก็ต้องออก เราก็ปกตินี่หน่า เราดูแลคนอย่างดี ซื้อของดีๆ มาถวาย เราดูแลทุกคนอย่างดี
แล้วได้ถามเรื่องเงินที่ซื้อบ้านไปมั้ย ท่านว่าไง?
พุทธ : ตอนนั้นพุทธทั้งกลัวและโกรธ อารมณ์มันร่วมหมดเลย อีกอย่างคือเรายังมีเงินสด 1 ล้านที่ฝากไว้ให้คุณแม่ด้วย ตอนนั้นเงินอยู่กับท่าน เรากลัวจะไม่ได้ ไม่กล้าโวยวายอะไรมาก เอาง่ายๆ กลัวชีวิตออกไปจากวัดได้มั้ย จะยังไงต่อ เรารู้ว่าเรามาผิดที่แล้ว เราโดนแล้ว แต่ตอนนี้เราได้คืนแล้ว
คุณเห็นว่ามีการซื้อขายที่ดินที่นี่จริงๆ ถูกมั้ย?
พุทธ : ก็เขาเชิญชวนคนอื่นเหมือนกันนะคะ
ทนายตุ๋ย : เขาบอกมั้ยว่าพอซื้อแล้วชื่อจะเป็นของเรา
พุทธ : ไม่ได้เป็นชื่อเรา ให้เรามาอาศัยอยู่ได้ ส่วนจะเป็นของวัดหรือมูลนิธิ พุทธไม่แน่หใจตรงนั้น
เขาออกใบอะไรให้มั้ย?
พุทธ : ไม่เลยค่ะ
ให้เงินเขาไปเฉยๆ เลย?
พุทธ : เขามีแต่โพสต์ว่าอนุโมทนาบุญ
ทนายตุ๋ย : น่าจะเป็นของมูลนิธิหรือเป็นของวัด
ต่อสายหา “ครูบาชัยวัฒน์” ตกลงพื้นที่รุกป่าจริงมั้ย?
ครูบาชัยวัฒน์ : เดี๋ยวจะขอคุยวันพรุ่งนี้อีกครั้งนึงเนอะ วันนี้ขอคุยคร่าวๆ เพราะเราเดินทางอยู่ด้วย สัญญาณอาจขาดๆ หายๆ พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดสระบุรี แบ่งเป็นอำเภอมวกเหล็ก เป็นสปก.หมดเลยทั้งจังหวัด ไม่มีโฉนดสักที่ โรงเรียน รพ. ที่ดินตรงนั้นเป็นสปก.ทั้งหมด สปก.จัดสรรให้ตามผู้ร้องขอ อย่างวัดเราจริงๆ ตอนแรกไม่ใช่วัด เป็นโรงนมเก่า เขามาสร้างเป็นโรงนม สหกรณ์โคนม เสร็จแล้วเขาถวายที่ดินให้หลวงปู่ท่านนึง หลวงปู่ก็แต่งตั้งรักษาการผู้ดูแลสำนักสงฆ์อยู่ที่นี่ 4 ปีท่านก็ไม่ได้พัฒนา เป็นป่ากระถิน พื้นที่ 13 ไร่ที่เราอยู่ มี 3 จุด จุดแรก คือ 13 ไร่ ทีนี้มันเต็ม ชาวบ้านก็สละให้เราอีก 5 ไร่ เราก็ปลูกไผ่ แปลงเป็นแปลงเกษตร เราก็ปลูกไผ่ มีแม่ชีไปอยู่บริเวณนั้น ก็เต็มอีก ก็ขายไปอีก ชาวบ้านก็สละสิทธิ์ให้ภายใต้มูลนิธิ ไม่ได้ยกให้ส่วนบุคคล ที่ดิน 13 ไร่แปลงแรกเนี่ย ขอดำเนินการประชาคมแล้วด้วย ประชาคมลงมติให้สร้างวัด ผู้ใหญ่บ้านก็เซ็น ใบที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะรักษาการคนเดิมท่านออกไป อาตมาเลยได้รับแต่งตั้งให้มาดูแลต่อ เราก็เลยยื่นเรื่องต่อ พอยื่นเรื่องต่อ มันเปลี่ยนมาหลายมือ เจ้าของที่เดิมที่มีชื่อ เขาไม่กล้าสละสิทธิ์ เราก็เลยปรึกษา สปก. สำนักพุทธ มีเรื่องร้องเรียนนี่แหละ โยมแม่ชีพุทธไปร้องเรียน เขาเลยเข้ามาคุยกันว่าจะหาทางออกยังไง สรุปว่าสปก.จะยึดพื้นที่นี้คืน แล้วจะยกให้สำนักพุทธมาใช้ต่อ เป็นสำนักสงฆ์ต่อไป และสร้างวัดต่อไป
อาจารย์คุยกับใคร?
ครูบาชัยวัฒน์ : คุยกับสำนักพุทธ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะปกครอง
ให้สำนักพุทธเข้ามาดูแลแทน?
ครูบาชัยวัฒน์ : ระเบียบยังไง อาตมาไม่เข้าใจ แต่เข้าใจว่าการจะสร้างวัดต้องเป็นสำนักพุทธเท่านั้นเป็นคนขอ สมมติมีสงฆ์มาอาศัยในที่ดิน ที่ดินต้องถูกต้อง ถ้าเป็นสปก. ต้องให้ชาวบ้านสละสิทธิ์ เมื่อสละสิทธิ์เสร็จแล้วก็ไปยื่นที่สปก. สละสิทธิ์เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
ที่ดินนั้นคือเป็นของรัฐ ภาครัฐต้องดูแล?
ครูบาชัยวัฒน์ : ใช่ๆ และพระคือคนของภาครัฐ
ครูบาจะทำตามนั้นมั้ย?
ครูบาชัยวัฒน์ : ทำแล้ว มันยังไม่เสร็จ มันทำไปนานแล้ว ตั้งแต่ก่อนอาตมามา ก็ 4 ปีแล้ว อาตมามาทำต่อก็ 2 ปี โยมคิดว่ามันติดขัดที่ตรงไหนล่ะทีนี้ เหลืออย่างเดียวแล้ว ไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้ว
ทนายตุ๋ย : อยากเรียนถามท่านว่าท่านได้ขออนุญาตก่อนเข้ามาบริหารจัดการในที่ดินสปก.นี้หรือเปล่าครับ
ครูบาชัยวัฒน์ : เขาขอไว้นานแล้ว เป็นสำนักสงฆ์เดิม 4 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นสหกรณ์โคนม ที่ดินทุกแปลงในเขตอำเภอมวกเหล็ก เป็นสปก.หมดเลย ดังนั้นถ้าอาตมาผิด ทุกคนในมวกเหล็กก็ต้องย้ายออกหมดเลย
ทนายตุ๋ย : ท่านทราบมั้ยว่าที่สปก.จริงๆ แล้วไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากเกษตร
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่สอบถามแล้วอาตมาจะสร้างได้ยังไงโยม (หัวเราะ)
ทนายตุ๋ย : เอาเป็นว่าท่านบอกว่าท่านสอบถามแล้วนะครับ ท่านขออนุญาตแล้ว ความหมายผมไม่ได้หมายความว่าท่านทำไม่ได้ถูกนะครับ แค่ผมถามหลักกฎหมายว่ากรณีที่ท่านทำ จริงๆ ทำท่านทำเพื่อจุดประสงค์ดี เจตนารมณ์ดีนั่นแหละครับ ทำเพื่อปฏิบัติธรรม แต่ผมมองว่าที่ดินมันไม่สามารถก่อสร้างอะไรได้ นอกจากทำเกษตร ผมเลยถามท่านว่าท่านได้ขออนุญาตก่อนมั้ย หรือทราบก่อนมั้ย เพราะที่ดินมันเปลี่ยนมือไม่ได้แล้ว ที่ท่านขายต่อหลายๆ จุดนั่นแหละครับ ที่ผมมองว่าที่หน่วยงานรัฐลงไปตรวจก็เพราะตรงนี้ด้วย มันเลยเป็นความผิดทางกฎหมาย
ครูบาชัยวัฒน์ : เดี๋ยวคุยเป็นประเด็นต่อไปเนอะ มันถูกต้องแล้วล่ะ มันก็ดำเนินการอยู่ แต่ที่เขาไปตรวจเป็นที่ในเขา มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เข้าใจว่าสละสิทธิ์มาแล้ว เขียนระบุด้วยว่าสละสิทธิ์เพื่อสาธารณะประโยชน์และประชาชนให้มูลนิธิครูบาชัยวัฒน์เพื่อสันติสุข ไม่ได้ให้ครูบาชัยวัฒน์
ทนายตุ๋ย : สำนักปฏิรูปเขาบอกว่าได้เหรอครับ
ครูบาชัยวัฒน์ : ได้นะจ๊ะ เพราะว่าที่ดินในมวกเหล็กเป็นสปก.หมดเลย ถ้าอาตมาผิดก็ผิดทั้งมวกเหล็กเลย ที่ดินทุกแปลงเป็นสปก.หมด ไม่มีโฉนด
ทนายตุ๋ย : เข้าใจครับ แค่แปลกใจว่าพอเป็นสปก.แล้ว ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ท่านไปหารือ
ครูบาชัยวัฒน์ : มีกฎหมายระบุไว้จ้ะ ว่าใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ มีวัด มีโรงเรียน มีสถานปฏิบัติธรรม มีเช่า สปก.ทำได้หลายอย่าง แต่เพื่อประโยชน์
ท่านสร้างบ้านพักใจในการขายมั้ย หลังจะ 5 แสน?
ครูบาชัยวัฒน์ : มันไม่ได้ขายนะโยม บ้านคุณหนุ่มหลังเท่าไหร่ 10 ล้าน แล้ว 5 แสน การสร้างบ้านหลังนึง คนอยู่ 4 คน มันไม่ได้หรูหราฟู่ฟ่าหรอก มันถูกที่สุดด้วย แต่เราไม่ได้ขายอย่างนั้น การสร้างบ้านหลังนึงไม่ได้ขาย 4 แสน 5 แสน มันตามค่าชั่ง คนไหนสร้างหลังเล็กก็ตามค่าชั่ง ค่าแรง ค่าของ อาตมาจะเอาเงินค่ากุฏิแล้วจะมาบวชทำไม อาตมาก็เป็นเซลล์เหมือนเดิมสิ เข้าใจเนอะ อาตมาเป็นผู้จัดการมาด้วย ขายของเป็นด้วย รู้ราคาของหมดแหละ 5 แสนมันสร้างไม่ได้หรอก จะเหลือกำไรไปทำอะไร
ทำไม 5 แสนสร้างไม่ได้?
ครูบาชัยวัฒน์ : หมายถึงหลังใหญ่ขนาดนั้น
ภาพเหมือนบังกะโลนี่นะ เป็นกุฏิ?
ครูบาชัยวัฒน์ : อาตมาทำ 3 โซน โซนคนมีลูกมีภรรยา มีพ่อแม่ ยังทิ้งงานไม่ได้ ปฏิบัติธรรมเริ่มต้น ก็อยู่อีกโซนนึง โซนเข้ามาคือผู้ถือพรหมจรรย์แล้ว ถือศีล 8 ได้แล้ว ต้องการมรรคผล นิพพานแล้ว ก็เป็นโซนแม่ชี แล้วเป็นโซนพระ คนที่มาปฏิบัติธรรม เขาไม่สามารถทิ้งได้ เขาบอกอาจารย์ หนูอยากมาอยู่ใกล้ๆ อาจารย์ ปฏิบัติธรรม มูลนิธิเลยเอาพื้นที่ที่มี ทำโคกหนองนา แล้วมีคนดูแล เป็นสถานปฏิบัติธรรม เป็นสมบัติของสาธารณประโยชน์ ใครก็ใช้ประโยชน์ได้ อาตมาตายไปก็เป็นของชุมชน ไม่ได้ทำเพื่อครูบาชัยวัฒน์ ครูบาชัยวัฒน์ไม่มีบัญชีส่วนตัว มีบัญชีเดียว ที่เหลือเป็นมูลนิธิ ไม่มีเงินด้วย
ทนายตุ๋ย : ที่ก่อสร้างกุฏิแบบนี้ต้องขออนุญาตด้วยใช่มั้ย
ครูบาชัยวัฒน์ : ขออบต.ตามระเบียบ มีลงบ้านเลขที่ด้วย
ทนายตุ๋ย : แปลว่าขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
ครูบาชัยวัฒน์ : ขออนุญาตถูกต้องสิจ๊ะ แต่บางหลังก็ยังไม่ได้ขอ เพราะเพิ่งสร้าง
กุฏิของพระที่อยู่กัน มีการเรี่ยไร ใครเข้าไปอยู่ ที่ดินแสนห้า ค่าสร้างบ้านอีกแสนห้า?
ครูบาชัยวัฒน์ : อันนี้สำหรับคนที่มีเงิน อย่างโยมพุทธมาจากต่างประเทศ เขาก็อยากอยู่ของเขา เขาก็ทำเอง ซึ่งราคาของก็ไปดูเอง กุฏินึงหลังเท่าไหร่
ที่ดินแสนห้าแล้วโอนไปที่ไหน?
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่ๆ มันไม่ได้อย่างนั้นหรอก เหมือนคุณสร้างเอง ก็ซื้อของมาสร้าง มีกุฏิที่เขาสร้างไว้แล้วก็ราคานี้ ก็จ่ายตามราคานี้ ไปดูบ้านน็อกดาวน์ ราคาแสนห้า หลังไหนอยู่ได้มั้ย ต้องราคาแสนเจ็ด สองแสน สามแสน ที่เหลือก็เป็นการบริจาคช่วยวัด
ที่ดินคืออะไร?
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่ได้ขายที่ดิน มันขายไม่ได้อยู่แล้ว ที่นี่ไม่มีขายที่ดิน
เขาขายที่ดินมั้ย?
พุทธ : แล้วทำไมต้องจ่ายแสนห้าเพิ่มด้วย
ครูบาชัยวัฒน์ : มันไม่มีที่ดิน มันเป็นที่สปก. แล้วคนที่นี่จะรู้ทั้งหมดว่าอาตมาไม่เก็บเงิน ไม่ขายบ้าน มูลนิธิทำ และลูกศิษย์เขาทำเอง
ทนายตุ๋ย : ทางคุณพุทธแกบอกว่าตอนมีการจะสร้าง จะอยู่อาศัยเพื่อปฏิบัติธรรม มีการพูดว่าบ้านแสนห้า ที่ดินแสนห้า เรื่องบ้านแกไม่ติดหรอกครับ แต่ติดเรื่องที่ดินนี่แหละ
ครูบาชัยวัฒน์ : ที่ดินมันซื้อขายไม่ได้อยู่แล้ว มันเป็นสปก.ซื้อมาแล้วจะโอนสิทธิ์ตรงไหน
ทนายตุ๋ย : เมื่อกี้ครูบาบอกว่ามีใบอนุญาตปลูกสร้าง มีเลขบ้าน แต่คุณพุทธบอกเงินโอนเข้ามูลนิธิ
ครูบาชัยวัฒน์ : มูลนิธิเป็นคนจัดการ อาตมาไม่ได้เป็นคนจัดการ มีคณะกรรมการ แต่เราเป็นคนบอกว่าถ้าอยากมาอยู่ บ้านราคา 3 แสน ถ้าอยากอยู่ก็อยู่ ถ้าไม่มีเงินก็อยู่ฟรีนะ ฟังดีๆ นะ อันนี้ไม่ได้ขายบ้าน คนมาอยู่ที่นี่ 120 คน อยู่ฟรี กินฟรีหมดเลย คนซื้อบ้านคือคนมีเงินเท่านั้น เขาซื้อเองด้วย เขามีเจตจำนง ประสงค์เอง แล้วอาตมาผิดเหรอ
ทนายตุ๋ย : ถ้าผมจะไปปฏิบัติธรรมแล้วผมไม่มีเงินเลย ท่านมีที่ให้ผมอยู่มั้ยครับ
ครูบาชัยวัฒน์ : มีจ้ะ วันนี้ถ้าพุทธจะกลับมายินดีต้อนรับ
หมายถึงวันนั้นถ้าเขาไม่มีเงิน เขาเข้าไปอยู่ฟรีเลยได้มั้ย?
ครูบาชัยวัฒน์ : คนติดคุกมาอยู่กับครูบา ไม่ต่ำกว่า 4 คน ติดเชื้อเอชไอวีอีก 1 คน ขาขาดอีก 1 คน ทั้งครอบครัวย้ายมาอยู่นี่ ไม่ได้เสียเงินสักบาทเลย
ขอโทษนะครูบา ไม่ได้ก้าวล่วงท่านเลย ครูบาไม่ต้องพูดเรื่องพวกนี้กับผมหรอกครับ ขนาดวัดพระบาทน้ำพุ วันนี้หลวงพ่อยังอยู่ในคุกเลยครับ ฉะนั้นพวกนี้ไม่มีความหมาย ไม่มีประเด็นกับผมเลย จะเอาใครไปอยู่ฟรีหรือไม่ฟรี แต่ผมถามเรื่องนี้ ครูบาตอบผมให้ชัดก่อนเป็นเรื่องๆ?
ทนายตุ๋ย : ว่าถ้าคุณพุทธเข้าไปวันที่คุณพุทธไม่มีเงิน วัดป่าชนะใจมีที่ให้คนที่ศรัทธาเชื่อถืออยากปฏิบัติธรรมกับท่านได้อยู่อาศัยไปตลอด มีมั้ยครับ
ครูบาชัยวัฒน์ : มีจ้ะ
ทนายตุ๋ย : จำเป็นต้องหาเงินมาบริจาคมั้ยครับ
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่มีจ้ะ
ทนายตุ๋ย : แล้วสิ่งที่คุณพุทธบริจาค
ครูบาชัยวัฒน์ : ด้วยความสมัครใจ มีคลิปหมดล่ะ ที่นี่เปิดเผยทุกอย่าง อาตมาไม่ได้มีปัจจัย เวลาทำอะไรก็ประกาศครั้งนึง คนก็ร่วมมา ก็จบเคสไป ประกาศอีกครั้งคนก็ร่วมมาก็หมดไป อย่างวันจัดงานมหาสังฆทาน โยมพุทธตอนนั้นมีศรัทธาจำนวนมาก ก็ถวายมา 2 ล้าน ในขณะนั้นน้ำหูน้ำตาไหล อาตมาก็มีความปลาบปลื้มปีติใจด้วย 2 ล้านเอาไปแจกทาน 500 ครอบครัว คนยากจน คนยากไร้ ให้ทานหน่วยงานราชการ
แต่เจตจำนงเขา เขาไม่ได้เอาไปให้แจกทานนะ คือเอาไปสร้างบ้าน สร้างที่นะ?
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่ใช่ คุณโยมพุทธไม่มีวัตถุประสงค์เลย แล้วแต่อาจารย์จะใช้ ครั้งแรกเลยถวายมาเท่าไหร่จำไม่ได้ เป็นทองคำ แต่เป็นเงิน การคุยมีหมด ล้านกว่าบาท เป็นเหตุเริ่มต้นให้ได้สร้างกุฏิ 40 หลัง
ทนายตุ๋ย : คุณพุทธบอกว่าจะมาอยู่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ที่วัด สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตเลย แต่ต้องขายสมบัติ บางส่วนมาถวายท่านเพื่อได้อยู่ดูแลกัน
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่ๆๆ ไปฟังในไลฟ์ก็ได้ ส่วนใหญ่ก็ประกาศในไลฟ์ทั้งหมด มีรายละเอียด ก็ไปว่ากัน
กรณีที่เขาบริจาคเงินไปสร้างบ้านบนที่ของวัดป่า วันนี้เขาไม่ได้อยู่เขาเอาเงินคืนได้มั้ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว?
ครูบาชัยวัฒน์ : มันเป็นของมูลนิธิ ถ้าอยากได้คืนก็ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็มายกไปได้เลย แต่เงินคืนไม่ได้แล้วเพราะมันทำกุฏิไปแล้ว แต่ถ้าอยากได้กุฏิ ก็มายกกุฏิคืนได้เลย
ทนายตุ๋ย : ถ้าวันนี้ต้องถูกดำเนินคดีจากที่มีภาพข่าว พระครูเห็นว่ายังไง
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่เป็นไร ถ้าเป็นกรรมอาตมา อาตมาก็รับไว้ แต่อาตมาไม่สึกนะ เพราะอาตมาทำความดีมา 2 ปี ถ้าผิดอาตมาก็รับ
เรื่องสึกท่านบวชมาก็คงทราบ มันมีแค่ 2 ปัจจัยเท่านั้นเอง หนึ่งท่านสมัครใจสึกเอง กับสองทำผิดกฎหมาย ถึงท่านไม่สึก เขาก็จับท่านสึก?
ครูบาชัยวัฒน์ : ถึงจับสึกแต่อาตมาไม่สึก ก็ได้แต่เอาชุดอาตมาไปแหละ
ใจยังบวชอยู่?
ครูบาชัยวัฒน์ : อาตมาเป็นพระตั้งแต่ก่อนเป็นพระ ใจอาตมารักพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตอนเป็นฆราวาส สอนธรรมะมาตั้งแต่เป็นฆราวาส ช่วยคนตั้งแต่เป็นฆราวาสแล้ว 6 ปีแล้ว บวชมา 3 พรรษา ปีนี้พรรษา 4 แล้วนะ
ทนายตุ๋ย : หลังมีเจ้าหน้าที่รัฐลงไป จากนี้ท่านยังปฏิบัติธรรมเหมือนเดิม รับบริจาคสร้างอะไรเหมือนเดิมมั้ยครับ
ครูบาชัยวัฒน์ : สร้างก็ตามภาครัฐ ตามนโยบายรัฐ เราก็หยุด ทำตามกฎหมาย เราอยู่ภายใต้กฎหมาย
การซื้อบ้านเพื่อพักอาศัยในวัด ทำให้แม่ชีหรือคนไปซื้อนิพพานยังไง?
ครูบาชัยวัฒน์ : การนิพพาน คือการปฏิบัติ ที่เราสามารถปล่อยวางในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่น บ้านมันไม่ใช่บ้านแล้ว มันเป็นกุฏิพัก เรามีการปฏิบัติ มาอยู่ไม่ใช่ได้อยู่กุฏิดีนะ จนกว่าเขาจะปล่อยวางได้ระดับนึง เสียสละได้ระดับนึง คุณก็จะได้อยู่บ้านที่คุณไม่ยึดติดแล้ว ที่นี่มีระบบหมุนเวียนกุฏิ เราไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น ดังนั้นไม่มีเหตุผลเลย พุทธไปอยู่กุฏิไม้ไผ่เป็นเดือนล่ะมั้ง กว่าจะได้มาอยู่ที่นี่
ทนายตุ๋ย : ปลูกผักหรือทำเกษตร ทำภายหลังท่านเข้ามาอยู่ หรือมีใครแนะนำหรือเปล่าว่าที่ดินนี้เป็นสปก.ต้องทำเกษตร เลยมาทำ
ครูบาชัยวัฒน์ : อาตมาเป็นพระนักพัฒนา ท่านต้องไปดูประวัติ มาถึงก็เริ่มปลูกไผ่แล้ว แล้วก็ทำสวน ตอนนั้นคนเราไม่เยอะ ญาติโยมถวายมาซื้อมา แต่เรามีนโยบายปลูกผักปลูกไผ่แจกชาวบ้าน เรามาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน นี่คือหลักการอาตมา บวชมาทำเท่านี้ แล้วก็ทำอยู่ และจะทำจนกว่าจะตาย
ทนายตุ๋ย : ที่ดินมันทำเพื่อเกษตร เลยถามว่ามาทำภายหลังใช่มั้ย มีคนแนะนำบอกให้ทำใช่มั้ย
ครูบาชัยวัฒน์ : ทำมาก่อน ถามชาวบ้านดูได้ ก่อนหน้านี้ 5 ไร่เป็นแปลงเกษตรของชาวบ้าน เขาปลูกข้าวโพด ดินมันก็เสีย เราก็ปรับปรุงดินใหม่ ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง แล้วเริ่มปลูกไผ่ จากร้อนๆ พอมีไผ่มันก็เย็นขึ้นมา
ทนายตุ๋ย : คุณพุทธบอกว่าตอนเขาอยู่ไม่เห็นมีทำเกษตรกรรม เลยเรียนถามพระครูเฉยๆ
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่เป็นไร คนที่อยู่กับคนที่ออกไปมันก็คนละอารมณ์ คนละความรู้สึก ที่อยู่ก็ศรัทธา ตอนออกไปศรัทธามันก็ไม่ดีหมดแหละ เหมือนคุณหนุ่มมีแฟน คบกับแฟนก็ดีหมด
ครูบาไม่ต้องพาดพิงผมมาก ไปพาดพิงคนอื่นบ้างก็ได้?
ครูบาชัยวัฒน์ : ได้ๆ (หัวเราะ) เหมือนเรามีแฟน เราคบกับแฟนก็ดีหมด ยกตัวอย่างนะ พอเลิกกันอะไรก็ไม่ดีหมด
ทนายตุ๋ย : อันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติธรรม ความเชื่อถือศรัทธา ผมว่าเปรียบเทียบแบบนั้น คงไม่น่าใกล้เคียงกัน ด้วยความเคารพ
ครูบาชัยวัฒน์ : เราเปรียบเทียบให้ดู ว่ามันประมาณนี้
คุณพุทธพูดมาคำนึงน่าตกใจ คุณพุทธบอกว่าครูบาบอกว่าคนอย่างมึงถ้าไม่กราบตีนกู มึงไม่มีวันเจริญ?
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่ได้พูด
พุทธ : มีชีคนนึงที่พูดค่ะ
โอเค ไม่มีประเด็นตรงนี้ อีกอัน มีเรื่องตัวแชตไลน์ที่หลายคนสงสัย ที่บอกว่าทำเกษตรกรบังหน้า อยากชี้แจงอะไรมั้ย?
ครูบาชัยวัฒน์ : อันนี้ไม่ได้เห็น ไม่รู้ (ดูแชต) อันนี้ไม่ใช่อาตมา ไม่มีปลูกโชว์ ปลูกจริง และแจกจริงนี่แหละ
ส่วนเรื่องบ้านยืนยันไม่มีขาย?
ครูบาชัยวัฒน์ : จ้ะ คุณอยากสร้างอยู่ ก็มาสร้างอยู่ แล้วมันก็มีราคา ราคานั้นแหละ มันไม่ใช่ขายบ้าน อยากอยู่คุณถึงมาซื้อ แต่ถ้าอยู่ฟรีก็มีฟรี เพราะ 120 คนก็คือฟรี มีคนรวยซื้อไม่กี่หลังหรอก คนรวยมีไม่มากหรอก
ที่ดินวัดป่ากี่ไร่?
ครูบาชัยวัฒน์ : ที่ดินที่ได้รับการสละสิทธิ์มาแล้ว มี 13 ไร่ แต่เอกสารยังไม่เรียบร้อย มี 21 ไร่ ที่เหลือรอสละสิทธิ์ ยังไม่เรียบร้อย
ที่บอกว่ามีอยู่พันกว่าไร่?
ครูบาชัยวัฒน์ : อันนั้นเป็นส่วนในเขาแล้ว ก็มีชาวบ้านมาถวายให้ ที่มีใบโฉนด 2 ใบ มี 9 ไร่กับ 7 ไร่ ที่เหลือไม่มีโฉนดประมาณ 80 กว่าไร่ สรุปมีเกือบ 100 ไร่ พันกว่าไร่เราเห็นว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม เขาถวายมา 86 ไร่ น้ำก็ไหลผ่าน ตอนนี้ไม่มีน้ำแล้ว เป็นภูเขาเสื่อมโทรม เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เป็นของสปก. ทางสปก.ก็แนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ อาตมาเลยบอกว่าถ้าพื้นที่ไม่ได้ใช่งาน เราขอพื้นที่ปลูกป่า ก็มีส่วนนึงเป็นพุทธาวาส ส่วนนึงเป็นสังฆาวาส จะเอาคนไปดูแลป่า จะมีโซนนึงที่ต้องมีกุฏิ มีวิหาร ศาลา ที่เหลือเป็นป่า พระต้องอยู่กับป่า อาตมาไปสร้างป่าใหม่ เพราะมันไม่ใช่ต้นไม้ มันเป็นวัชพืช เป็นกระถินยักษ์แล้วแซมต้นไม้เก่าหมดเลย ก่อนหน้านี้จะเป็นหัวโล้นหมดแล้ว
ทนายตุ๋ย : จริงๆ ชาวบ้านถือสปก.อยู่เขาสละสิทธิ์ไม่ได้ ท่านทราบมั้ยครับ
ครูบาชัยวัฒน์ : อาตมาก็ไม่รู้บางอย่างเนอะ อาตมาก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทุกอย่างนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ที่ไหนครับ?
ครูบาชัยวัฒน์ : เรายังไม่ได้พันกว่าไร่เลยนะ ไม่ได้ถือครอง ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเลย
แล้วใครนำมาให้?
ครูบาชัยวัฒน์ : ชาวบ้านคนนึงถือครอง 86 ไร่ แล้วสละสิทธิ์ให้มูลนิธิ 7 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นใบเสียภาษีเฉยๆ เราเลยจะขอทำเหมือนเป็นพุทธอุทยาน เหมือนดูแลป่า ก็ไปดูกฎหมาย มีหลายวัดเนอะ เต็มไปหมดเลย ฉะนั้นพื้นที่เราไม่ได้ถือครองเลย ชัยวัฒน์ไม่ได้ถือครองที่ดินเป็นพันไร่ เรากำลังขอเพื่อปลูกป่าให้เจ้าหน้าที่มาวัดเขต วัดเขตแล้วมันประมาณเกือบ 2 พันไร่
เข้าใจแล้ว ทางฝั่งพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าพระอาจารย์ทำเรื่องขอปลูกป่าพันไร่ สร้างวัด ไม่ใช่ผู้ถือครอง แต่จะปลูกป่าให้พันไร่ แต่ที่ถือครองคือ 80 กว่าไร่ ชาวบ้านสละให้กับทางวัด?
ครูบาชัยวัฒน์ : ถูกต้อง
แต่ท่านทราบมั้ยว่าที่ดินสปก.มันสละไม่ได้?
ครูบาชัยวัฒน์ : ก็ที่มวกเหล็กเป็นสปก.หมดเลย มันมีกฎหมายสละอยู่มั้ง ไม่แน่ใจนะ เพราะเขาแนะนำมาให้ทำแบบนี้ เราก็ทำตามที่รัฐแนะนำ แต่ส่วนไหนเราผิดก็ไปคุยกัน เจตนาเราคิดว่าเราทำได้ในส่วนที่เราทำได้ เราก็ทำ ท่านเข้าใจเนอะ
ทนายตุ๋ย : ส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะสละสิทธิ์ได้ แต่ถ้าท่านบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รับแนะนำว่าทำได้ เดี๋ยวท่านดูแล้วกันว่าหลังจากนี้หน่วยงานรัฐจะปฏิบัติยังไง ท่านไปให้ปากคำเจ้าหน้าที่รัฐแล้วหรือยัง
ครูบาชัยวัฒน์ : ยังไม่มีท่านไหนแจ้งมา ก็อยู่ที่วัดนะ ส่วนเรื่องการจัดงานกระทบครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้จัดงานนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเยอะๆ แล้ว ก็ยกเลิกท่านไป ก็มีเหมือนเดิมคือสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรมเหมือนเดิม อาตมาผิดเองก็จะรับผิดคนเดียว
จริงมั้ยมีแม่ชีท่านนึงเป็นอดีตแอร์โฮสเตส ได้เขาไปหนึ่งลูก?
ครูบาชัยวัฒน์ : อ๋อ มันเป็นชื่อเรียก สมมติว่าต่อไปเราสร้างวัดเสร็จแล้ว เขาลูกนี้ให้ชื่อวัดเขาชีแนน เหมือนเขาชีจรรย์ เป็นชื่อเฉยๆ ไม่มีใครได้เขาหรอก เขาชื่อแนน เป็นแอร์โฮสเตส คนรู้จักเขา เขาเริ่มมาเป็นอินสไปเรชั่น ทำให้ผู้คนไม่ซึมเศร้า ไม่ฆ่าตัวตาย อยากปฏิบัติธรรม เขาก็มีช่องของเขา เมื่อมีการสร้างวัด ก็มีโซนพุทธาวาส สังฆาวาส มีโซนแม่ชี เราแบ่งเป็นโซน มีโซนไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อเป็นกุฏิภาวนา ตรงนั้นมีแล้ว เราทำเป็นไม้ไผ่ ต้องเข้าไปดูเนอะ
มีเสียงครูบายืนยันว่าบ้านแสนห้าที่ดินแสนห้า ครูบาจะว่ายังไง ที่ครูบาบอกว่าไม่เคยพูด ไม่ได้จะทำให้ท่านเสื่อมเสียนะ อยากให้ชี้แจงจริงๆ พระอาจารย์ไลฟ์สดแล้วพูดเองเลย คุณโอ๊ตก็อยู่ด้วย?
ครูบาชัยวัฒน์ : ก็ตามนั้นแหละถ้าอาตมาพูดก็อาจพูดผิด ถ้าจะดำเนินคดีก็ดำเนินคดี ก็ยอมรับ ตามหลักฐาน อาตมาไม่หนี ถ้าผิดก็ติดคุก ไม่มีปัญหาเลย
โอ๊ต : มันเป็นคลิปไลฟ์สดที่มีคนถามครับว่าถ้าจะเข้ามาอยู่ที่นี่ เราไม่อยากไปอยู่ในวัด เราอยากอยู่สบาย แล้วเรามีปัจจัย เราสร้างเองได้มั้ย แล้วครูบาตอบครับ แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ตัดมา ก็ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เหมือนกัน
ครูบาชัยวัฒน์ : ไม่เป็นไร ก็อธิบายชัดเจนขนาดนี้แล้วเนอะ ว่าจะสามแสนหรือเท่าไหร่ ก็เป็นของสาธารณะประโยชน์ เป็นของมูลนิธิไม่ใช่ของส่วนตัว ทำเพื่อประโยชน์ประชาชน ประเทศชาติ ศาสนา
พรุ่งนี้ครูบาอาจต้องเจอกองทัพนักข่าว?
ครูบาชัยวัฒน์ : ยินดีมากเลย อยากให้มาดูด้วย
ต้องกราบขออภัย ถ้าใช้คำถามไม่ถูกไม่ควร?
ครูบาชัยวัฒน์ : สาธุครับ
ท่านบอกว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิด คุณริชชี่นับถือ?
ริชชี่ : นับถือเพราะฟังธรรมของท่านทำให้เราเป็นคนใหม่ สละได้จริงๆ จากที่ท่านสอนมา ปฏิบัติเนอะ เงินท่านไม่เคยเรี่ยไรเรา เราไม่เคยสูญเสียเรื่องนี้ ส่วนเรื่องกุฏิ มีแต่คนมาบอกว่าอยากขอไปสร้าง ที่อยากสร้างทิ้งไว้ ถ้ามาปฏิบัติธรรมขอไปอยู่นะ ถ้าไม่อยู่ก็ให้ญาติโยมที่สนใจปฏิบัติธรรมไปใช้ได้ คือไม่มีสิทธิ์เป็นของใคร เรื่องที่ดินเราก็ไม่ได้ทราบเบื้องลึก แต่เราสนใจที่คำสอนเปลี่ยนคนจริง เปลี่ยนชีวิตจริง คลายทุกข์จริง ท่านสอนให้เราดูจิต อยู่กับปัจจุบัน เรานำมาใช้ คลายทุกข์ได้จริงค่ะ รวมถึงธรรมของท่านเราเชื่อว่าเป็นธรรมะแท้ จากที่เราปฏิบัติมาเยอะ ไม่ใช่แค่องค์นี้นะ จริงๆ เราไม่ได้ยึดครูบาชัยวัฒน์นะคะ ไม่ยึดเลย ท่านเองก็บอกไม่ให้ยึดติดในตัวท่าน ให้นึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้า เพียงแต่ธรรมที่ท่านให้ เป็นธรรมที่เรานำมาปฏิบัติ อนัตตาคือความไม่ยึดมั่นถือมั่น
การสร้างสาธารณะประโยชน์ ควรอยู่ในที่ที่ควรอยู่ ถ้าทับซ้อนพื้นที่ไม่ถูกไม่ควร เป็นของรัฐ ก็เป็นอีกเรื่องนึง?
ทนายตุ๋ย : เขาต้องมาตรวจสอบดำเนินการให้ถูกต้อง มันเลยย้อนมาหาท่าน เท่านั้นแหละ คนเข้าไปเป็นลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรม เป็นคนที่อยากปฏิบัติหรือมีทุกข์แล้วเข้าไป
ริชชี่ : ทั้งสองแบบค่ะ หนึ่งคนเราเกิดมา บางท่านไม่เหมือนกัน เกิดมาอยากขอพ้นทุกข์เลย อยากนิพพานเลย
ทนายตุ๋ย : เข้าใจว่าคนมีทุกข์หรือเปล่าเลยเดินเข้าไป
ริชชี่ : มีทั้งสองแบบค่ะ คนมีทุกข์อยู่แล้ว ก็ต้องการหายจากทุกข์ คนมีสุขก็มีนะคะ รวยแต่ไม่ได้ทุกข์ แต่อยากหาทางหลุดพ้นค่ะ
ฟังแล้วเป็นยังไง?
พุทธ : มันก็ย้อนแย้ง พุทธไม่เข้าใจ เพราะสิ่งที่พุทธเข้าไปมันคนละอย่างกัน
ระหว่างเราดำเนินรายการโหนกระแส บิ๊กเต่า สวบสวนกลางดูอยู่ เขาขอให้คุณไปสอบปากคำตอนนี้ได้มั้ย?
พุทธ : ยินดีค่ะ
คำให้การคุณจะเป็นประโยชน์มาก เพราะคุณถือเป็นเจ้าทุกข์?
ทนายตุ๋ย : เป็นประจักษ์พยานส่วนนึงและเป็นผู้เสียหายด้วย
โอ๊ตไปด้วยมั้ย?
โอ๊ต : ไม่ไปครับ เราเป็นผู้ปฏิบัติ จะให้โอ๊ตไปเหรอครับ (หัวเราะ) ก่อนจบรายการ ถามแม่ชีพุทธ ตอนแม่ไปอยู่ที่นั่น แม่ได้ธรรมะ แม่มีความสุขมั้ย
พุทธ : ใช่ ตอนแรกทุกคนให้การดูแลที่ดี เหมือนเราได้ครอบครัวใหม่
โอ๊ต : แม่พูดจากใจ แล้วตอนออกจากวัด ทำไมแม่ถึงออก
พุทธ : ก็เมื่อกี้เล่าแล้ว โดนกลั่นแกล้ง
โอ๊ต : เพื่อให้ความยุติธรรมกับทางวัด ผมไม่ได้ปกป้องครูบานะ เพราะลูกศิษย์เราอยู่ในวัดเยอะมาก มีคลิปวิดีโอ ที่เปิดมา แล้วแม่ชีบอกว่าคิดถึงท่าน แล้วท่านบอกว่าอย่าพูดแบบนี้ มันไม่เหมาะกับพระ ทุกคนพูดกันว่าแม่ชีชอบท่านเหรอ เราเลยพยายาทำให้แม่ชีกับท่านห่างกัน นี่เป็นสถานการณ์ในวัดนะครับ แล้วพอแม่ชีออกไป ลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยพอใจที่แม่ชีไปไลฟ์ว่าท่าน ทำของใส่บ้าง อะไรบ้าง ว่าท่านส่งจิตไปมีอะไรกับแม่ชี ผมว่ามันหนักเกินไปสำหรับคนนึงที่โดน
คิดถึงเสมอเจ้าค่ะ คุณใช้คำพูดนี้หรือเปล่า?
พุทธ : พุทธใช้ภาษาไม่ถูกแน่นอน
โอ๊ต : พี่เข้าใจความหมายของคำว่าคิดถึงเจ้าคะมั้ยครับ
พุทธ : ในทางของพุทธ ไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นอยู่แล้ว
คุณพุทธอยู่ต่างประเทศ เขาใช้คำพูดฝรั่ง เวลาพูดภาษาไทย ตอนนี้ยังสื่อสารกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลย คำว่าคิดถึงของเขา คือรู้สึกนึกถึงท่านเสมอ?
พุทธ : ใช่
โอ๊ต : งั้นผมจะเข้าใจว่าพี่พุทธใช้ศัพท์ไม่ถูก เราไม่ได้เข้าข้างครูบาชัยวัฒน์ ผมนับถือในธรรมที่ท่านสอน ผมว่าผมเปลี่ยนไปมากจากคนเลวๆ ไม่ดีในอดีต ผมโดนมาทุกอย่าง พี่หนุ่มคงเช็กประวัติผมมาอยู่แล้วแหละ
ผมไม่เคยเช็ก?
โอ๊ต : ประวัติผมไม่ได้สวยงาม ผ่านคุกผ่านตะรางมาหมดแล้ว
อุ้ยตายแล้ว จริงเหรอ?
โอ๊ต : จริงครับ ผมไม่อายเลย เสิร์จชื่อผมก็ขึ้นแล้วพี่ ภาดา บัวขาว มันทำให้ชีวิตคนนึงติดคุกติดตะราง มาเจอครูบา ทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่น คลายความทุกข์ได้จริง คำสอนของท่านไม่ได้มีอะไรมากเลย ผมไปแล้วไม่ได้อะไรเลย แต่ผมได้คลายปมในใจตัวเองออก กลับมาที่เรื่องแม่ชี ผมไม่ได้ปกป้องครูบา แต่พูดในฐานะลูกศิษย์หลายคนที่เราน้อยใจ แม่มาอยู่ที่วัด แม่มาปฏิบัติที่วัด ตอนแม่รักเทิดทูน กราบเท้าน้ำตาหยดลงพื้น แต่พอแม่ออกไป แม้แต่แม่ชีที่คุยกับแม่ พอทุกคนออกไปกลายเป็นเกลียดหมด แต่ทำไมหลายคน ไม่รู้กี่พันคนเขาอยู่ได้ เพราะท่านสอนให้กะเทาะกิเลสในใจตัวเอง ถ้าจะอนุญาตที่ไม่พอใจที่สุดเลยคือคลิปวิดีโอ แม่ชีออกไปแล้วก้ไลฟ์ว่าครูบาทำของใส่ ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาเองไม่พอใจ ท่านทำของใส่ยังไง ทำไมแม่ถึงกล้าพูดแบบนี้ ทำให้วัดกับเขากระทบกัน ทำไมแม่ถึงคิดว่าท่านทำของใส่ เป็นของแบบไหน เสกแบบไหน โอ๊ตอยากรู้จริงๆ
พุทธ : อันนั้นเป็นความรู้สึกของเรา ตอนนั้นเราไม่มีสติ ไปอยู่อีกวัดเรามีสติขึ้น เราเห็นแล้ว สิ่งที่พูดคือความรู้สึก ณ ตอนนั้นจริงๆ อาจพูดถูกไม่ถูกไม่ทราบ แต่รู้สึกแบบนั้นก็พูดแบบนั้น สิ่งที่พุทธเจอ เราขายบ้านมา เงินที่หามาทั้งชีวิตอย่างบริสุทธิ์ เราเห็นสิ่งที่เขาพูดวาดฝันคนๆ นึงว่ามีที่พึ่ง แต่สุดท้ายพอหมดเงิน การปฏิบัติของทางวัดคนละอย่างเลย มันทำร้ายจิตใจ
โอ๊ต : แม่อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ท่านบอกเสมอเลยว่าถ้าออกไปแล้วถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ให้อยู่
พุทธ : แล้วทำไมท่านไลฟ์ด่าพุทธ
โอ๊ต : ท่านด่าแม่พุทธครับ ท่านด่าทุกคน ด่าแม้กระทั่งโอ๊ต
พุทธ : ด่าถึงขั้นว่าพุทธเป็นไบโพลาร์กลางไลฟ์สด
โอ๊ต : ท่านว่าแม้กระทั่งโอ๊ต ติดคุกติดตะรางมา ท่านพูดให้เห็นว่าเรายอมรับด้านมืดนิสัยเสียของตัวเองได้มั้ย แต่ท่านบอกเสมอว่าแม่ไปสอนเอาเสาเลย ไปยกกุฏิเลย คนในวัดพยายามติดต่อหาแม่ แม่ก็ไม่เข้ามาเอา
พุทธ : ขอโทษค่ะ พุทธติดต่อไปแล้ว พุทธยังติดต่อครูบาโจ้เลย มีข้อความอยู่เลย ครูบาโจ้บอกให้เอาทนายไป พอเอาทนายไป ก็ไม่ได้เหมือนเดิม มันหมายถึงอะไร
โอ๊ต : มันน่าคนละเรื่องครับแม่ ต้องให้ท่านชี้แจงเอง สำหรับโอ๊ต โอ๊ตทำหน้าที่แทนลูกศิษย์แล้วกัน
พุทธ : พุทธทำมาหมดแล้ว วันนั้นเอาทนายไป ท่านส่งคนไปคุยกับพุทธเลย ว่าครูบาไม่มีอะไร เดี๋ยวหาเงินให้เธออยู่ เอาทนายไปก็ไม่ได้เหมือนเดิม เหมือนเราเป็นอะไรไม่รู้ ทำไมท่านพูดกลับไปกลับมา ท่านให้ไปยกบ้าน พอเราเอารถไป ทำไมไม่ให้
โอ๊ต : ที่แม่บอกว่าทางวัดกลั่นแกล้งเพื่อให้แม่ออกจากวัด ทางวัดเห็นว่าแม่จะชอบท่าน แม่เองมีพฤติกรรมในการคุยแชต ลูกศิษย์ทุกคนก็เลยกันให้ออก
พุทธ : แต่ในทางของพุทธไม่ใช่แบบนั้น
โอ๊ต : มันมีพฤติกรรมข้อความการคุย เรามีคลิปกล้องวงจรปิดด้วยครับ
มันเรื่องอะไร?
โอ๊ต : เป็นการพูดคุย
ชู้สาว?
โอ๊ต : ก็ทั้งข้อความแบบนั้น พูดแบบนี้ และออกไปไลฟ์สดว่าท่านส่งไปมีสัมพันธ์ทางนั้นทางนี้ มันทำให้ลูกศิษย์ที่เคารพท่านอยู่มันไม่ได้ครับ