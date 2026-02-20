xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ใช่คอนเทนต์ “แม่ตั๊ก กรกนก” ลั่นเป็นฝ่ายขอหย่า “ป๋าเบียร์” เอง! เจ็บสุดทุ่มเงินล้านพาผัวไปทำหน้าหล่อ แต่ถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรณี “แม่ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่เพิ่งจับมือสามี “ป๋าเบียร์ กานต์พล เรืองอร่าม” ฝ่ามรสุมคดีขายทองออนไลน์ แต่ลูกค้าไม่สามารถนำไปขายต่อได้ ถูกแจ้งข้อหาหนักในความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ความผิดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกคนละ 20 ปี ปรับกว่า 2 ล้านบาท แต่จำเลยสำนึกผิดและชดใช้ค่าเสียหาย ศาลจึงให้รอลงอาญา 5 ปี ปัจจุบันทั้งคู่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ โดยวางหลักประกันเงินสด 2 ล้าน พร้อมเงื่อนไขติดกำไลอีเอ็ม และห้ามออกนอกประเทศ

ล่าสุดแฟนคลับทั้งคู่พากันตกใจอยู่ไม่น้อย หลังแม่ตั๊กได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในเชิงตัดพ้อถึงความสัมพันธ์และการเริ่มต้นใหม่ โดยข้อความระบุว่า

“เจ็บให้มันสุด ไปให้มันสุด จนความเจ็บนั้นมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว เริ่มชินชากับมัน กลับมารักตัวเอง กลับมาดูแลตัวใจตัวเอง หยุดจมกับอดีต บังคับตัวเองให้เดินหน้า...”

รวมทั้งได้มีการโพสต์เรื่องการหย่าว่า

“การหย่า ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต แต่มันทำให้เราได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพราะถ้าเราจะยังเสียเวลากับความทุกข์ต่อไป แล้วเมื่อไหร่ เราจะมีความสุข”

งานนี้ทำแฟนๆ ข้องใจว่าสิ่งที่โพสต์เป็นคอนเทนต์หรือเปล่า เพราะวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา ทั้งคู่เพิ่งโพสต์ฉลองวาเลนไทน์ร่วมกันหวานชื่น อีกทั้งไม่กี่วันก่อน แม่ตั๊กยังโพสต์ภาพพาป๋าเบียร์ขึ้นเขียงทำหน้า มีแฟนๆ เข้ามาถามกันสนั่น ว่าคอนเทนต์หรือไม่ งานนี้แม่ตั๊กเผยว่า “แบบนี้เล่นไม่ไหว” รวมทั้งเผยว่า พาไปทำหน้าอยากให้สามีหล่อๆ เสียเงินไป 1 ล้าน สุดท้ายถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมา

ต่อมาได้โพสต์ภาพยาพร้อมข้อความว่า ตนเองเป็นฝ่ายขอหย่าเอง ตอนนี้เป็นขั้นตอนของทนาย

“ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่ ออกไปพูดอะไรได้ไม่มาก เพราะเบลอยาด้วย ต้องเรียบเรียงสมอง สติ ในการเล่าเรื่องทุกอย่าง เพราะมันเริ่มเป็นข่าว และหลายคนต้องการความจริง คอนเทนต์ไหม ไม่เชื่อและคิดว่ากระแส ถ้าคุณเจอแบบตั๊กเชื่อได้ว่า ไม่มีใครรับไหว ‘จุดอ่อนของตั๊ก คือไว้ใจคน’ จนตัวเองทรุด และรู้สึกหวาดกลัวคนไปหมด

ตอนนี้เป็นขั้นตอนของทนายความค่ะ เพราะการหย่าครั้งนี้ ตั๊กเป็นคนขอหย่าเอง รายละเอียดค่อนข้างเยอะและไม่อยากผิดพลาดอะไรอีก ที่ผ่านมาสูญเสียไปเยอะมาก”




























ไม่ใช่คอนเทนต์ “แม่ตั๊ก กรกนก” ลั่นเป็นฝ่ายขอหย่า “ป๋าเบียร์” เอง! เจ็บสุดทุ่มเงินล้านพาผัวไปทำหน้าหล่อ แต่ถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมา
ไม่ใช่คอนเทนต์ “แม่ตั๊ก กรกนก” ลั่นเป็นฝ่ายขอหย่า “ป๋าเบียร์” เอง! เจ็บสุดทุ่มเงินล้านพาผัวไปทำหน้าหล่อ แต่ถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมา
ไม่ใช่คอนเทนต์ “แม่ตั๊ก กรกนก” ลั่นเป็นฝ่ายขอหย่า “ป๋าเบียร์” เอง! เจ็บสุดทุ่มเงินล้านพาผัวไปทำหน้าหล่อ แต่ถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมา
ไม่ใช่คอนเทนต์ “แม่ตั๊ก กรกนก” ลั่นเป็นฝ่ายขอหย่า “ป๋าเบียร์” เอง! เจ็บสุดทุ่มเงินล้านพาผัวไปทำหน้าหล่อ แต่ถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมา
ไม่ใช่คอนเทนต์ “แม่ตั๊ก กรกนก” ลั่นเป็นฝ่ายขอหย่า “ป๋าเบียร์” เอง! เจ็บสุดทุ่มเงินล้านพาผัวไปทำหน้าหล่อ แต่ถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมา
+9