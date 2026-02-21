“ฝ้าย พีรญา” เผยราคาตัดผมไพรเวต หัวละ 85,000 บาท เป็นค่าวิชาชีพ+ความสุข เล็งเพิ่มอีก 30 คิว

“ฝ้าย พีรญา” เผยธุรกิจร้านตัดผมกิจการเป็นไปด้วยดี เปิดรับคิวแบบไพรเวต ตัดผมส่วนตัวกับช่างฝ้าย สนนราคาหัวละ 85,000 บาท นอกจากตัดผมแล้วยังได้บ็อกซ์เซ็ต และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำ แจงเป็นราคาวิชาชีพและคืนความสุขให้ลูกค้า ตอนนี้คิวเต็มแล้ว 150 คิว เล็งเปิดคิวเพิ่มอีกได้ไม่เกิน 30 คิว
หลังจากเปิดธุรกิจร้านตัดผม “KHANTHONG STUDIO” และเปิดรับคิวตัดผมแบบไพรเวต สำหรับ “ฝ้าย พีรญา มะลิซ้อน”หรือ ช่างฝ้าย ซึ่งฝ้ายทุ่มทั้งแรงกายแรงใจไปเรียนตัดผมทั้งทึ่ประเทศไทยและประเทศอังกฤษ โดย ช่างฝ้าย ได้เปิดรับคิวเพียง 150 คิว หัวละ 85,000 บาท ตอนนี้แฟนๆ จองคิวเต็มแล้ว เล็งเปิดรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 30 หัว
“ขอบคุณแฟนๆ แล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนดีมาก สำหรับคิวของฝ้ายเองก็เต็มแล้ว 150 คนนะคะ แฟนๆ ก็บอกว่าเปิดให้อีกนิดนึงได้ไหม ฝ้ายก็กำลังดูคิวดูอะไรให้อยู่นะคะ คิดว่าน่าจะเปิดเพิ่มอีกซัก 30-50 คน อาจจะไม่เกินนี้ ความที่เราต้องเข้ากองแล้วด้วย ก็พยายามคืนความสุขให้กับแฟนๆ แล้วก็ลูกค้าทุกคน ขอบคุณมากๆ ที่คอยสนับสนุน ขันทอง สตูดิโอ
(คิวช่างฝ้ายอยู่ที่หัวละ 85,000 บาท?) ใช่ค่ะ 150 คน หมดแล้วค่ะ เป็นราคา artist design เลย เป็นเหมือนเวลาที่…จริงๆ แล้วฝ้ายก็รู้สึกว่ามันก็เป็นค่าวิชาชีพ เป็นการคืนความสุขให้กับแฟนๆ แล้วฝ้ายก็จะมีบ็อกซ์เซ็ตให้กับแฟนๆ กลับไปด้วย มีทั้งหมวก เสื้อ กระเป๋า รูปโพลารอยด์ ที่เราได้ถ่ายรูปคู่ร่วมกัน ฝ้ายจะถ่ายเก็บไว้ภาพนึง ให้แฟนๆ ภาพนึง เป็นภาพความทรงจำ”
ดีใจลูกค้าชื่นชอบในฝีมือ
“เขาบอกว่าปกติเขาจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง แต่พอหลังจากตัดออกไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวบอกว่า เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาสามารถทำสไตล์นี้ได้ และมันก็เหมาะกับเขา พออ่านแล้วความเป็นช่างมันก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้จังเลย รู้สึกดีใจมากๆ”
อยากทำธุรกิจคาเฟ่อีก
“ดีค่ะ ลูกค้าเยอะ ฝ้ายจะแบ่งเวลาเข้าร้าน เวลาถ่ายงาน ฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เลยเพราะมีบุคคลคุณภาพคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอด และก็รู้สึกว่าวางใจได้ ก็เลยไม่ได้ห่วงอะไร ตัวฝ้ายอยากจะทำคาเฟ่ แต่ตอนนี้ทุกคนเบรกอยู่ฝ้ายทำหลายอย่างมากเลยทั้งค่าย ร้านทำผม ถ้าคาเฟ่อีกฝ้ายว่าน่าจะไม่ได้นอนแล้ว ก็อาจจะยัง แค่มีแพลนเฉยๆ”