“วิล ชวิณ” โผล่เซอร์ไพรส์ “เบลล่า ราณี” ส่งสายตาหวานกลางงานเปิดตัว สยบข่าวลือรักร้าว (คลิป)

หลังจากถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์ว่าในระยะหลังๆ ดูแปลกๆ ไป ไม่เหมือนคนที่รักกันสักเท่าไหร่ สำหรับคู่ “เบลล่า ราณี แคมเปน” กับ “วิล ชวิณ เจียรวนนท์” เหตุทั้งคู่แทบไม่มีโมเมนต์หวานๆ ร่วมกัน วาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่มีช็อตสวีตเหมือนคู่อื่นๆ ซึ่งสาวเบลล่าเผยว่าหนุ่มวิลทำงานที่ต่างประเทศ ทำให้ตนไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ ทุกวันเป็นวันสำคัญไม่ใช่แค่วันวาเลนไทน์ ก่อนแย้มว่าตอนนี้วิล ชวิล ได้กลับมาเมืองไทยแล้ว
ล่าสุดในวันเปิดตัวธุรกิจใหม่ของของสาวเบลล่า ซึ่งเปิดตัววันนี้วันแรก (20 ก.พ.) หนุ่มวิลก็ทำเอฟซีกรี๊ดแตกลั่นห้าง เพราะเจ้าตัวโผล่มาเซอร์ไพรส์ให้กำลังใจหวานใจด้วย ส่งสายตาหวานเยิ้มหยดย้อย เรียกว่าสยบทุกข่าวลือรักร้าว เอฟซียิ้มแก้มแตกกันเลยทีเดียว