“ปุ้ย ปิยาภรณ์” แจงปมฉาว ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2569 ถูกร้องใช้หมายศาลปลอมตบทรัพย์ รับยังไม่ปลดจากตำแหน่ง

สะเทือนวงการ “ปุ้ย ปิยาภรณ์” แจงปมร้อนผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2569 ถูกร้องใช้หมายศาลปลอมตบทรัพย์ 3 หมื่นบาท ซ้ำใช้เอกสารปลอมประกวด ยืนยันยังไม่ปลดจากตำแหน่ง ขอดูหลักฐานและรอพิสูจน์ความจริงทั้งสองฝ่ายก่อนตัดสิน
กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการนางงาม กรณีมีผู้เสียหายกล่าวหาว่า โดนหนึ่งในผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2569 ใช้เอกสารและหมายศาลปลอม ตบทรัพย์เรียกเงิน ล่าสุดวันนี้ (20 ก.พ.) ได้เจอ “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก”หัวเรือใหญ่ของเวทีนางสาวไทย ในงาน MISS THAILAND 2026 DEBUTANTE GALA NIGHT เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่าได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว เพราะมีคนมาร้องเรียนที่กองประกวด แต่ยังไม่ได้เห็นหลักฐาน เลยยังไม่มีการปลดจากตำแหน่ง ต้องรอพิสูจน์ความจริงทั้งสองฝ่ายก่อน ถึงจะพิจารณาบทลงโทษอย่างเป็นทางการ
“เพิ่งทราบเมื่อวาน มีคนมาร้องเรียนที่กอง ทำจดหมายมาและมาด้วยตัวเอง ซึ่งจริงๆ ก็เพิ่งรู้ แต่มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครจริงไม่จริง เพราะเรารับฟังทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเขามีเรื่องราวมาร้อง อีกฝ่ายก็บอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ๆ แน่นอนเราไม่ใช่ศาล ไม่ใช่ผู้พิพากษา เราไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้ แต่ก็ได้มีการตักเตือนไปว่า ถ้ามันมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในภายหลัง เราก็จะต้องปลดแบบเป็นทางการเหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ตัวเอง ว่าสิ่งที่เขากล่าวหามาจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ก็ได้ตักเตือนในเรื่องการวางตัว หรือความประพฤติให้เหมาะสมกับตำแหน่ง แม้จะเป็นนางสาวไทยจังหวัด ก็ทรงคุณค่าค่ะ”
ฝั่งคนร้องเรียนไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาให้ดู
“ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรค่ะ เขาก็มาให้ดูว่า... คือยังไม่ได้เห็นเป็นหลักฐานอะไรเลย เขาก็มาให้ดูเหมือนกับน้องมาว่าแม่ปุ้ย แม่ปุ้ยก็ไปแจ้งความ แล้วน้องก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องเป็นราว ก็บอกว่าจะชดใช้ให้ อะไรทำนองนี้ค่ะ มันยังไม่ได้เป็นหลักฐานอะไรนะคะ เพียงแต่เขาเอาเรื่องราวที่แคปว่ากันไปว่ากันมามาให้ดู แต่จริงๆ แล้วถามว่าเป็นเรื่องของการฟ้องร้องไหม ก็ยังไม่ได้มีการฟ้องร้อง แต่น้องอะจ่ายเงินไปแล้ว ซึ่งอันนี้เราก็ตัดสินไม่ได้บางทีคนทะเลาะกัน ฉันอยากให้มันจบเรื่องหรือเปล่า เราไม่รู้ตรงนั้น”
เรื่องใช้เอกสารปลอม หมายศาลปลอม ไปตบทรัพย์ ส่วนตัวก็ยังไม่ได้เห็นหลักฐาน
“อันนี้ปุ้ยยังไม่ได้เห็นเลย ก็ต้องเอามาให้ดู แต่อันนี้น่าจะแจ้งความจริงนะคะ เดี๋ยวเขาคงเอาหลักฐานมาให้ดู ส่วนหมายศาลปลอม อันนี้ถามทั้งสองฝ่ายเหมือนกัน ทางน้องที่มาร้องเรียนเขาก็กลัว เป็นเด็กต่างจังหวัดเลย เขาเรียกเท่าไหร่เขาก็ให้ ส่วนทางนี้บอกว่ายังไม่ถึงขั้นฟ้องร้อง เป็นแค่เรื่องไปลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความไว้ (มูลค่าเสียหายเท่าไหร่?) เห็นเขาว่ากันว่าเรียกไป 3 หมื่น แต่ก็จ่าย... อะไรอย่างนี้ เราก็ไม่รู้รายละเอียดตรงนั้น”
ยืนยันประวัติที่ใช้สมัครนางสาวไทย ไม่ใช่ข้อมูลปลอม
“ข้อมูลไม่ปลอมค่ะ ชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตามบัตรประชาชนค่ะ”
ได้คุยกับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยคนดังกล่าวแล้ว เจ้าตัวไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธ
“ได้คุยค่ะ น้องเขาก็ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธ เพราะสิ่งที่เขาพูดมันก็คนละเรื่องคนละราวกัน โดยที่เราก็ไม่เห็นหลักฐานอะไรเลยจากทั้งสองฝ่าย”
ไม่กระทบภาพลักษณ์นางสาวไทย เพราะมันไม่ใช่ความผิดของเวทีการประกวด
“คิดว่าไม่กระทบ เนื่องมาจากว่าเป็นความผิดของปัจเจกบุคคล คือคนสองคนทะเลาะกันสองฝ่ายก็ต้องไปล่อกันเอง”
ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องปลด แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าผิด หลังจากนี้ก็ต้องปลด
“ไม่จำเป็นค่ะ เพราะหลักฐานที่เขาสมัครอะไรก็ไม่ได้ผิดอะไร ตอนนี้น้องก็ยังไม่ได้ถอนตัว ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ แต่เราก็สอนเขาว่าจะทำอะไรก็ต้องระวัง อย่าให้มันผิดพลาด เดี๋ยวภาพพจน์มันจะเสีย แต่ถ้าหลังจากนี้พิสูจน์ว่าไม่ดีจริง หรือผิดจริง ก็ใช่ค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ”
เผยความพิเศษของงานในวันนี้ เป็นธรรมเนียมของเวทีการประกวดนางสาวไทย
“วันนี้ก็เป็นงาน DEBUTANTE นะคะ เป็นธรรมเนียมของนางสาวไทยที่ต้องมีการเต้นรำ และนอกเหนือจากนั้นเราก็มีการทำ CSR ทำประโยชน์ในทุกๆ ปี ปีนี้เรามีการสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าจากกรมราชทัณฑ์ โดยผู้ต้องขัง หรือเราเรียกว่า น้องผู้ก้าวพลาด ซึ่งน้องๆ เหล่านี้เขาทำงานฝีมือมา โห เห็นแล้วก็อึ้ง เพราะว่าสวยมากและเขาก็พร้อมที่จะมีวิชาความรู้ในงานฝีมือออกมาประกอบอาชีพ เมื่อเขาพ้นโทษแล้ว เราเรียกเขาว่าเป็นน้องผู้ก้าวพลาด และพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆ จากสังคมค่ะ”
ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ครั้งแรก เพราะอยากส่งกำลังใจแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงให้กับผู้ต้องขัง
“จริงๆ คิดมาหลายปีแล้ว แต่ปีนี้เผอิญว่าเราลองเปลี่ยนมาเป็นกรมราชทัณฑ์นะคะ เพราะอยากจะส่ง เพื่อนหญิงพลังหญิงให้กัน แล้วปุ้ยก็ได้เข้าไปเยี่ยมในเรือนจำกลาง ก็ไปเห็นน้องๆ ก็มีความรู้สึกว่าคนบางคนมันพลาดจริงๆ คิดผิด คิดน้อย และบางทีซวยเพราะสามี ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคดียาเสพติด ผู้หญิงเนี่ยคดีนี้เยอะที่สุด เพราะสามีทำ หรือว่าอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม มันก็เลยโดนร่างแหไปด้วย”
อยากใช้แพลตฟอร์มนางสาวไทย ในการให้โอกาสคนที่อยากกลับตัว
“ใช่ค่ะ แล้ววันนี้เราให้โอกาสน้องๆ ผู้ก้าวพลาดจากเรือนจำกลาง มาแสดงโชว์ให้พวกเราดูด้วย ปุ้ยว่ามันกินใจนะ เดี๋ยวไปชมกัน เขาจะมาแสดงโชว์ในชุดรางวัลแด่คนช่างฝัน คือเขามีความฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ย พวกเขาจะหลุดพ้นจากความผิด ได้รับโทษครบถ้วน แล้วออกมาประกอบอาชีพที่สุจริต เป็นคนดีของสังคม เป็นแม่ที่ดีของลูกค่ะ”
งานวันนี้มีผลิตภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์มาแสดงด้วย
“ใช่ค่ะ ผลิตภัณฑ์โดยผู้ต้องขังหญิง ปุ้ยได้เข้าไปดูเขาทำกันด้วย เก่งมากเลย ความที่อยู่ในนั้นเขาก็มีสมาธิ มันไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดต้องอะไร ก็มุ่งมั่นกับการพัฒนาฝีมือออกมาดีมาก เนี้ยบ ดีเลย คือคนเรามันไม่ต้อง... อย่างเราอยู่ข้างนอกมันวุ่นวายเนาะ เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็จดจ่อกับเรื่องนั้นๆ งานเลยออกมาดี สวยงาม และประณีตมากค่ะ เดี๋ยวให้น้องๆ นางสาวไทย 39 จังหวัด ช่วยกันขับเคลื่อนส่งเพื่อนหญิงพลังหญิง ออกไปค่ะ
ปุ้ยคิดว่ามันดีกว่าที่เราจะอยู่สวยไปวันๆ ความสวยทุกคนมันสวยหมดแล้ว แต่เราจะสวยยังไง เอาเสียงของเราออกไปช่วยสังคมบ้าง ไปขับเคลื่อนผู้หญิงคนอื่นๆ ไปให้โอกาสเขา ไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขา เดี๋ยวเสร็จจากการประกวดคงจะมีโครงการต่อเนื่อง ในการเข้าไปให้กำลังใจค่ะ มองระยะยาวเลย”
ผลการประกวดจะตรงใจไหม ต้องรอลุ้นวันอาทิตย์นี้ ใครยังไม่ได้ซื้อบัตร ยังสามารถซื้อได้อยู่
“ตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตร วันอาทิตย์นี้แล้ว ก็จะมีวง PERSES เข้ามาเล่นด้วย สนุกแน่นอน PERSES จะมาแสดงอะไรให้เราดู วันที่ 22 ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เวลาเริ่ม 20.45 น. ยังซื้อบัตรได้นะคะ ก็รอลุ้นนะ มันต้องลุ้นอย่างเดียว เพราะ TPN ก็อย่างที่ทุกคนว่าไว้ คือหน้างานจริงๆ และกรรมการเยอะ กรรมการติดตามมาตลอด จากห้องดำ กิจกรรมต่างๆ รวมถึง DEBUTANTE ในค่ำคืนนี้ ก็จะนำไปสู่ผลของวันไฟนอล เดี๋ยวมาดูกันว่าโผในใจของแต่ละคนจะตรงใจไหม”
ยังไม่มีคนในใจ เพราะปีนี้ตัดสินยากมาก ทำผลงานดีทุกคน
“ณ ตอนนี้ ในห้องดำเนี่ยยากมากเลย เพราะปีนี้ทุกคนตอบดี ตอบเป็นตัวของตัวเอง ฉลาดเฉลียว มีไหวพริบ ดูไว้เนี่ย นับไปนับมามันเกิน 10 แล้วนะแม่ (หัวเราะ)ก็มีไว้ค่ะ แต่ไม่ได้มีแค่คนสองคน ตอนนี้ยังไม่มีใครชนะขาดขนาดนั้น ถามว่าปีนี้ต้องการคนแบบไหน เราต้องการคนที่พร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ ครบเครื่อง เพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะ”