“ท็อป ทศพล“ ดังเพราะ ”ก้อย อรัชพร“ ?

หลังจาก “ก้อย อรัชพร โภคินภากร“ ประกาศมีแฟนอย่างเป็นทางการคือหัวหน้าด้อมส้ม “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ทำเอาแฟนๆที่แจวเรือ “ก้อย-ท็อป” ตกน้ำคว่ำไม่เป็นท่าออกมาตีโพยตีพายกันยกใหญ่ ต่อว่าเพื่อนๆแวดล้อมว่าเล่นกับใจคนเกินไป รู้ทั้งรู้ว่าก้อยมีคนที่คบที่คุยอยู่แล้วแต่ก็ยังทำคอนเทนต์ชงให้ “ท็อป ทศพล หมายสุข“
เกิดการทะเลาะกันเองในกลุ่มคนเชียร์ มีการให้หยุดตีโพยตีพายเป็นเพราะได้เป็นข่าวกับก้อยหรอกท็อปถึงได้ดัง มีคนติดตามในโซเชียลขึ้นเป็นหลักล้าน บ้างก็ว่าท็อปมีแฟนคลับของท็อปอยู่แล้ว และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยตัวเองจากผลงาน ไม่เกี่ยวกับก้อย สั้นๆคือคนอินจัดกับการจิ้นครั้งนี้
เรือ “ก้อย-ท็อป“ เป็นเพียงกระแส?
ก็ต้องยอมรับว่าหลังๆ กระแส ก้อย-ท็อป เริ่มจางลงเรื่อยๆ แม้โซเชียลจะพยายามจับโยง จับจิ้น แต่คำพูดของก้อยและท็อปเอง ทำแฟนๆที่พายเรือบางส่วนเริ่มมองออกและรู้สึกเซ็งกับการพายเรือนี้แล้ว เริ่มมีคอมเมนต์ว่า ก้อย-ท็อปกี่โมง จะเป็นท็อปกี่โมง หลายคนจับสังเกตจาก ท็อป ในการสัมภาษณ์ก็พอจะมองออกว่าน่าจะได้แค่นี้ รวมถึงก้อยเอง ก็ออกมายืนยันหนักแน่นว่าเป็นเพียงพี่น้องกัน
คนที่จุดกระแส ก้อย-ท็อป คนแรกเลยคือ “เป้ อารักษ์” ที่แซวขึ้นมาในรายการหนึ่ง ถามก้อยว่า “เขาไปจีบหนูเหรอ” ต่อด้วย “เฟย ภัทร” ที่แชร์ข่าวคนแห่เชียร์ “ทิม-ก้อย” หลังทิมออกปากทวงสัญญา ซึ่งเฟยโพสต์ให้ทิมไปต่อแถวเพราะพี่ผมต่อคิวมาก่อน จนเกิดทริปเดินป่า กานต์เฟยxก้อยนัตตี้ดรีม ที่สังคมเกิดการชงเข้มเรือก้อย-ท็อปมากขึ้นเรื่อยๆ
แต่หากสังเกตจะเห็นได้ว่าพักหลังๆเพื่อนๆ ก็ค่อยๆทยอยเลิกชง มีแต่เพียงเอฟซี ชาวเน็ตที่ยังจะมุ่งแจวเรือ ก้อย-ท็อป ให้แล่นให้ได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดกันลำบาก เพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาจะตัดสินใจกันเอง แม้คนนอกจะมองว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมคู่ควรให้เขาไปต่อในความสัมพันธ์แบบอื่นก็ตาม
ไปกับ ”ท็อป“ พายเรือ ไปกับ ”ทิม“ ขึ้นเครื่องบิน
เป็นประโยคไวรัลทันทีหลังกระแสเปิดตัว ก้อย-ทิม ซึ่งแน่นอนหลายคนคิดก็เพราะทิมเขารวยกว่า ก้อยก็ต้องเลือกทิมก็ถูกต้องการ ซึ่งการคิดแบบนี้ดูจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่สำหรับ ก้อย-ท็อป รวมถึง ทิม ด้วย
หากจะมองให้ลึกแล้วแม้ก้อย-ท็อป จะมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายกัน แต่ก็มีหลายข้อมากๆที่ดูแล้ว ยังไงก้อย-ท็อป ก็หยุดได้แค่สถานะเป็นพี่น้อง ก้อย เป็นสาวเก่งที่มีพร้อมทุกด้าน เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆมากมายจากทุกแวดวง เธอเป็น CEO นั่งแท่นคุม 6 บริษัท ฟันรายได้เฉียด 90 ล้าน นอกจากงานบริหาร เธอยังเป็นนักแต่งเพลง คนเขียนบท นักแสดง เธอชอบอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก เป็นผู้หญิงเก่งที่มีออร่าความแพง เป็นคนหนักแน่น คิดอย่างมีแบบแผน มองความมั่นคงจริงจังกับชีวิต มีความมุ่นมั่นในตัวเอง เหล่านี้เองคือสเปคของหนุ่มๆที่มองหาสาวๆในยุคนี้
ส่วน ท็อป ทศพล เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่อยู่ในวงการมามากกว่า 20 ปีแล้ว แต่เพิ่งได้โหมดเปิดการมองเห็นจากประชาชน เข้าวงการมาพร้อม “มาริโอ้ เมาเร่อ” แต่เพิ่งจะมาดังสุดขีดในเรื่อง วัยหนุ่ม เมื่อปีที่แล้ว นอกจากงานแสดงแล้ว ท็อปยังทำธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา ท็อปมักจะถูกเพื่อนในกลุ่มที่สนิทกันแซวว่าโง่ แต่ตอนนี้ฉลาดขึ้นมาเยอะแล้ว สิ่งที่ทำให้สาวๆเทใจรักท็อป นอกจากหุ่นและใบหน้าที่ดูกร้าวใจแล้ว ท็อปเป็นคนที่รักแม่มากๆ สิ่งที่ท็อปเล่าตามรายการเกี่ยวกับความรักความผูกพันกับแม่ ทำให้มีคนชื่นชอบและติดตามท็อปมากขึ้นจนโด่งดัง เป็นคนที่ใช้ความรู้สึกนำทางแต่มุ่งมั่นใจตัวเอง เป็นคนละเอียดอ่อน ความคิดลึกซึ้ง
”ก้อย-ท็อป“ เป็นเส้นขนานมาตั้งแต่แรก
หาก ก้อย-ท็อป ได้คบกันจริง มองแล้ว ก้อยจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าท็อป ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ท็อปตกม้าตาย เพราะก้อยชัดเจนมาตลอดว่า เธอชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำเธอ รวมถึงคนที่มีไลฟ์สไตล์ ทัศนคติที่ลึกซึ้ง ดูจากเพลงที่ก้อย เลือกใช้ในการเปิดตัวคบทิม พิธา ก็บอกผ่านเพลงอย่างชัดเจนแล้ว ในท่องหนึ่งที่ว่า… “เมื่อฉันมองตาคุณ ฉันเห็นถึงจิตวิญญาณของเราในนั้น” ท็อป อาจจะยังไม่ใช่ผู้ชายที่ลึกซึ้งขนาดที่จะทำให้ก้อยคลั่งรักได้ขนาดที่จะมอบเพลงๆนี้
ก็ต้องยอมรับแหละว่าพอมีข่าวกับ ก้อย ทำให้คนรู้จัก ท็อป มากขึ้น แต่ ท็อป มีวันนี้มาได้เพราะตัวท็อปเอง หาใช่เพราะกระแสจิ้นก้อย และเมื่อทุกคนได้รู้จักตัวตนของท็อป ต่างก็พากันหลงรักในการมีความสุขง่ายๆ จากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัว รวมถึงความรักความกตัญญูที่ท็อปมีต่อแม่
วันนี้เรือ ก้อย-ท็อป จมดิ่งอย่างเป็นทางการ ต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือก ตัวท็อปเองก็ประกาศโสดมากๆมาพักนึงแล้ว ก้อย เองก็เปิดตัวคบทิมแล้ว เชื่อว่าจากนี้จะมีสาวๆมาต่อคิว ลูกพี่ท็อปยาวเหยียดแน่นอน