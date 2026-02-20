“ป้าตือ” เกือบตุยเพราะพิษคาเวียร์ โรคหายากรายที่ 10 ของโลก นอนไอซียู 6 วัน! สั่งเสียแก๊งหิ้วหวีบวชหน้าไฟ

“ป้าตือ” เคลียร์ข่าวลือตุย! ป่วยหนักเพราะพิษคาเวียร์ เป็นโรคหายากรายที่ 10 ของโลก นอนไอซียู 6 วัน น้ำหนักฮวบ 5 กิโล แต่ไม่กลัวตาย สั่งเสียแก๊งหิ้วหวีเตรียมบวชหน้าไฟยกแก๊ง ล่าสุดฟื้นตัวเปิดร้านข้าวมันไก่กับมิกซ์ เฉลิมศรี ออเดอร์ทะลักไลน์แมนแตก
อยู่ๆ ก็มีข่าวว่าออแกไนเซอร์ชื่อดังของบ้านเราอย่าง “ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช” ป่วยและเสียชีวิต ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาแก้ข่าวแล้วเรียบร้อย บอกว่าเข้าโรงพยาบาลจริงๆ ด้วยอาการท้องร่วงรุนแรง และเป็นรายที่ 10 ของโลกที่เป็นโรคนี้ ทำเอา 6 วันที่อยู่ในไอซียู น้ำหนักลดลงมา 5 กิโลเลยทีเดียว
“ยังอยู่ค่ะ ฟังนะ ใครที่ปล่อยข่าวช่วยใส่ซองมา แล้วดิฉันจะได้เอาเงินมาใช้ เพราะตอนนี้จองกระเป๋า Hermes ไว้แล้วค่ะ (หัวเราะ) มีข่าวว่าตุยใช่ไหม ก็ไม่เป็นไร ถือว่าเขาอวยพร คือจริงๆ พอเขาอวยพรให้เราว่าเราตุย 3 วัน เราก็ไม่รู้เรื่อง ไม่ได้รับโทรศัพท์ เพราะว่านอนอยู่โรงพยาบาล
คือไปทานอาหารแล้วอาหารเป็นพิษ จริงๆ แล้วอาหารที่ไปทานมันแพ้ หมอบอกว่ามันเป็นโรคชื่อว่า Salmonella (แซลโมเนลลา) ซึ่งเป็นโรคที่พอเราไปกินของดิบที่เป็นไข่ แล้วเป็นไข่ปลาคาเวียร์ แล้วก็กับกุ้งดองซีอิ๊ว ก็เลยเข้าโรงพยาบาล อยู่ในห้อง ICU 6 วัน
แล้วปรากฏว่าพออยู่โรงพยาบาล เราก็ไม่รู้เรื่องว่าเขามีข่าวปล่อยว่าเราตุย แต่ปรากฏว่าโรคที่เราเป็นเขาบอกว่าเราคือคนที่ 10 ของโลก คืออีเชื้อนี้เป็นเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่คนปกติเขาไม่เป็นกัน แต่เราเป็น และเราก็ดันกลายเป็นคนที่ 10 ของโลก มันคือเป็นเชื้อที่เป็นเหมือนแม่ของอหิวาต์อีกทีหนึ่ง ดิฉันใช้ผ้าอ้อมไปวันละ 2 โหลครึ่ง เป็นเวลา 6 วัน (หัวเราะ) แก ถ้าผู้ชายดูข่าวนี้ ผู้ชายเขาก็จะเลิกจีบฉันน่ะสิ แพมเพิสเข้าได้นะคะ สปอนเซอร์ (หัวเราะ) คือจริงๆ มันท้องเสีย เกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน เปลี่ยนแพมเพิสตลอดเวลาทุกครึ่งชั่วโมง และคิดดูว่าใน 1 วันมันต้องใช้วันละ 2 โหลกว่า 3 โหล เสียน้ำออกไปวันละ 4 ลิตร น้ำหนักจาก 62 พอออกจากโรงพยาบาลเหลือ 57 แต่เราไปตรวจซ้ำครั้งนี้ 2-3 ก็ไม่เป็นไรแล้ว ตอนนี้ร่างกายก็แข็งแรงดี โชคดีที่ตัวเม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรง มันเลยมีภูมิที่ไปสู้กันกับอีเชื้อมหัศจรรย์นี้”
บอกมีการโทร.ไปสั่งเสียกับลูกๆ หลายคน แต่ตนจำไม่ได้
“คือเชื้อนี้มันเป็นตัวแม่ของอหิวาตกโรคเลย เราก็ไม่รู้ว่าไปโดนมาจากไข่ปลาคาเวียร์เม็ดไหน แต่ปกติกินแล้วไม่เป็น แต่ครั้งนี้เป็น แต่ก็จะกินอีกนะ (ยิ้ม) หน้าที่เราคือป่วย หน้าที่หมอคือรักษาเราค่ะ แต่ก็เป็นหนักครั้งแรก พูดตรงๆ หมอเขาประชุมกัน 6 วัน ประชุมกันทั้งวันทั้งคืนเลย เพื่อที่จะรักษาเรา หาสาเหตุ แต่ 6 วันเราอยู่โรงพยาบาลก็สนุกสนาน แต่ปรากฎว่ายัยมิกซ์ เฉลิมศรีเขาบอกว่าดิฉันโทร.ไปหาเขา โทร.ไปสั่งเสีย (หัวเราะ) โทร.ไปบอกว่า ลูก ของที่บ้านเอ็งอยากได้อะไรก็ไปหยิบๆ เอานะ กระเป๋าต่างๆ ยัยมิกซ์บอกว่าเราเพ้อแล้วก็โทร.ไปหาเขา คิดว่าน่าจะจริงแหละ แล้วก็มีอีกหลายคนบอกว่าเราโทร.ไป แต่เราบอกว่าไม่รู้เรื่อง พี่เลี้ยงก็บอกว่าเราเรียกมาตอนตี 1 ตี 2 ให้มาถ่ายคลิป ก็ไม่รู้เรื่อง ปรากฎว่าตื่นเช้ามากดปล่อยเองหรือเปล่า คนก็ดูไป 3 แสนกว่า คนก็เลยนึกว่าเราตุย
ก็ไม่ได้ตกใจค่ะ เพราะว่าเตรียมตุยตลอดชีวิตอยู่แล้ว ไม่เคยกลัวตุยเลย แต่ลูกๆ เขาไม่อยากให้เราตุย เพราะเขากลัวโดนบวช คือทุกคนเนี่ย ลูกสาวผมยาวกว่าผมจะยาวขนาดนี้ มันชีวิตเขา และถ้าเราตุยขึ้นมามันเรื่องใหญ่มาก เขาบอกเลยว่าแม่ห้ามตุยก่อนหนู เพราะว่าหนูไม่อยากบวชหน้าไฟ คือลูกสาวทุกคนขอร้อง มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราตายไม่ได้ แต่คนเรามันเป็นเรื่องปกติไหมเรื่องอย่างนี้ แต่ไม่ต้องกลัวนะคะ หน้าที่ของเราคือป่วย หน้าที่หมอคือรักษา”
เผยทำการสั่งเสียกับลูกสาวแก๊งหิ้วหวีไว้หมดแล้ว
“แต่ถ้าเราตุยจริงๆ ทุกคนต้องมาบวชอยู่แล้วค่ะ คือสั่งเสียไว้แล้วว่าถ้าแม่เป็นอะไร คนที่จะมากล่าวเรื่องเกี่ยวกับแม่ของฉันก็คือนินิวและยัยฝน แต่นินิวก็ต้องบวชด้วยนะ และลูกคนอื่นก็ต้องบวช แต่ว่าเพื่อนที่เป็นไฮโซก็ให้อยู่ในศาลาที่ติดแอร์ ลูกๆ ทั้งหลายก็ให้เลือกอยู่เต็นท์ที่วางพวงหรีด ก็แบ่งเกรดลูกให้ชัดเจนไป เพราะว่าลูกเราอาจจะให้แค่เฉลิมศรีคนเดียวที่ให้นั่งในห้องแอร์ ดูแลเพื่อนๆ เรา เป็นตัวแทนแม่ แต่ต้องบวช
ส่วนในเต็นท์ที่มีพวงหรีดคือให้ฝนดูแล คือฝนได้แค่นั้น ฝนไม่มีสิทธิ์เข้าห้องแอร์ คือฝนได้แค่เต็นท์ที่วางพวงหรีดเท่านั้น แต่ว่าลูกทุกคนยกมือไหว้ วันตรุษจีนที่ผ่านมาบอกว่าขอให้แม่แข็งแรง ขอให้แม่อย่าตาย เพราะพวกหนูไม่อยากบวช คือจริงๆ เราดูแลตัวเองอยู่แล้วนะ คือพูดตรงๆ ว่ายุงกัดนิดเดียวเป็นจุดแดงหนูก็ไปหาหมอแล้ว หนูดูแลร่างกายอยู่แล้ว แล้วคนชอบถามว่าจริงๆ 64 แล้วเราดูแลตัวเองยังไง คือเราเป็นคนที่ไปตรวจร่างกายทุก 3 เดือนอยู่แล้ว เนื่องจากเราทำงานหนักเราก็ต้องดูแลตัวเอง กินอาหารให้มีประโยชน์
พี่หนูอายุ 13 นะ เหลืออีก 13 ปี (หัวเราะ) อยากเห็นลูกบวช (หัวเราะ) คนบอกมาอยู่แก๊งหิ้วหวีแล้วเราดูมีความสุขสดใสขึ้น พูดตรงๆ ว่าเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว แต่ไม่มีใครรู้ คือตือเป็นคนบ้าหนึ่งคน ในประเทศนี้ถ้านับประชากรบ้า ดิฉันจะติดหนึ่งในนั้น แต่ว่าที่ผ่านมาด้วยความที่หน้าที่การงานเรามันคือไม่มีเวลาจะบ้า แต่ ณ วันนี้หน้าที่การงานเราก็บ้าได้ แล้วเราก็สนุกได้ มันก็เลยมีความสุข คนอยากสมัครเป็นลูกเพราะอยากให้แจกเงินเหรอ อ้าวพี่ งั้นเราจะหาเงินมาทำไมล่ะ หาเงินมาต้องแจกลูก ลูกต้องกินอิ่มนอนหลับ”
ร่วมลงทุนทำธุรกิจข้าวมันไก่กับ “มิกซ์ เฉลิมศรี”
“ล่าสุดเฉลิมศรีไม่ได้โกง พูดเลย แต่ดิฉันโกง ดิฉันเห็นนินิวพับม้วนชื่อเฉลิมศรีเป็นตัวหอย ดิฉันเลยจำไว้ แล้วก็ทำมากองเรียงกัน เสร็จแล้วดิฉันก็หยิบขึ้นมาวาง คนเรามันรักลูกไม่เท่ากันอยู่แล้วพี่ ยังไงก่อนจะแจกเราก็ให้เฉลิมศรี แล้วแจกก็จับได้เฉลิมศรี แต่ตอนที่จับครั้งที่สองอันนั้นน่ะ นัท นิสามณี เป็นคนจับได้ อันนั้นไม่เกี่ยวกับหนู
แต่ครั้งที่สามหนูโกงจับฉลากให้ลูกสาว ไม่ หนูไม่โดนทำของค่ะ ล่าสุดวันนี้นะคะ ข้าวมันไก่หนีห่าว ป้าตือกับมิกซ์ เฉลิมศรี เปิดแล้วนะคะ ออนไลน์นะคะ เราทำข้าวมันไก่ด้วยกันค่ะ ส่วนจิ้นทอดตอนนี้ตลาดหุ้นกำลังขึ้นนะ มีคนจะมาขอซื้อกิจการแล้ว แต่ว่าจริงๆ คือไม่มีอะไรทำ สองคนแม่ลูกก็ชอบกิน อยากกินของอร่อย เราก็เริ่มมาทำกัน ก็ทำกับทางทีม Nice to Meet You ด้วย เราก็ช่วยกัน ข้าวเราก็เป็นข้าวมันไก่ที่เป็นข้าวแบบเกาหลี เรามีข้าวให้เลือกหลายอย่าง
ข้าวมันไก่หนีห่าวนะคะ ชื่อ หนีห่าว ป้าตือ มิกซ์ เฉลิมศรี ตอนนี้ขายใน Lineman เมื่อกี้ Lineman แตก เพราะว่าแบบว่าคนเข้ามาสั่งเยอะ จนหนูต้องประกาศออกไปว่าขอโทษลูกค้าทุกคนว่าขอหยุดก่อน ให้สั่งตอนบ่ายอีกทีอีกรอบนึง เพราะว่ามันทำไม่ทันจริงๆ พี่ ออเดอร์มันเยอะ เราก็เลยต้องปิดรับออเดอร์ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องพัฒนาในการที่จะทำอะไรต่างๆ ให้รองรับลูกค้า มันเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเอง มันเหมือนร้านจิ้นทอดไงพี่ เปิดวันแรกขาย 10 นาทีปิดร้านเลย เพราะว่าอาหารหมด ตอนนี้ก็มี 4 สาขาร้านจิ้นทอดนะคะ แต่จิ้นทอดไม่ได้ขึ้นห้างค่ะ ความลับในตลาดมีนะคะพี่ หนูบอกให้เลยค่ะ”